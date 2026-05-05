NEET 2026 Answer Key Soon: कब तक जारी होगी नीट परीक्षा की उत्तर कुंजी? जानें डेट और डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस

NEET 2026 Answer Key Release Date (Expected): राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से बहुत जल्द नीट 2026 परीक्षा की उत्तर कुंजी को जारी किया जा सकता है. कोड 11, 12, 13 और 14 जैसे सभी सेटों के लिए आंसर-की को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है. स्टूडेंट्स अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करके उत्तर कुंजी की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. एनटीए की ओर से सिर्फ उत्तर कुंजी को जारी नहीं किया जाएगा बल्कि उत्तर पुस्तिका भी जारी की जाएगी. ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए अपने उत्तरों की तुलना करना आसान हो सकेंगे. इसके साथ ही वो ये भी अंदाजा लगा सकेंगी कि उन्हें परीक्षा में कितने अंक आ सकते हैं.

कब तक जारी होगी नीट की उत्तर कुंजी?

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से पहले अनंतिम उत्तर कुंजी 2026 को जारी किया जाएगा. इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी को साझा किया जाएगा. उम्मीद है कि जून 2026 के पहले सप्ताह में नीट की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की जा सकती है. इसके बाद किसी सवाल के जवाब को लेकर ऑब्जेक्शन होने पर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं. उम्मीदवारों के पास विसंगतियों को चुनौती देने का विकल्प भी होता है. अनंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद फाइनल आंसर की को जारी किया जाएगा. आंसर-की समेत अन्य अपडेट के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

कैसे डाउनलोड कर सकेंगे नीट की उत्तर कुंजी?

नीट की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं. Add Zee News as a Preferred Source होमपेज पर आंसर की जारी होने के बाद उसका लिंक शो होगा. वेबसाइट पर NEET 2026 उत्तर कुंजी लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करें. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि जैसी डिटेल्स दर्ज करें. लॉगिन के बाद स्क्रीन पर उत्तर कुंजी का पीडीएफ शो होगा उस पर क्लिक करें. डाउनलोड करने के अलावा चाहें तो उत्तर कुंजी का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

स्टूडेंट्स उत्तर कुंजी के माध्यम से अपने अंकों का अंदाजा लगा सकते हैं. इसके अलावा अगर किसी सवाल का जवाब गलत लिखा होता है तो उसे लेकर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं. फाइनल उत्तर कुंजी जारी होने के बाद बदलाव होना मुश्किल हो सकता है.

ये भी पढ़ें- JEE Advanced Registration: छात्रों के लिए गुड न्यूज! बढ़ गई जेईई एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, जानें कब तक मौका?