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NEET MDS 2026 रिजल्ट जारी; यहां देखें सबसे पहले स्कोरकार्ड और कट-ऑफ की पूरी डिटेल

NBEMS ने NEET MDS 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार natboard.edu.in पर जाकर मेरिट लिस्ट और रैंक चेक कर सकते हैं. स्कोरकार्ड 10 जून 2026 से डाउनलोड किए जा सकेंगे. जानें कट-ऑफ, मेरिट लिस्ट और रिजल्ट से जुड़ी अहम जानकारी.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jun 02, 2026, 07:30 PM IST
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NEET MDS 2026 रिजल्ट जारी; यहां देखें सबसे पहले स्कोरकार्ड और कट-ऑफ की पूरी डिटेल

मेडिकल साइंसेज में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBEMS) ने NEET MDS 2026 का रिजल्ट 2 जून 2026 को जारी कर दिया है. यह परीक्षा 2 मई 2026 को आयोजित की गई थी, जिसमें देशभर के हजारों उम्मीदवार शामिल हुए थे. अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपनी रैंक और मेरिट लिस्ट देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के साथ ही डेंटल पीजी कोर्स में प्रवेश की तैयारी कर रहे छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी रैंक और योग्यता स्थिति को ध्यान से जांच लें, क्योंकि आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा.

उम्मीदवार सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर मौजूद "Result of NEET MDS Declared" लिंक पर क्लिक करें. क्लिक करते ही रिजल्ट नोटिफिकेशन PDF फॉर्मेट में खुल जाएगा. इस PDF में उम्मीदवार अपनी रैंक और अन्य जरूरी जानकारी देख सकते हैं. उम्मीदवार भविष्य के लिए इस दस्तावेज को डाउनलोड और सुरक्षित भी रख सकते हैं. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल मेरिट लिस्ट और रैंक उपलब्ध कराई गई है, जबकि व्यक्तिगत स्कोरकार्ड बाद में जारी किए जाएंगे. इसलिए छात्रों को वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

स्कोरकार्ड में क्या होगा?

NBEMS के अनुसार, NEET MDS 2026 का व्यक्तिगत स्कोरकार्ड 10 जून 2026 से वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा. उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से इसे डाउनलोड कर सकेंगे. स्कोरकार्ड में रोल नंबर, एप्लिकेशन आईडी, 960 अंकों में प्राप्त कुल अंक, ऑल इंडिया रैंक (AIR), क्वालिफाइंग स्टेटस और जरूरत पड़ने पर कैटेगरी वाइज रैंक जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होगी. यह दस्तावेज काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया के दौरान बेहद जरूरी माना जाता है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उसकी सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें.

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मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ कैसे तय होगी?

NBEMS ने बताया है कि ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन राज्य कोटा सीटों की अंतिम मेरिट लिस्ट संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने नियमों, पात्रता मानदंडों और आरक्षण नीति के आधार पर जारी करेंगे. कट-ऑफ भी इन्हीं मानकों के अनुसार लागू की जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को अपने राज्य की काउंसलिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी नजर रखनी होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ डेंटल पीजी कॉलेजों में सीट आवंटन की दिशा तय करेगी. अब सफल उम्मीदवारों का अगला लक्ष्य काउंसलिंग प्रक्रिया में बेहतर कॉलेज और पसंदीदा शाखा हासिल करना होगा.

आगे उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को सबसे पहले अपनी रैंक और योग्यता स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए. इसके बाद 10 जून को जारी होने वाले स्कोरकार्ड को डाउनलोड करना जरूरी होगा. साथ ही, राज्य और ऑल इंडिया काउंसलिंग से जुड़ी सभी अपडेट पर नजर बनाए रखें. आवश्यक दस्तावेजों को पहले से तैयार रखना भी फायदेमंद रहेगा. डेंटल पीजी एडमिशन की प्रक्रिया में समय पर रजिस्ट्रेशन और विकल्प भरना बेहद महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें और किसी भी अफवाह या गैर-आधिकारिक सूचना पर भरोसा न करें.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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