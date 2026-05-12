NEET परीक्षा रद्द होने के बाद फिर से करना होगा रजिस्ट्रेशन? फीस दोबारा लगेगी या नहीं, NTA ने दिया जवाब

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 रद्द होने के बाद लाखों छात्रों और उनके परिवारों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा? क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? क्या फिर से परीक्षा फीस जमा करनी होगी? सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें वायरल हो रही हैं, जिससे छात्रों की चिंता और बढ़ गई है. इसी बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने आधिकारिक बयान जारी कर तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है. एजेंसी ने बताया है कि छात्रों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी और फीस को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है.

NEET 2026 आखिर रद्द क्यों हुआ?

National Testing Agency ने 12 मई को NEET UG 2026 परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया. यह परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे. NTA ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों और कानून लागू करने वाली संस्थाओं से मिली जांच रिपोर्ट और शुरुआती सबूतों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया. एजेंसी के मुताबिक, मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखना पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिहाज से सही नहीं था. इसलिए परीक्षा रद्द करना जरूरी समझा गया.

क्या छात्रों को फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा?

NTA ने साफ किया है कि NEET UG 2026 के लिए छात्रों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. एजेंसी ने बताया कि मई 2026 परीक्षा चक्र में जमा किया गया रजिस्ट्रेशन डेटा, उम्मीदवारों की जानकारी और चुने गए परीक्षा केंद्र उसी तरह आगे भी मान्य रहेंगे. यानी छात्रों को नया फॉर्म भरने, दस्तावेज अपलोड करने या दोबारा आवेदन प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद सबसे ज्यादा चिंता इसी बात को लेकर थी.

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फीस दोबारा लगेगी या पैसे वापस मिलेंगे?

NTA ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि छात्रों से किसी तरह की अतिरिक्त परीक्षा फीस नहीं ली जाएगी. इतना ही नहीं, एजेंसी ने यह भी बताया कि पहले जमा की गई फीस छात्रों को वापस की जाएगी. री-एग्जाम का आयोजन NTA अपने आंतरिक संसाधनों से करेगा. यानी छात्रों और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा. इस फैसले को छात्रों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है. अब अभ्यर्थियों को सिर्फ नई परीक्षा तारीख का इंतजार है.

अब आगे क्या होगा और जांच कौन करेगा?

केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच Central Bureau of Investigation को सौंप दी है. CBI अब पेपर लीक से जुड़े पूरे नेटवर्क और परीक्षा प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच करेगी. NTA ने कहा है कि वह जांच एजेंसी को सभी जरूरी रिकॉर्ड, दस्तावेज और तकनीकी मदद उपलब्ध कराएगी. एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे सिर्फ आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों से बचें. अब सभी की नजर री-एग्जाम की नई तारीख पर टिकी हुई है.

