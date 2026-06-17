NEET परीक्षा की तैयारी और उससे जुड़े दबाव को लेकर एक और दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है. देहरादून पटेलनगर के चंद्रबनी की रहने वाली एक टाॅपर छात्रा ने अपने घर में आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार और आसपास के लोग सदमे में हैं. 23 वर्षीय रिया कुमारी ने अपने माता-पिता के नाम एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने भावुक शब्दों में 'आई एम सॉरी' लिखा है. इस घटना ने एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मानसिक तनाव और छात्रों पर बढ़ते दबाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.