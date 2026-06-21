नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के दौरान देश के कई परीक्षा केंद्रों के बाहर भावुक दृश्य देखने को मिले. कुछ छात्र समय पर पहुंचने की कोशिश करते रहे, लेकिन गेट बंद होने के बाद उन्हें अंदर प्रवेश नहीं मिला. कई जगह छात्र और अभिभावक हाथ जोड़कर अधिकारियों से अनुरोध करते रहे कि उन्हें सिर्फ कुछ मिनट की देरी हुई है, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए एंट्री नहीं दी गई. इसके बाद कई केंद्रों के बाहर विरोध भी देखने को मिला. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन छात्रों का एग्जाम छूट गया, उनके पास आगे क्या विकल्प हैं? क्या उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है या फिर उन्हें अगले साल तक इंतजार करना होगा? आइए समझते हैं NTA के नियम और छात्रों के लिए उपलब्ध विकल्प.
NEET UG 2026 री-एग्जाम दोपहर 2 बजे शुरू हुआ, लेकिन NTA ने पहले ही साफ कर दिया था कि परीक्षा केंद्रों के गेट दोपहर 1:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे. एजेंसी ने एडमिट कार्ड, सूचना बुलेटिन और आधिकारिक नोटिस में यह नियम पहले से प्रकाशित किया था. इसके बावजूद कई केंद्रों पर कुछ छात्र निर्धारित समय के बाद पहुंचे. कई अभिभावकों का दावा था कि उनके बच्चे केवल दो या तीन मिनट देर से पहुंचे थे, फिर भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया. इसके बाद कुछ परीक्षा केंद्रों के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुआ. हालांकि केंद्र प्रशासन का कहना था कि सभी छात्रों के लिए एक समान नियम लागू किए गए और सुरक्षा कारणों से गेट बंद होने के बाद किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी.
यह सवाल सबसे ज्यादा उन छात्रों को परेशान कर रहा है जिनका एग्जाम छूट गया. मौजूदा नियमों के अनुसार केवल देर से पहुंचने के आधार पर NTA आमतौर पर अलग से परीक्षा आयोजित नहीं करता. परीक्षा एजेंसी का तर्क है कि यदि किसी एक छात्र को विशेष छूट दी जाए तो इससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं. यही वजह है कि निर्धारित समय के बाद पहुंचे उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जाता. पिछले वर्षों में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं, लेकिन सिर्फ लेट पहुंचने के आधार पर दोबारा परीक्षा का मौका बहुत कम मामलों में मिला है. इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल कुछ मिनट की देरी के कारण छूटे एग्जाम के लिए विशेष परीक्षा होने की संभावना बेहद कम है.
यदि किसी छात्र को लगता है कि उसकी देरी उसकी अपनी गलती नहीं थी या परीक्षा केंद्र पर कोई प्रशासनिक समस्या हुई थी, तो वह शिकायत दर्ज करा सकता है. सबसे पहले छात्र संबंधित परीक्षा केंद्र के अधिकारियों से संपर्क कर सकता है. इसके अलावा NTA की हेल्पलाइन और आधिकारिक ईमेल के माध्यम से भी अपनी बात रखी जा सकती है. छात्र अपनी शिकायत के साथ जरूरी दस्तावेज और परिस्थिति का विवरण भेज सकते हैं. यदि बड़ी संख्या में किसी केंद्र से एक जैसी शिकायतें सामने आती हैं, तो NTA मामले की समीक्षा कर सकता है. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि शिकायत दर्ज करने का मतलब यह नहीं है कि दोबारा परीक्षा का मौका निश्चित रूप से मिलेगा. अंतिम फैसला पूरी तरह NTA के अधिकार क्षेत्र में होता है.
यदि किसी छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली और NTA की ओर से कोई विशेष राहत भी नहीं दी जाती, तो उसके पास सीमित विकल्प बचते हैं. सबसे पहले उसे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली किसी भी सूचना पर नजर रखनी चाहिए. सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों या अनौपचारिक दावों पर भरोसा करने से बचना चाहिए. यदि NTA किसी विशेष मामले में जांच या राहत का निर्णय लेता