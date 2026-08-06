/NEET 2026 Counselling: सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए कितने नंबर जरूरी? जानें General से SC-ST की पूरी लिस्ट

NEET Score for Government Medical College Admission: NEET परीक्षा में सफल होने के बाद उन उम्मीदवारों के बीच एक बड़ी कंफ्यूज है जिनके अंक 600 से कम है और वो सोच रहे है कि उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं. हालांकि, नीट स्कोर अलग-अलग वर्ग के उम्मीदवारों को कम अंकों के साथ भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीट हासिल करने का मौका देता है. 2026 के संभावित कटऑफ को जानकर आप पता कर सकते हैं कि किस कैटेगरी को कितने अंक के आधार पर सरकारी कॉलेजों में एडमिशन मिल सकता है.