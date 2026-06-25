मेडिकल कॉलेज में दाखिले का सपना, परिवार की उम्मीदें और प्रतियोगी परीक्षाओं का बढ़ता दबाव... इन सबके बीच महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया. हिंगोली के 18 वर्षीय NEET अभ्यर्थी ने कथित तौर पर अपनी जान दे दी. इससे पहले उसने मां के लिए एक छोटा-सा वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि अगले जन्म में फिर उसी की कोख से जन्म लेगा. पुलिस मामले की जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, छात्र री-NEET परीक्षा देने के बाद तनाव में था. इस घटना ने एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव और छात्रों की मानसिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के आविनायक नगर में रहने वाले 18 साल सुशील इनामदार मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की तैयारी कर रहे थे. उन्होंने 21 जून को आयोजित री-NEET परीक्षा दी थी. परिवार के अनुसार, परीक्षा के बाद वह काफी तनाव में थे. कथित तौर पर ये कदम उठाने से पहले उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर करीब 13 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड किया. वीडियो में वह हाथ जोड़कर मां से माफी मांगते हुए कहते हैं, 'मां, मुझे माफ कर देना. मेरी चिंता मत करना. अगले जन्म में फिर तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा.' वीडियो में वह रोते हुए परिवार से अपना ख्याल रखने की अपील भी करते नजर आते हैं.
सुशील ने पहले 3 मई को हुई NEET परीक्षा भी दी थी, लेकिन पेपर लीक विवाद के बाद वह परीक्षा रद्द कर दी गई. इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित हुई. परिवार का कहना है कि री-एग्जाम उन्हें पहले की तुलना में ज्यादा कठिन लगा था. परीक्षा के बाद वह लगातार परेशान और चुप रहने लगे थे. बताया गया कि उन्होंने अपना आखिरी वीडियो परिवार को भेजा और उसके बाद घर से निकल गए. अगले दिन उनका शव एक कुएं से बरामद हुआ. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल मौत के कारणों की आधिकारिक जांच जारी है.
सुशील का परिवार पहले भी मुश्किल दौर से गुजर चुका था. उनके पिता विलास इनामदार का कुछ समय पहले बीमारी के वजह से निधन हो गया था. परिवार में मां और दो भाई हैं. पढ़ाई में सुशील हमेशा अच्छे छात्र माने जाते थे और उन्होंने दसवीं कक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए थे. परिवार को उम्मीद थी कि वह डॉक्टर बनकर घर की परिस्थितियां बदलेंगे. लेकिन ये सपना अधूरा रह गया. परिजनों का कहना है कि वह मेहनती थे, लेकिन हाल के दिनों में परीक्षा को लेकर काफी दबाव महसूस कर रहे थे.
नीट देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है. हर साल करीब 20 से 21 लाख छात्र इसमें शामिल होते हैं, जबकि सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की कुल सीटें लगभग 1.30 लाख के आसपास हैं. इस साल 3 मई को हुई परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को रद्द कर दी गई थी. मामले की जांच CBI कर रही है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई गई. लगातार बदलती परिस्थितियों और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कई छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा का परिणाम जीवन का अंतिम फैसला नहीं होता और तनाव महसूस होने पर परिवार, दोस्तों या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बात करना बेहद जरूरी है.
इसी बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी से भी एक दुखद मामला सामने आया है. मध्य प्रदेश की रहने वाली 18 वर्षीय छात्रा, जो NEET की तैयारी के लिए हल्द्वानी के एक कोचिंग संस्थान के हॉस्टल में रह रही थी, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली. पुलिस के अनुसार, छात्रा का शव उसके कमरे में मिला और मामले की जांच की जा रही है. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा. छात्रा हाल ही में कोचिंग के लिए वहां आई थी. इस घटना ने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके लिए बेहतर सहयोग व्यवस्था की जरूरत को फिर से चर्चा में ला दिया है.