/NEET-JEE का नया गणित: 50% स्कूल, 50% एंट्रेंस; छात्रों के लिए बेहद कीमती होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स; समझिए 3 बड़े कारण

इस प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य ये है कि किसी छात्र की योग्यता का आकलन सिर्फ 3 घंटे की प्रवेश परीक्षा से न किया जाए, बल्कि उसके दो सालों के लगातार शैक्षणिक प्रदर्शन को भी बराबर महत्व मिले. इसका मतलब ये है कि प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने के बाद छात्रों के लिए 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी उतनी जरूरी हो जाएगी जितनी नीट या जेईई एग्जाम होता है. मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए अंतिम मेरिट तैयार करते समय बोर्ड परीक्षा के अंक और एंट्रेंस परीक्षा के स्कोर को समान वेटेज दिया जा सकता है. इस मॉडल का उद्देश्य छात्रों में नियमित पढ़ाई की आदत बढ़ाना, स्कूल शिक्षा को मजबूत करना और अत्यधिक कोचिंग-निर्भर व्यवस्था को संतुलित करना है.