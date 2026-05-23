NEET Fee Refund 2026: नीट फीस रिफंड के लिए बस 4 दिन का मौका, इस डायरेक्ट लिंक पर करें क्लिक; ऐसे मिलेंगे पैसे वापस

NEET 2026 Fee Refund Direct Link: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से नीट यूजी 2026 के उम्मीदवारों के लिए फीस रिफंड के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक फीस रिफंड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो वो फीस वापस लेने के प्रोसेस को अपना सकते हैं. दरअसल, एनटीए की ओर फीस वापस लेने के अप्लाई लिंक को एक्टिव कर दिया है. लगभग 23 लाख छात्रों को उनके बैंक अकाउंट में फीस के पूरे पैसे वापस दिए जाएंगे. एनटीए के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने और बैंक समेत अन्य जरूरी डिटेल्स को अपलोड करने की लास्ट डेट 27 मई 2026 है. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 22 मई 2026 से शुरू है. 27 तारीख को रात 11.59 बजे तक रिफंड का लिंक एक्टिव रहेगा. आइए जानते हैं कैसे और किस डायरेक्ट लिंक से रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

फिर से कब होगी नीट की परीक्षा?

3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन करते समय फीस जमा की थी, उन्हें एजेंसी की ओर से पैसे वापस दिए जाएंगे. इसके लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी होगी. सरल स्टेप्स को फॉलो करके फीस रिफंड के लिए आवेदन करना होगा. 21 जून 2026 को फिर नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसके लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी. आवेदन के बाद छात्रों सीधे अपने बैंक खाते में रिफंड पैसे मिल जाएंगे.

कैसे करें नीट फीस रिफंड के लिए अप्लाई?

सबसे पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं. Add Zee News as a Preferred Source होमपेज पर 'कैंडिडेट एक्टिविटी' सेक्शन में जाएं, वहां फी रिफंड विंडो शो होगी. उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें. इस तरह से लॉगिन के बाद बैंक संबंधित जानकारी अपलोड करें. बैंक खाते की डिटेल्स, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम आदि जानकारी अपलोड करें. साथ में कैंसिल चेक (चेक पर कैंसिल लिखें और अपना साइन नहीं करें) अपलोड करें. सभी डिटेल्स को दर्ज करने के बाद लास्ट में सबमिट बटन दबा दें और इस तरह से रिफंड प्रोसेस पूरा हो सकेगा.

NEET UG FEE REFUND DIRECT LINK

Neet Fee Refund 2026: कितने पैसे वापस मिलेंगे?

जनरल कैटेगरी- 1700 रुपये

ओबीसी / ईडब्लूएस- 1600 रुपये

एससी/एसटी/पीडब्लूडी- 1000 रुपये

कितने बजे होगा नीट री-एग्जाम?

नीट यूजी का री-एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा जो पेन-पेपर मोड में देश के विभिन्न सेंटर्स में आयोजित किया जाएगा. 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक नीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. जानकारी के लिए बता दें कि अगले साल नीट परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड (CBT) यानी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी.

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