Medical Education: डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जरूरी नहीं है NEET परीक्षा... यहां से MBBS करना भारत से भी सस्ता!

Medical Education: आमतौर पर भारत में डॉक्टर बनने के लिए स्टूडेंट्स को NEET-UG पास करना होता है और फिर देश के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल पाता है. हालांकि, अगर आप विदेश से डॉक्टरी करना चाहते हैं तो बिना नीट परीक्षा पास किए भी कई ऑप्शन मिल सकते हैं जहां से मेडिकल पढ़ाई पूरी कर सकते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
MBBS Degree from Abroad: भारत में डॉक्टरी करने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है. लाखों की संख्या में उम्मीदवार नीट यूजी में शामिल होने के लिए हर साल आवेदन करते हैं और परीक्षा में शामिल भी होते हैं. हालांकि, कुछ ही उम्मीदवारों को सफलता मिल पाती है और मन मुताबिक मेडिकल स्टडी के लिए कॉलेज में सीट हासिल कर पाते हैं. ऐसे में कई स्टूडेंट्स के लिए सीट न होने पर डॉक्टर बनने का सपना एक सपने की तरह हो जाता है. अगर आप भी उन में से एक हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन नीट क्लीयर नहीं हो पा रहा या फिर बिना नीट यूजी के डॉक्टर की पढ़ाई के लिए एडमिशन चाहते हैं तो भारत नहीं इसके लिए विदेश जाना होगा.
विदेश से MBBS की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए मौका अच्छा है और वो बिना को NEET-UG पास किए भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं. विदेश में मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए नीट की जरूरत नहीं है, आइए कहां भारत से कम रुपयों में एमबीबीएस डिग्री मिल सकती है?
भारत की तुलना में जापान में मेडिकल की पढ़ाई को सस्ता बताया जाता है. भारतीय प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से बेहद कम फीस में जापान की यूनिवर्सिटी डॉक्टरी की पढ़ाई करवाती है. जापान में मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों के लिए नीट परीक्षा जरूरी नहीं है. जापान में बिना NEET के एमबीबीएस कर सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं.
जी हां, अगर भारत में डॉक्टर बनना है या डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए NEET-UG क्वालीफाई करना जरूरी होता है. भारत में MBBS या BDS या AYUSH जैसी मेडिकल डिग्री में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा जरूरी है. जबकि, जापान में पढ़ाई और डॉक्टरी बिना नीट के भी कर सकते हैं.
भारतीय छात्रों द्वारा नीट क्वालीफाई करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं लेकिन भारत में डॉक्टर के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं. नेशनल मेडिकल कमिशन के नियम के मुताबिक भारत में डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन के लिए नीट परीक्षा क्वालीफाई करना जरूरी होता है.
भारत में मेडिकल डिग्री को बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी (MBBS) कहा जाता है लेकिन जापान में बैचलर ऑफ मेडिसिन (MD) या Igaku-shi कहा जाता है. यहां मेडिकल कोर्स की कुल अवधि 6 साल तक की होती है. इसमें पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस भी शामिल है. क्लीनिक ट्रेनिंग को 6 साल की अवधि में शामिल किया हुआ है जो जापान में करवाई जाती है.
बात करें योग्यता की तो जापान में मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के साथ 12वीं पास हो. इसके अलावा TOEFL/IELTS स्कोर की जरूरत होती है. साथ ही N1 या N2 लेवल की जापानी भाषा की जानकारी भी होनी चाहिए. इन सब योग्यता के अलावा जापान की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एग्जामिनेशन ऑफ जापानी यूनिवर्सिटी (EJU) एंट्रेंस एग्जाम देना होगा इसमें पास होना जरूरी है. कुछ यूनिवर्सिटी की ओर से भी अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है.
जापान में डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो ट्यूशन फीस और रहने-खाने में कितना खर्च आएगा ये जानना जरूरी है. सबसे पहली बात तो आप किस शहर और किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस हिसाब से खर्चा निर्भर हो सकता है. जापान की सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ना सस्ता है. यहां पर सालाना फीस 5,35,800 जापानी येन यानी करीब 3.12 लाख रुपये तक हो सकती है. जबकि, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 12 से 20 लाख येन यानी करीब 7 लाख रुपये से 11.65 लाख रुपये तक सालाना फीस हो सकती है. फीस के अलावा रहने-खाने का खर्च भी अलग है.
