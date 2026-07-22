जिस नीट पर इतना बवाल, उस NEET का मतलब क्या है? पूरा बहीखाता पढ़िए

TVK पार्टी का कहना है कि राज्यों को मेडिकल शिक्षा का कंट्रोल पूरी तरह से दे दिया जाए. साथ ही शिक्षा को संविधान की समवर्ती लिस्ट से हटाकर राज्यों की लिस्ट में शामिल करने की मांग की जा रही है. अगर ऐसा अभी नहीं हो सकता है तो अंतरिम व्यवस्था के रूप में एक स्पेशल समवर्ती लिस्ट तैयार की जाए जिससे राज्यों को शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार मिल सके. आप NEET परीक्षा के बारे में क्या जानते हैं? NEET की फुल फॉर्म क्या है? इस परीक्षा को कौन करवाता है? अब तक कितनी बार नीट पेपर लीक हुआ है? आइए ऐसे ही कुछ सवाल और उसके जवाब जानते हैं.