सिर्फ मेडिकल-इंजीनियरिंग ही नहीं, UPSC और SSC जैसी भर्ती परीक्षाओं में भी रुकेगी धांधली; पास हुआ नया 'एंटी पेपर लीक बिल'

Anti-Paper Leak Amendment Bill 2026: लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिहाज से छात्रों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के उद्देश्य से 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पारित किया. लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बेल को पेश किया गया था जहां पर भी इस संशोधन विधेयक को पास कर दिया जा चुका है. ये बिल सिर्फ मेडिकल-इंजीनियरिंग छात्रों के हित में नहीं है बल्कि ऐसे उम्मीदवार जो UPSC, SSC जैसी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होते हैं उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इन परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोकने के लिए नया 'एंटी पेपर लीक बिल' पास किया गया है.
एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 के पास होने के बाद इंस्टाग्राम पर अपने आधिकारिक अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो साझा किया गया. वीडियो पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि 'संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है.' पीएम मोदी ने अपने नए वीडियो संदेश में कहा कि 'विश्वस्त परीक्षा पद्धति और इसके लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं. फास्ट ट्रैक की रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो. पिछले कई दशकों से सरकार पेपर लीक की समस्याओं का सामना कर रही है.'
ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक को इस साल लीक हुए नीट पेपर के बाद जारी किया है. दरअसल, ये बिल दो साल पहले ही पास हो चुका था. साल 2024 में सरकार ने इस विधेयक को लागू किया था. वहीं, अब साल 2026 में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक जारी किया गया है जिसका मुख्य मकसद NEET, UGC NET, रेलवे, SSC समेत अन्य पब्लिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई करना है. ये पहले की तुलना में अधिक सख्त नियमों के साथ है.
The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, has been passed in the Rajya Sabha. pic.twitter.com/UsXfOrKD5U
— ANI (@ANI) July 30, 2026
एंटी-पेपर लीक के तहत शामिल दोषियों के लिए 5 से 10 साल की कैद और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है. इस कानून का मुख्य तौर पर फोकस परीक्षा माफिया और संगठित अपराध पर था. नए कानून के माध्यम से सरकार अब रोकथाम के साथ-साथ रियल-टाइम मॉनिटरिंग, जवाबदेही और जांच व्यवस्था को और भी ज्यादा अधिक मजबूत करना चाहती है.
दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार समेत कई अन्य राज्यों में पेपर लीक मामले की तेजी से जांच के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की गई थी. मामलों की जांच को 60 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा. 3 महीने के अंदर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा फैसला लिया जाएगा. इसे लेकर ट्रायल भी शुरू हो चुका है.