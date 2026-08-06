/NEET 2026 Counselling: सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए कितने नंबर जरूरी? जानें General से SC-ST की पूरी लिस्ट

NEET Score for Government Medical College Admission: NEET परीक्षा में सफल होने के बाद उन उम्मीदवारों के बीच एक बड़ी कंफ्यूज है जिनके अंक 600 से कम है और वो सोच रहे है कि उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं. हालांकि, नीट स्कोर अलग-अलग वर्ग के उम्मीदवारों को कम अंकों के साथ भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीट हासिल करने का मौका देता है. 2026 के संभावित कटऑफ को जानकर आप पता कर सकते हैं कि किस कैटेगरी को कितने अंक के आधार पर सरकारी कॉलेजों में एडमिशन मिल सकता है.
दरअसल, नीट काउंसलिंग प्रक्रिया में 15% ऑल इंडिया कोटा समेत AIIMS, डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा ESIC, AFMC, JIPMER जैसे संस्थान शामिल हैं. इन सभी मेडिकल संस्थानों में 100 प्रतिशत सीटें मिल सकती हैं.
NEET परीक्षा में सफल होने के बाद उन उम्मीदवारों के बीच एक बड़ी कंफ्यूज है जिनके अंक 600 से कम है और वो सोच रहे है कि उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं. हालांकि, नीट स्कोर अलग-अलग वर्ग के उम्मीदवारों को कम अंकों के साथ भी सरकारी मेडिकल काॅलेजों में MBBS सीट हासिल करने का मौका देता है. 2026 के संभावित कटऑफ को जानकर आप पता कर सकते हैं कि किस कैटेगरी को कितने अंक के आधार पर सरकारी काॅलेजों में एडमिशन मिल सकता है.
|कैटेगरी
|कटऑफ अंक
|जनरल (UR)
|563 से 565 अंक
|OBC-NCL
|563 से 565 अंक
|EWS
|559 से 563 अंक
|SC
|460 से 465 अंक
|ST
|475 से 480 अंक
पिछले साल के ट्रेंड्स के मुताबिक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए न्यूनतम 560 अंक से 563 अंक की जरूरत होगी. हालांकि, विभिन्न राज्यों के सरकारी कॉलेजों में कटऑफ और भी कम हो सकता है. जानकारी के लिए बता दें कि ये एक संभावित कट ऑफ लिस्ट है. काउंसलिंग के अन्य राउंड के बाद सीट अलॉटमेंट लिस्ट के आधार पर सही जानकारी हासिल हो सकती है.
NEET UG काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो गई है. ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत इस प्रक्रिया से योग्य उम्मीदवार मेडिकल कोर्स में दाखिला के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. नीट काउंसलिंग की चार चरणों में आयोजित की जाएगी. पहली काउंसलिंग में जो उम्मीदवार सीट हासिल कर लें, उन्हें अपनी योग्यता और सीट की उपलब्धता के आधार पर आगे के तीन राउंड का भी ऑप्शन मिल सकता है और वो सीट अपग्रेडेशन का मौका हासिल कर सकते हैं.