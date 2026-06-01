मलेरिया में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं लगता, उन टीचरों का एनकाउंटर क्यों नहीं... NEET पेपर लीक पर बोले खान सर

इस समय पूरे देश में नीट पेपर लीक का मामला गरम है. कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने एयरफोर्स को उतार दिया है. इस पर तंज कसते हुए मशहूर एजुकेटर खान सर ने कहा है कि अच्छी बात है कि एक पहल की जा रही है लेकिन समझिए, मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है. नीट पेपर परीक्षा, पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि हम एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. समस्या थी, जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है वहीं पर लीक हो जा रहा है.

छात्रों के बीच खड़े होकर खान सर ने मीडिया से साफ कहा कि जो पकड़े गए टीचर, उन्हें फांसी अब तक क्यों नहीं दी गई? उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? घर उनके क्यों नहीं तोड़े गए?

एयरफोर्स के इस्तेमाल से क्या होगा, खान सर के सवाल

छात्रों की तरफ मुखातिब होकर खान सर ने कहा कि बताइए पेपर लीक करने वाले छोड़ देना चाहिए? छात्रों ने 'नहीं' में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, अच्छी बात है लेकिन समझिए एयरफोर्स क्या करेगी. वह पेपर ड्रॉप कर देगी. जहां से छप रहा है, उन बेइमानों को जब तक सजा नहीं होगी, तब तक गरीबों का हक मारा जाएगा.

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#WATCH | Patna, Bihar: Educator Khan Sir says, "...thousands and lakhs of students prepare for exams, but the papers get leaked. The dreams of so many poor, middle-class children are shattered. The Air Force will deliver the NEET exam paper. Typhoid injections don't work for… pic.twitter.com/l0dDxkEp5w — ANI (@ANI) June 1, 2026

पटना में खान सर ने कहा कि ये 12 हजार बच्चे हैं और एक हाल में बैठे हैं. इन लोगों की तरह हजारों-लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं. पेपर लीक होने से इनके-जैसे लाखों गरीब-मिडिल क्लास बच्चों का सपना चकनाचूर कर दिया जाता है.

Patna, Bihar: Educator Khan Sir says, "Regarding the claim that the NEET paper to be delivered by helicopter, the issue in the NEET controversy was not transportation. The real problem lies where the paper is being prepared and printed, that is where the issue begins. The problem… pic.twitter.com/Ql91aOi8GY — IANS (@ians_india) June 1, 2026

खान सर ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को भी एनटीए हवा में उड़ा देता है.