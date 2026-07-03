/NEET-JEE का नया गणित: 50% स्कूल, 50% एंट्रेंस; छात्रों के लिए बेहद कीमती होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स; समझिए 3 बड़े कारण

NEET and JEE 50 Percentage Weightage: भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश की बात आते ही सबसे पहले दो परीक्षाओं NEET और JEE का नाम सामने आता है. लाखों छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए वर्षों तक कोचिंग क्लास में शामिल होते हैं और पूरा फोकस सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम पर रहता है. हालांकि, अब उच्च शिक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया को अधिक संतुलित और छात्र-केंद्रित बनाने की दिशा में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के विजन के अनुरूप शिक्षा विशेषज्ञ लगातार ये सुझाव दे रहे हैं कि छात्रों का मूल्यांकन सिर्फ एक दिन की परीक्षा के आधार पर नहीं होना चाहिए.
इस सोच के तहत ऐसा मॉडल चर्चा में है, जिसमें कॉलेज एडमिशन के लिए 50 प्रतिशत वेटेज स्कूल या बोर्ड परीक्षा और 50 प्रतिशत वेटेज एंट्रेंस एग्जाम को दिया जा सकता है. अगर भविष्य में ऐसा मॉडल लागू होता है, तो 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा सिर्फ पास होने की औपचारिकता नहीं रहेंगी, बल्कि छात्रों के करियर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बन सकती हैं.
इस प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य ये है कि किसी छात्र की योग्यता का आकलन सिर्फ 3 घंटे की प्रवेश परीक्षा से न किया जाए, बल्कि उसके दो सालों के लगातार शैक्षणिक प्रदर्शन को भी बराबर महत्व मिले. इसका मतलब ये है कि प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने के बाद छात्रों के लिए 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी उतनी जरूरी हो जाएगी जितनी नीट या जेईई एग्जाम होता है. मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए अंतिम मेरिट तैयार करते समय बोर्ड परीक्षा के अंक और एंट्रेंस परीक्षा के स्कोर को समान वेटेज दिया जा सकता है. इस मॉडल का उद्देश्य छात्रों में नियमित पढ़ाई की आदत बढ़ाना, स्कूल शिक्षा को मजबूत करना और अत्यधिक कोचिंग-निर्भर व्यवस्था को संतुलित करना है.
अभी ज्यादातर छात्र 11वीं-12वीं में बोर्ड परीक्षा से ज्यादा NEET और JEE की तैयारी पर ध्यान देते हैं. उनका मानना होता है कि अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर जरूरी है. हालांकि, अगर एडमिशन में बोर्ड परीक्षा के अंकों को 50% वेटेज मिलता है, तो ये सोच बदल जाएगी. ऐसे में छात्रों का एंट्रेंस की तैयारी से काम नहीं चलेगा, पूरे साल पढ़ाई पर ध्यान देना होगा.
कई बार छात्र पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा वाले दिन तनाव, तबीयत खराब होने या किसी दूसरी वजह से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते. ऐसे में उनकी रैंक और एडमिशन पर बड़ा असर पड़ता है. अगर बोर्ड और एंट्रेंस दोनों के अंकों को बराबर महत्व मिलेगा, तो सिर्फ एक दिन की परीक्षा से भविष्य तय नहीं होगा. 12वीं बोर्ड में किया गया अच्छा प्रदर्शन भी छात्रों के काम आएगा.
बोर्ड परीक्षा में सिर्फ सही जवाब नहीं, बल्कि विषय की समझ और लिखने की क्षमता भी देखी जाती है. वहीं, NEET और JEE में कॉन्सेप्ट और तेजी से सवाल हल करने की क्षमता जरूरी होती है. अगर दोनों परीक्षाओं को बराबर महत्व मिलेगा, तो छात्रों को सिर्फ रटकर नहीं, बल्कि हर विषय को अच्छी तरह समझकर पढ़ना होगा. इससे उनकी पढ़ाई मजबूत होगी और आगे की पढ़ाई में भी फायदा मिलेगा.