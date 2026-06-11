/NEET-JEE की तैयारी बन रही जानलेवा? रिपोर्ट में छात्रों की मानसिक सेहत को लेकर बड़ा खुलासा

देश में हर साल लाखों छात्र 12वीं पास करके डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन इन सपनों की कीमत क्या सिर्फ मेहनत है या फिर मानसिक दबाव भी? सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) की रिपोर्ट ने एक गंभीर तस्वीर सामने आई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, हाई-स्टेक परीक्षाओं का दबाव छात्रों की मनसिक सेहत पर गहरा असर डाल रहा है. सिर्फ परीक्षा ही नहीं, बल्कि काउंसलिंग प्रक्रिया, सामाजिक भेदभाव, लंबी पढ़ाई, नींद की कमी और संस्थानों की कठोर नीतियां भी छात्रों को तनाव की और ले जा रही है. यहीं वजह है कि छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामलों ने शिक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स (NTF) ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि NEET और JEE जैसी हाई-स्टेक परीक्षाएं छात्रों पर भारी मानसिक दबाव डाल रही हैं. यह टास्क फोर्स IIT दिल्ली में दलित छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं के बाद बनाई गई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन परीक्षाओं की संरचना ऐसी है, जिसमें छात्रों का पूरा ध्यान सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने और रैंक हासिल करने पर केंद्रित हो जाता है. इससे सीखने और ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक प्रक्रिया प्रभावित होती है. अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, भविष्य की चिंता और सफलता का दबाव छात्रों को लगातार मानसिक तनाव में रखता है, जिसका असर उनकी पढ़ाई और व्यक्तिगत जीवन दोनों पर पड़ता है.
रिपोर्ट के अनुसार, NEET और JEE का असर सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहता बल्कि कॉलेज जीवन में भी जारी रहता है. मेडिकल छात्रों ने बताया कि NEET परिणामों में प्रवेश श्रेणी यानी आरक्षण की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहती है. कई वरिष्ठ छात्र नए छात्रों से उनकी रैंक पूछते हैं, जिससे उनकी जातीय पृष्ठभूमि का अनुमान लगाया जाता है. टास्क फोर्स ने पाया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित पहचान, अपमान और भेदभाव अब भी मौजूद है. छात्रों ने बताया कि एडमिशन, ग्रेडिंग, भाषा संबंधी अंतर और शिक्षकों के व्यवहार में भी भेदभाव महसूस किया जाता है. यह माहौल छात्रों के आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है.
NTF की रिपोर्ट में मेडिकल और स्वास्थ्य विज्ञान के छात्रों को सबसे अधिक दबाव झेलने वाला समूह बताया गया है. छात्रों ने शिकायत की कि सख्त उपस्थिति नियम, लगातार अकादमिक दबाव और क्लीनिकल कार्यभार उन्हें थका देता है. कई मेडिकल छात्रों ने बताया कि उनकी ड्यूटी 36 से 48 घंटे तक लगातार चलती है, जिसके दौरान उन्हें पर्याप्त नींद और भोजन तक नहीं मिल पाता. कुछ संस्थानों में गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने या आत्महत्या की कोशिश जैसे मामलों में भी छुट्टी नहीं दी गई. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ नर्सिंग कॉलेजों में 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, जिससे छात्रों का तनाव और बढ़ जाता है.
रिपोर्ट के अनुसार, 1 जनवरी से 31 अगस्त 2025 के बीच देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 198 छात्र आत्महत्या के मामले सामने आए. इनमें 47 मामले मेडिकल संस्थानों से जुड़े थे. इन 47 मामलों में 24 MBBS, 11 MD-MS, चार BDS, चार BHMS, दो BAMS और अन्य पाठ्यक्रमों के छात्र शामिल थे. नेशनल मेडिकल कमीशन के आंकड़ों के अनुसार, 2022 से 2024 के बीच 31 मेडिकल छात्रों ने आत्महत्या की. रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कई संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं तो मौजूद हैं, लेकिन कितने छात्र इनका लाभ ले रहे हैं, इसका कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता. इससे सहायता व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं.
टास्क फोर्स ने आत्महत्या के मामलों के पीछे कई कारणों की पहचान की है. इनमें अकादमिक तनाव, रैगिंग, साथियों द्वारा उत्पीड़न, कम उपस्थिति, नकल करते पकड़े जाने का डर, शिक्षकों या प्रशासन द्वारा उत्पीड़न, चुने गए कोर्स से असंतोष और अवसाद जैसी मानसिक समस्याएं शामिल हैं. रिपोर्ट में हॉस्टल और रहने की खराब परिस्थितियों का भी जिक्र किया गया है. दिल्ली और दक्षिण भारत के कुछ मेडिकल कॉलेजों के छात्रों ने बताया कि हॉस्टल के कमरे और शौचालय जर्जर हालत में हैं तथा रहने की स्थिति बेहद खराब है. ऐसी परिस्थितियां छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर असर डालती हैं.
राधाकृष्णन समिति ने परीक्षा प्रणाली में कई सुधारों की सिफारिश की है. इनमें पेन-पेपर परीक्षा, ऑनलाइन विकल्प, लंबे समय तक परीक्षा आयोजन, कई प्रयासों की अनुमति और स्कूल स्तर पर बेहतर तैयारी जैसी बातें शामिल हैं. हालांकि मानसिक स्वास्थ्य के मामले में NTF ने सिर्फ फीडबैक सिस्टम को पर्याप्त नहीं माना. रिपोर्ट का कहना है कि छात्रों की समस्याएं केवल व्यक्तिगत तनाव नहीं बल्कि संस्थागत संस्कृति, भेदभाव, अपर्याप्त सहायता तंत्र और प्रशासनिक डर से भी जुड़ी हुई हैं. इसलिए केवल पारंपरिक काउंसलिंग से समाधान संभव नहीं होगा. छात्रों ने स्वतंत्र और गुमनाम शिकायत तंत्र की मांग की है ताकि वे बिना डर अपनी समस्याएं सामने रख सकें. रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि शिक्षा संस्थानों में व्यापक संरचनात्मक सुधार की अब सख्त जरूरत है.