जिस नीट पर इतना बवाल, उस NEET का मतलब क्या है? पूरा बहीखाता पढ़िए

NEET FAQ: भारत की राजधानी दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. नेता और अभिनेता भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनकी पार्टी सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) द्वारा NEET को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की जा रही है. साथ ही छात्रों द्वारा भी मांग की जा रही है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को कैंसिल कर दिया जाए. नीट व्यवस्था में लगातार हो रही गड़बड़ी के कारण मेडिकल शिक्षा समेत देश भर की शिक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
TVK पार्टी का कहना है कि राज्यों को मेडिकल शिक्षा का कंट्रोल पूरी तरह से दे दिया जाए. साथ ही शिक्षा को संविधान की समवर्ती लिस्ट से हटाकर राज्यों की लिस्ट में शामिल करने की मांग की जा रही है. अगर ऐसा अभी नहीं हो सकता है तो अंतरिम व्यवस्था के रूप में एक स्पेशल समवर्ती लिस्ट तैयार की जाए जिससे राज्यों को शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार मिल सके. आप NEET परीक्षा के बारे में क्या जानते हैं? NEET की फुल फॉर्म क्या है? इस परीक्षा को कौन करवाता है? अब तक कितनी बार नीट पेपर लीक हुआ है? आइए ऐसे ही कुछ सवाल और उसके जवाब जानते हैं.
जवाब- NEET का पूरा नाम राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (National Eligibility cum Entrance Test) है. भारत में होने वाली सबसे बड़ी राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा है. NEET को अंग्रेजी में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है.
जवाब- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency) यानी NTA द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) को आयोजित करवाया जाता है. इसके माध्यम से देशभर के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न मेडिकल कोर्स में एडमिशन मिलता है.
जवाब- NEET परीक्षा आयोजित करवाने वाले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के चेयरमैन प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं. एनटीए के महानिदेशक (DG) का नाम अभिषेक सिंह हैं.
जवाब- NEET UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर जांच कर रही सीबीआई टीम के अनुसार NTA के अंदरूनी सूत्रों और विशेषज्ञों द्वारा NEET पेपर लीक किया गया था. केमिस्ट्री लेक्चरर पी. वी. कुलकर्णी के अलावा सीनियर बॉटनी टीचर और एनटीए के एक्सपर्ट मनीषा मंधारे नीट परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र चुराया और उसे पेपर कोचिंग माफिया के माध्यम से लाखों रुपये में बेचा गया. जांच के अनुसार टेलीग्राम और WhatsApp के जरिए नीट पेपर को छात्रों को लाखों रुपये में बेचा गया.
जवाब- नीट पेपर लीक मामले को लेकर जब कोई ठोस सबूत हाथ लगे तो एनटीए की ओर से 12 मई 2026 को नीट परीक्षा रद्द कर दी गई. इसके बाद 21 जून 2026 को फिर नीट री-एग्जाम आयोजित करने की घोषणा की गई.
जवाब- एनटीए की ओर से 21 जून 2026 को नीट यूजी री-एग्जाम आयोजित किया गया था जिसका परिणाम 16 जुलाई 2026 को घोषित किया गया. 3 जून को रद्द हुई नीट परीक्षा के बाद जो एग्जाम फिर से 21 जून को आयोजित किया गया उसमें 22.79 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 19.99 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे जिनमें 11.1 लाख उम्मीदवारों ने नीट यूजी री-एग्जाम में क्वालीफाई किया.
जवाब- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित किया जाने वाला नीट यूजी एग्जाम का पेपर अब तक 3 से 4 बार लीक हो चुका है. 2026 में आयोजित 3 मई का नीट पेपर लीक हुआ और उससे पहले साल 2024 में नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था. उस दौरान धांधली और ग्रेस मार्क्स से संबंधित गंभीर आरोप लगे थे. इससे पहले साल 2015 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हुआ था जिसे उस समय AIPMT कहा जाता था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस परीक्षा को रद्द किया गया था और फिर से परीक्षा आयोजित की गई थी.