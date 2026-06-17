Add Zee Business As A Preferred Source
App

NEET Re-Exam ने ले ली एक और जान, माता-पिता के नाम नोट लिखकर छात्र ने कहा- अलविदा

NEET री-एग्जाम से पहले एक और आत्महत्या का मामला सामने आया है.12वीं की टॉपर रही और NEET की तैयारी कर रही छात्रा रिया ने अपने घर में आत्महत्या कर ली. उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें अपने माता-पिता के लिए भावुक संदेश लिखा है- 'मम्मी-पापा, मैं आपसे प्यार करती हूं.'

Written BySimran Singh
Published: Jun 17, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:27 PM IST
NEET Re-Exam ने ले ली एक और जान, माता-पिता के नाम नोट लिखकर छात्र ने कहा- अलविदा
Image Credit: NEET aspirant suicide

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कब तक मेसी-रोनाल्डो को देख खुश होगा भारत, 140 करोड़ वाला देश वर्ल्ड कप से दूर क्यों?
FIFA World Cup 20262 min ago
2
old Delhi8 min ago
3
NEET Re-Exam 202613 min ago
4
mp news16 min ago
5
World News19 min ago