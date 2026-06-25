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मुझसे नहीं हो पाया, फिर तेरी कोख से जन्म लूंगा... NEET छात्र ने आखिरी कॉल पर मां से कहा SORRY और खत्म करली जिंदगी

महाराष्ट्र के हिंगोली में नीट यूजी 2026 री-एग्जाम देने वाले 18 वर्षीय छात्र की कथित आत्महत्या ने सभी को झकझोर दिया. मां के नाम आखिरी वीडियो, परीक्षा का तनाव और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 25, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:30 PM IST
मुझसे नहीं हो पाया, फिर तेरी कोख से जन्म लूंगा... NEET छात्र ने आखिरी कॉल पर मां से कहा SORRY और खत्म करली जिंदगी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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