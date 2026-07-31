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सिर्फ मेडिकल-इंजीनियरिंग ही नहीं, UPSC और SSC जैसी भर्ती परीक्षाओं में भी रुकेगी धांधली; पास हुआ नया 'एंटी पेपर लीक बिल'

Anti-Paper Leak Amendment Bill 2026: सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को पास कर दिया है जो पिछले एंटी पेपर लीक बिल की तुलना में अधिक सख्त नियमों के साथ है. इसके माध्यम से मेडिकल-इंजीनियरिंग ही नहीं, UPSC और SSC जैसी भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली को रोका जा सकेगा.

Written BySimran Singh
Published: Jul 31, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:35 AM IST
सिर्फ मेडिकल-इंजीनियरिंग ही नहीं, UPSC और SSC जैसी भर्ती परीक्षाओं में भी रुकेगी धांधली; पास हुआ नया 'एंटी पेपर लीक बिल'
Image Credit: Anti Paper Leak Amendment Bill

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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