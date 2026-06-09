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'हमारे सामने अब भी मुश्किलें हैं लेकिन...', NEET री-एग्जाम से पहले छात्रों से क्या वादा कर गए धर्मेंद्र प्रधान?

NEET 2026 परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क है. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, NTA, IB और CBI सहित सभी एजेंसियां परीक्षा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने में जुटी हैं. छात्रों से पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की गई है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 09, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:14 PM IST
'हमारे सामने अब भी मुश्किलें हैं लेकिन...', NEET री-एग्जाम से पहले छात्रों से क्या वादा कर गए धर्मेंद्र प्रधान?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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