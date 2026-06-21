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'हमारी बात तो सुनो...' हाथ जोड़ते रहे छात्र, लेकिन नहीं मिली एंट्री! अब जिनका NEET छूट गया वो क्या कर सकते हैं?

NEET UG 2026 री-एग्जाम में कई छात्र सिर्फ कुछ मिनट की देरी के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर सके. जानिए NTA के नियम क्या कहते हैं, क्या दोबारा मौका मिलेगा, शिकायत कैसे करें और आगे छात्रों के पास क्या विकल्प हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 21, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:33 PM IST
'हमारी बात तो सुनो...' हाथ जोड़ते रहे छात्र, लेकिन नहीं मिली एंट्री! अब जिनका NEET छूट गया वो क्या कर सकते हैं?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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