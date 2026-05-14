NEET के छात्रों का टूटा भरोसा, IIT-JEE की तरह इन 4 चीजें से फिर विश्वास कर सकते हैं उम्मीदवार, एक्सपर्ट ने दी सलाह

NEET 2026 Paper Leak: क्या नीट पेपर लीक के बाद जिन स्टूडेंट्स का विश्वास व्यवस्था को लेकर टूटा है वो फिर से बन सकेगा? क्या एनटीए पर नीट के छात्र भरोसा कर पाएंगे? आइए एक्सपर्ट के अनुसार सुधार किस तरह से किए जाए उन 4 सलाहों को जानते हैं.
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NEET 2026 Paper Leak: हर साल अपनी कक्षा 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लाखों छात्रों की आंखों में एक अलग चमक होती है जो डॉक्टर बनने के सपने के साथ साफ देखी जा सकती है. मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए नीट यूजी परीक्षा एक उम्मीद की तरह होती है. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स आवेदन करते हैं. इस साल नीट 2026 यूजी परीक्षा के करीब 22 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था. परीक्षा में लाखों की संख्या में शामिल हुए सभी छात्रों की उम्मीद पल भर में टूट गई. नीट पेपर लीक मामले के बाद एनटीएन नीट परीक्षा को रद्द कर दिया. पिछले कुछ सालों से नीट परीक्षा में गड़बड़ियां और पेपक लीक जैसे मामले सामने आ रहे हैं. ऐसी स्थिति में छात्रों का भरोसा एनटीए को लेकर कम होता जा रहा है.
2026 से पहले 2024 में नीट पेपर लीक और उससे पहले 2021 में भी ऐसी घटनाओं की चर्चा हुई थी लेकिन उस दौरान पेपर को रद्द नहीं किया गया. मगर इस साल एनटीएन ने नीट पेपर को रद्द कर दिया है. लगातार इस तरह की घटनाओं से छात्रों का भरोसा कम होता जा रहा है. एक कोचिंग/इंस्टीट्यूट के CEO ने सुझाव दिए हैं कि NEET परीक्षा को भी IIT-JEE की तरह बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सकता है.
एनटीए की ओर से जैसे JEE के लिए दो चरणों में परीक्षा का आयोजन किया जाता है. अगर ऐसे ही NEET की परीक्षाएं भी दो भागों में की जा सकती है. नीट में पहला चरण (Main) और दूसरा चरण (Advanced) परीक्षाएं हो सकती हैं. ऐसे में स्टूडेंट्स की सही क्षमता का आकलन भी हो सकेगा.
एनटीए को नीट परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए हाईटेक सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए. आधुनिक तकनीक और मजबूत डिजिटल सिस्टम के जरिए पेपर लीक की समस्या पर रोकथाम किया जा सकता है.
NEET परीक्षा को ऑफलाइन (पेन-पेपर) मोड की जगह ऑनलाइन यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के तौर पर आयोजित किया जा सकता है. जेईई की तरह सीबीटी परीक्षा होने पर गड़बड़ी की संभावना कम हो सकती है.
जेईई की परीक्षा जिस तरह से दो सेशन में आयोजित की जाती है ठीक वैसे ही नीट को भी किया जा सकता है. अगर एनटीए नीट में भी दो बार परीक्षा का मौका दे तो स्टूडेंट्स पर दबाव कम होगा और वो अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे.
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