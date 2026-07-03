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NEET-JEE का नया गणित: 50% स्कूल, 50% एंट्रेंस; छात्रों के लिए बेहद कीमती होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स; समझिए 3 बड़े कारण

NEET and JEE 50 Percentage Weightage: NEET-JEE में प्रस्तावित 50% स्कूल और 50% एंट्रेंस मॉडल लागू होने पर बोर्ड परीक्षा की अहमियत काफी बढ़ सकती है. ऐसे में छात्रों को सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं, बल्कि 11वीं-12वीं की पढ़ाई और बोर्ड के अंकों पर भी बराबर ध्यान देना होगा.

Written BySimran Singh
Published: Jul 03, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:32 AM IST
NEET-JEE का नया गणित: 50% स्कूल, 50% एंट्रेंस; छात्रों के लिए बेहद कीमती होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स; समझिए 3 बड़े कारण
Image Credit: NEET JEE NEW POLICYSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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