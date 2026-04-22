26 अप्रैल को जारी होंगे NEET Admit Card 2026! 3 मई को होगी परीक्षा, 99% छात्रों को मिला पसंदीदा शहर

NEET 2026 की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. परीक्षा को लेकर जहां छात्रों में तनाव और चिंता रहती है, वहीं इस बार परीक्षा केंद्र को लेकर आई अपडेट ने उनका बोझ काफी हद तक कम कर दिया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है और खास बात यह है कि करीब 99% छात्रों को उनकी पहली पसंद का शहर मिला है. इससे यात्रा और रहने की चिंता काफी कम हो गई है. अब छात्र बिना किसी अतिरिक्त तनाव के अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान दे सकते हैं. यह कदम छात्रों के लिए परीक्षा को और आसान और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

क्या मिला पसंद का शहर?

NEET 2026 के लिए जारी सिटी इंटिमेशन स्लिप के अनुसार करीब 99.2% छात्रों को उनकी पहली पसंद का एग्जाम सिटी अलॉट किया गया है. यह आंकड़ा दिखाता है कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया को छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर बनाया गया है. पहले कई छात्रों को दूर के शहर मिल जाते थे, जिससे उन्हें यात्रा और रहने की दिक्कत होती थी. लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. ज्यादातर छात्रों को अपने ही चुने हुए शहर में परीक्षा देने का मौका मिलेगा. इससे उनका फोकस सिर्फ पढ़ाई और परीक्षा पर रहेगा.

एडमिट कार्ड कब आएगा?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जानकारी दी है कि NEET 2026 का एडमिट कार्ड 26 अप्रैल को जारी किया जाएगा. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पूरा पता और जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और सभी जानकारी ध्यान से जांच लें. एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज होता है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए. समय रहते इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना जरूरी है ताकि परीक्षा के दिन कोई परेशानी न हो.

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As you prepare for the upcoming NEET Examination, remember to stay calm, focused, and take things one step at a time. City Intimation Slips have already been released — 99.2% of candidates have been allotted their first-choice city, ensuring convenience and minimal travel… — National Testing Agency (@NTA_Exams) April 22, 2026

NTA ने क्या कहा?

NTA ने साफ किया है कि वह परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है. एजेंसी लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे छात्रों को कम से कम परेशानी हो. साथ ही छात्रों को सलाह दी गई है कि वे शांत रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें. परीक्षा के समय घबराने के बजाय आत्मविश्वास के साथ पेपर दें. यह मौका है अपनी मेहनत दिखाने का, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा में शामिल हों और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें.