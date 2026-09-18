SC on NTA: NTA की परीक्षा व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, खुद ऑफिस जाकर देखेंगे सिस्टम

NEET परीक्षा में पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में किए जा रहे सुधारों को लेकर अहम टिप्पणी की है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में केवल अस्थायी या हर विवाद के बाद किए जाने वाले बदलाव पर्याप्त नहीं हैं. कोर्ट ने पूरी NEET प्रक्रिया को संस्थागत और स्थायी बनाने की जरूरत बताई है. ताजा सुनवाई में पीठ ने NTA के नए कार्यालय का दौरा कर वहां मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्मचारियों और परीक्षा व्यवस्था को खुद देखने की इच्छा भी जताई.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि NEET की पूरी परीक्षा प्रक्रिया को संस्थागत बनाने पर विचार किया जाए. कोर्ट की चिंता यह है कि परीक्षा व्यवस्था किसी एक परीक्षा या किसी विशेष परिस्थिति के हिसाब से अस्थायी तरीके से नहीं चलनी चाहिए. इसके बजाय ऐसी स्थायी व्यवस्था तैयार होनी चाहिए, जिसमें परीक्षा से जुड़ी सुरक्षा, तकनीक, कर्मचारियों और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पहले से तय और मजबूत हों. इससे हर साल नई समस्या आने पर अलग से व्यवस्था बनाने की जरूरत कम हो सकती है.
पीठ ने NTA की हाल में अपग्रेड की गई सुविधाओं को करीब से देखने की बात कही है. रिपोर्टों के मुताबिक, कोर्ट यह समझना चाहता है कि परीक्षा संचालन से जुड़े सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर वास्तव में किस तरह काम कर रहे हैं. यह कदम केवल कागज पर दर्ज सुधारों के बजाय उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन को समझने के संदर्भ में है. केंद्र की ओर से भी कोर्ट के संभावित दौरे का स्वागत किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था के लिए स्थायी कर्मचारियों और विशेषज्ञों की जरूरत पर भी जोर दिया है. कोर्ट का कहना है कि NTA के पास ऐसा प्रशिक्षित और विशेषज्ञ मानव संसाधन होना चाहिए, जो केवल किसी एक परीक्षा के लिए नहीं बल्कि भविष्य की परीक्षाओं के लिए लगातार काम कर सके. अगस्त में भी पीठ ने NTA को आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनपावर और तकनीकी क्षमता के साथ संस्थागत रूप से मजबूत करने की जरूरत बताई थी.
परीक्षा सुरक्षा के लिए तकनीकी ढांचे को मजबूत करना भी सुनवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. कोर्ट ने डिजिटल सुरक्षा, डेटा की सुरक्षा और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता जैसे मुद्दों पर जोर दिया है. NTA की परीक्षा व्यवस्था में तकनीक तेजी से बदल रही है, इसलिए सिस्टम को इस तरह तैयार करने की जरूरत बताई गई है कि वह आने वाले वर्षों में भी सुरक्षित और प्रभावी बना रहे.
NTA में सुधारों को लेकर पूर्व ISRO चेयरमैन डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के साथ-साथ इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि के नेतृत्व वाली टास्क फोर्स के काम पर भी कोर्ट नजर रख रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इन सुधारों की प्रगति पर विस्तृत जानकारी देने को कहा है. हालिया रिपोर्टों के अनुसार, नीलेकणि के नेतृत्व वाली समिति की अंतरिम रिपोर्ट सितंबर के अंत तक आने की उम्मीद है.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से स्पष्ट है कि मामला केवल पेपर लीक रोकने तक सीमित नहीं है. कोर्ट परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, प्रशिक्षित कर्मचारियों, सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी क्षमता और लंबे समय तक काम करने वाले संस्थागत सिस्टम पर जोर दे रहा है. अगस्त में पीठ ने भी कहा था कि सुधारों को हर परीक्षा के बाद अस्थायी उपायों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें स्थायी रूप से संस्थागत बनाया जाना चाहिए.
NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं. ऐसे में परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सीधे छात्रों के भविष्य से जुड़ी होती है. सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा सुनवाई का फोकस इसी व्यवस्था को लंबे समय के लिए मजबूत बनाने पर है. हालांकि, किसी सुधार का वास्तविक असर तभी स्पष्ट होगा जब प्रस्तावित बदलाव जमीन पर लागू होकर लगातार प्रभावी साबित हों. कोर्ट ने इसी क्रियान्वयन और संस्थागत स्थायित्व पर विशेष जोर दिया है.