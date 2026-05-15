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CBT मोड में होगी NEET परीक्षा, पेन-पेपर से कितना सिक्योर रहेगा एग्जाम, क्या नहीं हो पाएगा पेपर लीक?

NTA NEET CBT Mode Exam Safety Measures: नीट परीक्षा का आयोजन अब अगले साल से सीबीटी मोड के साथ किया जाएगा. पेन-पेपर सिस्टम खत्म होने पर क्या पेपर लीक की संभावना कम हो सकेगी? सीबीटी मोड में नीट परीक्षा का आयोजित होना कितना सुरक्षित है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 15, 2026, 01:26 PM IST
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NTA NEET CBT Exam Safety Measures
NTA NEET CBT Exam Safety Measures

NTA NEET CBT Mode Exam Safety Measures: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से हर साल भारत में नीट (NEET) यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है. हाल ही में आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा के लीक होने के बाद फिर से एग्जाम को आयोजित करने का ऐलान किया गया है. इस प्रवेश परीक्षा में हर साल लाखों छात्र MBBS और अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए हिस्सा लेते हैं. इस साल 21 जून 2026 को नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक नीट को लेकर ऐलान किया कि अगले साल से नीट की परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित परीक्षण (CBT) होंगी. हाल के वर्षों में नीट परीक्षा को लेकर सबसे बड़ा विवाद पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं का रहा है.

अगले साल से नीट परीक्षा को CBT मोड में कराने के फैसले के बाद से छात्रों और अभिभावकों के बीच एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो चुका है कि क्या नीट की सीबीटी परीक्षा, पेन-पेपर एग्जाम की तुलना में अधिक सुरक्षित हो सकती है? क्या CBT आने के बाद नीट परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी और पेपर लीक जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? आइए जानते हैं.

CBT मोड क्या है और कैसे करता है काम?

कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) में परीक्षा का आयोजन पेन-पेपर की बजाय कंप्यूटर पर होता है. उम्मीदवारों को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न मिलते हैं और वो उसी पर उत्तर चुनते हैं. प्रश्न बैंक पहले से सुरक्षित सर्वर में रहता है. परीक्षा की शुरुआत करने के बाद अलग-अलग शफल्ड प्रश्न सेट उम्मीदवारों को दिए जाते हैं. 

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CBT से सुरक्षा कैसे बढ़ती है?

  • प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट की जरूरत खत्म हो जाती है.

  • सभी स्टूडेंट्स को अलग-अलग क्रम में प्रश्न मिल सकते हैं.

  • प्रश्न सर्वर से एन्क्रिप्टेड रूप में आते हैं.

  • पूरी प्रक्रिया डिजिटल लॉगिंग और निगरानी में रहती है.

ऊपर बताए गए कारणों से पारंपरिक पेपर लीक यानी छपे हुए पेपर का बाहर आ जाना या कहें कि पेन-पेपर मोड की तुलना में CBT सिस्टम में पेपर लीक की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है.

क्या CBT में पेपर लीक पूरी तरह खत्म हो जाएगा?

सीबीटी सिस्टम में पेपर लीक पूरी तरह से खत्म हो सकता है, इसे लेकर पुष्टि नहीं की जा सकती है क्योंकि ये सुरक्षा बढ़ाने के लिहाज से है लेकिन पूरी तरह से ये सिस्टम लीक-प्रूफ नहीं है. सीबीटी में भी कुछ चुनौतियां बनी रह सकती हैं. जैसे- सिस्टम हैकिंग या अंदरूनी गड़बड़ी की संभावना हो सकती है. परीक्षा के बाद स्टूडेंट्स द्वारा प्रश्नों को याद करके सेंटर के बाहर आकर बता देना, कोचिंग नेटवर्क की ओर पैटर्न का अनुमान लगा लेना. इसके अलावा कुछ मामलों में तकनीकी या केंद्र स्तर पर भी धोखाधड़ी हो सकती है.

नीट पेपर लीक से बचाव के लिए क्यों बेहतर माना जा रहा है CBT?

  • आधुनिक निगरानी तकनीक (AI और CCTV) का उपयोग आसान

  • लाखों स्टूडेंट्स के लिए स्केलेबल सिस्टम

  • तेज और पारदर्शी मूल्यांकन

  • पेपर हैंडलिंग में मानवीय हस्तक्षेप कम

ये भी पढ़ें- NEET Re-Exam में अपनी पसंद का शहर चुन सकेंगे छात्र, 14 जून को आएगा एडमिट कार्ड, शिक्षा मंत्री ने क्या बताया?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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