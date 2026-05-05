Advertisement
trendingNow13205467
Hindi Newsशिक्षाNEET 2026 Answer Key Soon: कब तक जारी होगी नीट परीक्षा की उत्तर कुंजी? जानें डेट और डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस

NEET 2026 Answer Key Soon: कब तक जारी होगी नीट परीक्षा की उत्तर कुंजी? जानें डेट और डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस

NEET 2026 Answer Key Release Date (Expected): नीट परीक्षा की उत्तर कुंजी जल्द ही जारी होने वाली है. सरल स्टेप्स को फॉलो करके स्टूडेंट्स नीट की आंसर-की को डाउनलोड कर सकते हैं. आइए नीट 2026 उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 05, 2026, 12:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

neet 2026 answer key download
neet 2026 answer key download

NEET 2026 Answer Key Release Date (Expected): राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से बहुत जल्द नीट 2026 परीक्षा की उत्तर कुंजी को जारी किया जा सकता है. कोड 11, 12, 13 और 14 जैसे सभी सेटों के लिए आंसर-की को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है. स्टूडेंट्स अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करके उत्तर कुंजी की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. एनटीए की ओर से सिर्फ उत्तर कुंजी को जारी नहीं किया जाएगा बल्कि उत्तर पुस्तिका भी जारी की जाएगी. ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए अपने उत्तरों की तुलना करना आसान हो सकेंगे. इसके साथ ही वो ये भी अंदाजा लगा सकेंगी कि उन्हें परीक्षा में कितने अंक आ सकते हैं.

कब तक जारी होगी नीट की उत्तर कुंजी?

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से पहले अनंतिम उत्तर कुंजी 2026 को जारी किया जाएगा. इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी को साझा किया जाएगा. उम्मीद है कि जून 2026 के पहले सप्ताह में नीट की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की जा सकती है. इसके बाद किसी सवाल के जवाब को लेकर ऑब्जेक्शन होने पर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं. उम्मीदवारों के पास विसंगतियों को चुनौती देने का विकल्प भी होता है. अनंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद फाइनल आंसर की को जारी किया जाएगा. आंसर-की समेत अन्य अपडेट के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. 

कैसे डाउनलोड कर सकेंगे नीट की उत्तर कुंजी?

  1. नीट की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

    Add Zee News as a Preferred Source

  2. होमपेज पर आंसर की जारी होने के बाद उसका लिंक शो होगा.

  3. वेबसाइट पर NEET 2026 उत्तर कुंजी लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करें.

  4. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि जैसी डिटेल्स दर्ज करें.

  5. लॉगिन के बाद स्क्रीन पर उत्तर कुंजी का पीडीएफ शो होगा उस पर क्लिक करें.

  6. डाउनलोड करने के अलावा चाहें तो उत्तर कुंजी का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

स्टूडेंट्स उत्तर कुंजी के माध्यम से अपने अंकों का अंदाजा लगा सकते हैं. इसके अलावा अगर किसी सवाल का जवाब गलत लिखा होता है तो उसे लेकर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं. फाइनल उत्तर कुंजी जारी होने के बाद बदलाव होना मुश्किल हो सकता है.

ये भी पढ़ें- JEE Advanced Registration: छात्रों के लिए गुड न्यूज! बढ़ गई जेईई एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, जानें कब तक मौका?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

NEET Answer Key

Trending news

बीजेपी का SSS फॉर्मूला, बंगाल में विजयगाथा बुनने की इनसाइड स्‍टोरी
Bengal election 2026
बीजेपी का SSS फॉर्मूला, बंगाल में विजयगाथा बुनने की इनसाइड स्‍टोरी
CM अभी कन्फर्म नहीं, पर बंगाल में शपथ ग्रहण की तारीख फाइनल है! इनसाइड स्टोरी
West Bengal Election 2026
CM अभी कन्फर्म नहीं, पर बंगाल में शपथ ग्रहण की तारीख फाइनल है! इनसाइड स्टोरी
3 पार्टी, 3 सीटें और तीन विजेता; एक परिवार के लोगों ने लहराया जीत का परचम
Assembly Elections 2026
3 पार्टी, 3 सीटें और तीन विजेता; एक परिवार के लोगों ने लहराया जीत का परचम
केरल में दिखेगा 'बंगाल चैप्‍टर', बीजेपी ने वो कर दिखाया जो अभी तक नहीं हुआ
kerala election 2026
केरल में दिखेगा 'बंगाल चैप्‍टर', बीजेपी ने वो कर दिखाया जो अभी तक नहीं हुआ
जब ममता ने कहा छोटा भाई, बंगाल के 'अधिकारी' सुवेंदु के ये वीडियो आपको देखने चाहिए
West Bengal Election 2026
जब ममता ने कहा छोटा भाई, बंगाल के 'अधिकारी' सुवेंदु के ये वीडियो आपको देखने चाहिए
अंग, बंग और कलिंग, बंगाल में भाजपा की जीत के बाद अचानक क्यों होने लगी चर्चा?
west bengal election results
अंग, बंग और कलिंग, बंगाल में भाजपा की जीत के बाद अचानक क्यों होने लगी चर्चा?
बंगाल-असम में कांग्रेस पर कैसे भारी पड़ी भाजपा? शशि थरूर ने इशारों में बोल ही दिया
Assembly Election 2026
बंगाल-असम में कांग्रेस पर कैसे भारी पड़ी भाजपा? शशि थरूर ने इशारों में बोल ही दिया
SIR ने किसकी तरफ झुकाए नतीजे? 50 सीटों पर बदला खेल, दीदी के खाते में कितनी आईं
West Bengal Election 2026
SIR ने किसकी तरफ झुकाए नतीजे? 50 सीटों पर बदला खेल, दीदी के खाते में कितनी आईं
कभी नंबूरीपाद की मिसाल दी जाती थी, केरल हारते ही कैसे 'लेफ्ट मुक्त' हो गया भारत?
Assembly Election 2026
कभी नंबूरीपाद की मिसाल दी जाती थी, केरल हारते ही कैसे 'लेफ्ट मुक्त' हो गया भारत?
30 में से 25 राउंड तक मंत्री जी रहे हावी, बंट गई मिठाई; अंत में 1 वोट से हार गए
Tamil Nadu Election 2026
30 में से 25 राउंड तक मंत्री जी रहे हावी, बंट गई मिठाई; अंत में 1 वोट से हार गए