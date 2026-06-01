Advertisement
trendingNow13234661
Hindi Newsशिक्षामलेरिया में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं लगता, उन टीचरों का एनकाउंटर क्यों नहीं... NEET पेपर लीक पर बोले खान सर

मलेरिया में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं लगता, उन टीचरों का एनकाउंटर क्यों नहीं... NEET पेपर लीक पर बोले खान सर

खान सर ने नीट पेपर लीक में पकड़े गए टीचरों के लिए फांसी की मांग की है. उन्होंने कहा कि अब तक इन लोगों को सजा क्यों नहीं हुई, इनके घर क्यों नहीं तोड़े गए. इनका एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? असल में हाल के वर्षों में कई राज्यों में अपराध पर एनकाउंटर और बुलडोजर चलाने का चलन देखा जाता रहा है. खान सर ने उसी पर खुलकर बोला है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jun 01, 2026, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

इस समय पूरे देश में नीट पेपर लीक का मामला गरम है. कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने एयरफोर्स को उतार दिया है. इस पर तंज कसते हुए मशहूर एजुकेटर खान सर ने कहा है कि अच्छी बात है कि एक पहल की जा रही है लेकिन समझिए, मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है. नीट पेपर परीक्षा, पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि हम एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. समस्या थी, जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है वहीं पर लीक हो जा रहा है. 

छात्रों के बीच खड़े होकर खान सर ने मीडिया से साफ कहा कि जो पकड़े गए टीचर, उन्हें फांसी अब तक क्यों नहीं दी गई? उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? घर उनके क्यों नहीं तोड़े गए?

एयरफोर्स के इस्तेमाल से क्या होगा, खान सर के सवाल

छात्रों की तरफ मुखातिब होकर खान सर ने कहा कि बताइए पेपर लीक करने वाले छोड़ देना चाहिए? छात्रों ने 'नहीं' में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, अच्छी बात है लेकिन समझिए एयरफोर्स क्या करेगी. वह पेपर ड्रॉप कर देगी. जहां से छप रहा है, उन बेइमानों को जब तक सजा नहीं होगी, तब तक गरीबों का हक मारा जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

पटना में खान सर ने कहा कि ये 12 हजार बच्चे हैं और एक हाल में बैठे हैं. इन लोगों की तरह हजारों-लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं. पेपर लीक होने से इनके-जैसे लाखों गरीब-मिडिल क्लास बच्चों का सपना चकनाचूर कर दिया जाता है.  

खान सर ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को भी एनटीए हवा में उड़ा देता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

neet paper leak

Trending news

खुशखबरी! आज से महिलाओं के लिए सरकारी बसें मुफ्त; सफर से पहले जान लें जरूरी नियम
Bengal Free Bus Travel For Women
खुशखबरी! आज से महिलाओं के लिए सरकारी बसें मुफ्त; सफर से पहले जान लें जरूरी नियम
ISI ने भारत के खिलाफ खोले दो फ्रंट, दाऊद के गुर्गे मुन्‍ना झिंगाड़ा को मिली कमान
Dawood Ibrahim
ISI ने भारत के खिलाफ खोले दो फ्रंट, दाऊद के गुर्गे मुन्‍ना झिंगाड़ा को मिली कमान
दिल्ली समेत इन राज्यों में प्री-मानसूनी बारिश का अलर्ट, 72 घंटे की छुट्टी पर हीट वेव
Monsoon 2026
दिल्ली समेत इन राज्यों में प्री-मानसूनी बारिश का अलर्ट, 72 घंटे की छुट्टी पर हीट वेव
ED के इस बड़े अधिकारी ने अचानक छोड़ दी नौकरी! माल्या-नीरव मोदी केस से रहा है कनेक्शन
ED
ED के इस बड़े अधिकारी ने अचानक छोड़ दी नौकरी! माल्या-नीरव मोदी केस से रहा है कनेक्शन
बंगाल में बवाल: बीजेपी नेता पर हमला, नदिया में बम बरामद और TMC ऑफिस में तोड़फोड़
Bengal
बंगाल में बवाल: बीजेपी नेता पर हमला, नदिया में बम बरामद और TMC ऑफिस में तोड़फोड़
'मंत्री बनने का मतलब नाचना...', ट्रोलर्स पर भड़कीं बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल
West Bengal
'मंत्री बनने का मतलब नाचना...', ट्रोलर्स पर भड़कीं बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल
BJP में फेरबदल की आहट! PM मोदी के घर जुटे शाह-नड्डा, राज्यसभा चुनाव पर हुआ बड़ा मंथन
BJP CEC Meeting
BJP में फेरबदल की आहट! PM मोदी के घर जुटे शाह-नड्डा, राज्यसभा चुनाव पर हुआ बड़ा मंथन
कानून वेश्यावृत्ति को बैन करना नहीं चाहता... सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको पढ़ना चाहिए
Supreme Court News
कानून वेश्यावृत्ति को बैन करना नहीं चाहता... सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको पढ़ना चाहिए
कड़े पहरे के बीच आधी रात को उरी सेक्टर में घुसपैठ, लेकिन इस बार इरादा आतंकी नहीं...
Pakistan
कड़े पहरे के बीच आधी रात को उरी सेक्टर में घुसपैठ, लेकिन इस बार इरादा आतंकी नहीं...
3 दिन की राहत खत्म! जून के पहले हफ्ते में 'तवे' जैसी तपेगी धरती, IMD की बड़ी चेतावनी
weather update
3 दिन की राहत खत्म! जून के पहले हफ्ते में 'तवे' जैसी तपेगी धरती, IMD की बड़ी चेतावनी