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जिस नीट पर इतना बवाल, उस NEET का मतलब क्या है? पूरा बहीखाता पढ़िए

NEET FAQ: देश भर में एक बड़ा मुद्दा मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET को लेकर बना हुआ है. दिल्ली में नीट पेपर लीक के कारण छात्रों द्वारा विरोध चल रहा है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है. जिस नीट पर इतना बवाल चल रहा है क्या आप उस NEET का मतलब जानते हैं?

Written BySimran Singh
Published: Jul 22, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:17 PM IST
जिस नीट पर इतना बवाल, उस NEET का मतलब क्या है? पूरा बहीखाता पढ़िए
Image Credit: NEET FAQ

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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