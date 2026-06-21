Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /9 पसलियां टूटीं, फेफड़े घायल और फिर भी नहीं टूटा हौसला! एंबुलेंस के सहारे NEET री-एग्जाम देने पहुंची छात्रा

9 पसलियां टूटीं, फेफड़े घायल और फिर भी नहीं टूटा हौसला! एंबुलेंस के सहारे NEET री-एग्जाम देने पहुंची छात्रा

NEET UG 2026 री-एग्जाम के बीच कोलकाता की छात्रा सृष्टि दुबे की प्रेरणादायक कहानी सामने आई है. सड़क हादसे में 9 पसलियां टूटने और फेफड़ों में गंभीर चोट लगने के बावजूद उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हस्तक्षेप के बाद उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 21, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:01 PM IST
9 पसलियां टूटीं, फेफड़े घायल और फिर भी नहीं टूटा हौसला! एंबुलेंस के सहारे NEET री-एग्जाम देने पहुंची छात्रा

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिना टीजर और ट्रेलर के ट्रेंड हुए प्रभास, 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' को लेकर बढ़ा क्रेज!
Actor Prabhas48 min ago
2
Tamil Nadu54 min ago
3
Hyderabad57 min ago
4
#InternationalYogaDay20261 hr ago
5
Thennavaniswaram temple1 hr ago