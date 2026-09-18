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SC on NTA: NTA की परीक्षा व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, खुद ऑफिस जाकर देखेंगे सिस्टम

NEET परीक्षा में पेपर लीक विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने NTA की परीक्षा व्यवस्था को स्थायी और संस्थागत बनाने पर जोर दिया है. जानें कोर्ट ने NTA ऑफिस विजिट, कर्मचारियों, तकनीकी ढांचे और सुधारों को लेकर क्या कहा.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 18, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:00 PM IST
SC on NTA: NTA की परीक्षा व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, खुद ऑफिस जाकर देखेंगे सिस्टम

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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