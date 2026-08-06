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NEET 2026 Counselling: सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए कितने नंबर जरूरी? जानें General से SC-ST की पूरी लिस्ट

NEET 2026 Counselling: सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS या BDS कोर्स में एडमिशन के लिए नीट में कितने स्कोर होने चाहिए. जनरल (यूआर), ओबीसी-एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कितना कट-ऑफ है, आइए कैटेगरी के अनुसार जानते हैं कितने नंबर लाने वालों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती है?

Written BySimran Singh
Published: Aug 06, 2026, 06:35 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:35 AM IST
NEET 2026 Counselling: सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए कितने नंबर जरूरी? जानें General से SC-ST की पूरी लिस्ट
Image Credit: NEET UG Counselling 2026 Updates

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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