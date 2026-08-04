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NEET Exam Security: प्रिंटिंग प्रेस से एग्जाम सेंटर तक कैसे रहती है निगरानी, सुप्रीम कोर्ट को बताएगी मोदी सरकार

NEET Exam Security Supreme Court: नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर केंद्र सरकार 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत हलफनामा दाखिल करेगी. जानिए प्रिंटिंग से परीक्षा केंद्र तक पेपर कैसे सुरक्षित रखा जाता है, याचिकाओं में क्या मांगें हैं और परीक्षा सुधारों पर सरकार की क्या तैयारी है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 04, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:00 PM IST
NEET Exam Security: प्रिंटिंग प्रेस से एग्जाम सेंटर तक कैसे रहती है निगरानी, सुप्रीम कोर्ट को बताएगी मोदी सरकार

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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