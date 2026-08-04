/NEET Exam Security: प्रिंटिंग प्रेस से एग्जाम सेंटर तक कैसे रहती है निगरानी, सुप्रीम कोर्ट को बताएगी मोदी सरकार

नीट परीक्षा की विश्वसनीयता और प्रश्नपत्र सुरक्षा को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया अब महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र की सुरक्षा से जुड़ी पूरी व्यवस्था का विस्तृत विवरण अदालत के सामने रखेगी. सरकार 6 अगस्त को होने वाली सुनवाई के दौरान हलफनामे के माध्यम से बताएगी कि प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक सुरक्षा के कौन-कौन से चरण अपनाए जाते हैं. इस सुनवाई के दौरान परीक्षा प्रणाली में भविष्य के सुधारों पर भी चर्चा होने की संभावना है.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रश्नपत्र की सुरक्षा केवल परीक्षा के दिन तक सीमित नहीं रहती. इसके बजाय पूरी प्रक्रिया कई स्तरों पर संचालित होती है. सरकार अपने हलफनामे में यह बताएगी कि प्रश्नपत्र की प्रिंटिंग, पैकिंग, सुरक्षित भंडारण, परिवहन और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के दौरान किस प्रकार की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था लागू रहती है. अदालत के सामने इस पूरी प्रक्रिया को क्रमबद्ध तरीके से रखा जाएगा ताकि मौजूदा सुरक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली स्पष्ट हो सके.
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को निर्धारित की गई है. अदालत ने संकेत दिया है कि वह केवल कागजी दावों पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि यह भी परखेगी कि परीक्षा सुरक्षा से जुड़े उपाय व्यवहारिक रूप से कितने प्रभावी हैं और भविष्य में उन्हें और मजबूत बनाने की आवश्यकता है या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विभिन्न याचिकाओं में केवल प्रश्नपत्र सुरक्षा की बात नहीं उठाई गई है, बल्कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की भी मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक रोकने के लिए अधिक मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने, परीक्षा संचालन के लिए स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करने, भविष्य में सुरक्षित कंप्यूटर आधारित परीक्षा मॉडल विकसित करने तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के ढांचे में बदलाव या नई स्वायत्त संस्था के गठन जैसे सुझाव भी दिए हैं.
इस वर्ष नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा प्रणाली को लेकर व्यापक विवाद खड़ा हुआ था. इसके बाद परीक्षा दोबारा आयोजित करनी पड़ी और पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है. इस घटनाक्रम ने परीक्षा की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट लगातार इस विषय की निगरानी कर रहा है और परीक्षा सुधारों पर केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांग रहा है.
केंद्र सरकार ने अदालत को बताया है कि परीक्षा सुधार केवल राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों तक सीमित नहीं रहेंगे. सरकार नई तकनीकों, डेटा सुरक्षा, परीक्षा प्रबंधन और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए व्यापक सुधारों पर काम कर रही है. इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता तकनीक और उद्योग क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ कर रहे हैं. इस समिति का लक्ष्य आने वाले वर्षों के लिए अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली विकसित करना है.
यदि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधार लागू होते हैं, तो भविष्य में नीट समेत अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सकती है. इससे प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और छात्रों का भरोसा मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है. हालांकि, परीक्षा प्रणाली में किसी भी बड़े बदलाव का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सरकार द्वारा प्रस्तुत सुधार योजनाओं के आधार पर ही होगा.