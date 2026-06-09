'हमारे सामने अब भी मुश्किलें हैं लेकिन...', NEET री-एग्जाम से पहले छात्रों से क्या वादा कर गए धर्मेंद्र प्रधान?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET 2026 को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि देश पहले भी कई चुनौतियों का सामना कर चुका है और वर्तमान स्थिति को लेकर भी सरकार पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार की पूरी मशीनरी इस मामले में सक्रिय है. कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां लगातार हालात की निगरानी कर रही हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की है तथा स्वास्थ्य मंत्री से भी चर्चा करने वाले हैं. सरकार परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है.
धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और अभिभावकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की चिंता न करें. उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की अपील की. मंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और त्रुटिरहित तरीके से आयोजित किया जाएगा. उन्होंने छात्रों से सहयोग की भी अपेक्षा जताई और कहा कि सरकार उनके भविष्य को लेकर गंभीर है. उनका संदेश साफ था कि अफवाहों से दूर रहें और अपनी तैयारी जारी रखें.
शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि NEET परीक्षा 21 जून को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी. उन्होंने NTA मुख्यालय का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा भी की. परीक्षा से जुड़े सभी चरणों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक सामग्री की सुरक्षित और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया गया है. इस बार गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है.
सरकार ने परीक्षा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के सचिवों की बैठक आयोजित की गई. इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने का अनुरोध किया गया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्यों ने पहले भी सहयोग किया है और इस बार भी उनसे अधिक सक्रिय भूमिका की अपेक्षा की गई है. केंद्र और राज्य मिलकर परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहे हैं.
धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह सचिव इस मुद्दे पर उच्चस्तरीय बैठक करेंगे. इसके साथ ही भारत सरकार की सभी संबंधित एजेंसियां अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं. परीक्षा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर निगरानी रखी जा रही है. सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह की गड़बड़ी छात्रों के भविष्य को प्रभावित करे.
परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए NTA के संगठनात्मक ढांचे में कई बदलाव किए गए हैं. संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर के कई नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. सभी अधिकारियों को उनकी क्षमता और अनुभव के आधार पर अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. सरकार का मानना है कि नई टीम और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था से परीक्षा प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सुरक्षित होगी.
इस बार साइबर सुरक्षा को लेकर भी विशेष तैयारी की गई है. शिक्षा मंत्री ने बताया कि IB, CBI और अन्य एजेंसियों के साइबर संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है. ऑनलाइन गतिविधियों और संभावित साइबर खतरों पर लगातार नजर रखी जा रही है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाने और कार्रवाई करने की व्यवस्था बनाई गई है. इससे परीक्षा की विश्वसनीयता और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी.