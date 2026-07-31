सिर्फ मेडिकल-इंजीनियरिंग ही नहीं, UPSC और SSC जैसी भर्ती परीक्षाओं में भी रुकेगी धांधली; पास हुआ नया 'एंटी पेपर लीक बिल'

Anti-Paper Leak Amendment Bill 2026: लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिहाज से छात्रों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के उद्देश्य से 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पारित किया. लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बेल को पेश किया गया था जहां पर भी इस संशोधन विधेयक को पास कर दिया जा चुका है. ये बिल सिर्फ मेडिकल-इंजीनियरिंग छात्रों के हित में नहीं है बल्कि ऐसे उम्मीदवार जो UPSC, SSC जैसी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होते हैं उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इन परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोकने के लिए नया 'एंटी पेपर लीक बिल' पास किया गया है.