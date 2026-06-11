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NEET-JEE की तैयारी बन रही जानलेवा? रिपोर्ट में छात्रों की मानसिक सेहत को लेकर बड़ा खुलासा

NEET JEE Mental Health: सुप्रीम कोर्ट की नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि NEET और JEE जैसी परीक्षाओं का दबाव छात्रों की मानसिक सेहत पर गंभीर असर डाल रहा है. रिपोर्ट में आत्महत्या, भेदभाव, रैगिंग और मेडिकल छात्रों के बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई गई है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 11, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:16 PM IST
NEET-JEE की तैयारी बन रही जानलेवा? रिपोर्ट में छात्रों की मानसिक सेहत को लेकर बड़ा खुलासा

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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