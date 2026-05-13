Advertisement
trendingNow13215918
Hindi Newsशिक्षाCBSE ने साख बचाने के लिए जो काम किया, वो NEET को लीक से बचाने का बन सकता है ब्लू प्रिंट

CBSE ने साख बचाने के लिए जो काम किया, वो NEET को 'लीक' से बचाने का बन सकता है ब्लू प्रिंट

नीट पेपर लीक का मामला सिर्फ एक साल के नुकसान की बात नहीं है, यह आने वाली पीढ़ी के आत्मविश्वास को तोड़ने वाली घटना है. यदि हम अपनी परीक्षा प्रणालियों को फूल-प्रूफ (Fool-proof) नहीं बना सकते, तो हम एक न्यायपूर्ण समाज की रचना कभी नहीं कर पाएंगे. यदि सरकार ने पिछली बार बनाई राघवन कमिटी की रिपोर्ट ठीक से लागू की होती तो इस बार 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा होता. 

 

Written By  Sharad Gupta|Last Updated: May 13, 2026, 07:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET Exam Leak
NEET Exam Leak

भारत जैसे देश में जहां शिक्षा को सामाजिक उत्थान का सबसे बड़ा सोपान माना जाता है, 'नीट' जैसी परीक्षा मात्र एक प्रवेश परीक्षा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की तपस्या का परिणाम है. साल 2024 में जब 24 लाख से अधिक छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा केंद्रों में दाखिल हुए, तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी मेहनत 'सिस्टम' की खामियों और 'माफिया' के लालच की भेंट चढ़ने वाली है. 

गलती एक बार हो तो माफ की जा सकती है, लेकिन बार-बार एक ही गलती होने को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है. 2026 में जब पेपर फिर लीक हुए तो पूरी परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी. नीट पेपर लीक मामला सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि यह देश की मेधा के साथ किया गया एक जघन्य अपराध है. सीबीएसई के पेपर भी 2018 में लीक हो गए थे. तब सीबीएसई की अध्यक्ष थीं एक आईएएस ऑफिसर अनीता करवाल. उसके बाद से सीबीएसई में ऐसी घटना दोबारा नहीं हुई. आज हम उन गलतियों, लापरवाहियों और सुधार के उन उपायों का विश्लेषण करेंगे, जो सीबीएसई के अनुभवों से सीखे जा सकते थे.

पहले एक नजर 2026 के घटनाक्रम पर. 2 मई को परीक्षा हुई. 23 लाख छात्र ने पेपर दिया, लेकिन उससे एक दिन पहले ही व्हाट्स एप ग्रुप पर संभावित प्रश्न जारी हो गए थे. 410 में से 135 प्रश्न वही जो फाइनल पेपर में आए थे. जांच में कई जगहों से लीक के सबूत मिले, इसीलिए नौ दिन बाद सरकार ने परीक्षा निरस्त करने की घोषणा की. अगली तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कहां हुई चूक?

पहले नजर 2024 की नीट परीक्षा पर. इसके आयोजन में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा बरती गई लापरवाहियां किसी एक स्तर पर नहीं, बल्कि पूरी शृंखला में दिखाई दीं. 

लॉजिस्टिक और परिवहन की विफलता: जांच में सामने आया कि झारखंड के हजारीबाग में पेपर लीक की शुरुआत एक निजी कूरियर कंपनी के ई-रिक्शा से हुई. प्रश्न पत्रों को बैंक के सुरक्षित वॉल्ट तक पहुंचाने और वहां से केंद्रों तक लाने की प्रक्रिया में सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया.

परीक्षा केंद्रों का चयन: कई ऐसे संदिग्ध निजी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया, जिनके पास सुरक्षा का कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं था. बिहार और गुजरात के गोधरा में परीक्षा केंद्रों के प्रबंधन की मिलीभगत ने 'सॉल्वर गैंग' के काम को आसान बना दिया.

डाटा विसंगतियों को नजरअंदाज करना: जब एक ही परीक्षा केंद्र से कई छात्रों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए, तो NTA के 'अलार्म सिस्टम' ने काम क्यों नहीं किया? परिणामों के सांख्यिकीय विश्लेषण (Statistical Analysis) की कमी ने इस धांधली को छिपाने में मदद की.

ग्रेस मार्क्स का विवादास्पद प्रयोग: बिना किसी पूर्व सूचना या पारदर्शी नीति के 1,563 छात्रों को 'समय की हानि' के नाम पर ग्रेस मार्क्स देना NTA की सबसे बड़ी प्रशासनिक अदूरदर्शिता थी. इसने न केवल मेरिट लिस्ट को बिगाड़ा, बल्कि एजेंसी की मंशा पर भी सवाल खड़े किए.

कौन है दोषी? जवाबदेही का घेरा

इस महाघोटाले में दोषियों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है-

संगठित परीक्षा माफिया: बिहार का 'संजीव मुखिया' गिरोह और गुजरात के सॉल्वर गैंग जैसे तत्व, जो सालों से परीक्षा प्रणाली की सेंधमारी में लगे हैं. ये लोग करोड़ों रुपये के एवज में पेपर लीक कराते हैं और 'डमी कैंडिडेट्स' बैठाते हैं.

सांस्थानिक मिलीभगत: जांच में स्कूलों के प्रिंसिपल और केंद्र अधीक्षकों की गिरफ्तारी यह बताती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें परीक्षा केंद्रों के भीतर तक धंसी हुई हैं. बिना अंदरूनी मदद के पेपर के सील बंद बक्सों से छेड़छाड़ असंभव है.

एनटीए की प्रशासनिक शिथिलता: एक स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी या एनटीए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता. पारदर्शिता की कमी, शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई न करना और अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय उन्हें डिफेंड करना एनटीए को मुख्य कठघरे में खड़ा करता है.

सीबीएसई से क्या सीखा जा सकता है?

साल 2018 में जब सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के पेपर लीक हुए थे, तब बोर्ड ने अपनी साख बचाने के लिए जो कड़े कदम उठाए, वे आज नीट के लिए 'ब्लूप्रिंट' बन सकते हैं. सीबीएसई ने अपनी परीक्षा प्रक्रिया को 'इंसानी दखल' से मुक्त कर 'टेक्नोलॉजी ड्रिवेन' बनाया है. तत्कालीन शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप कहते हैं – हम गलतियों की तह तक पहुंचे और यह सुनिश्चित किया कि फूलप्रूफ़ सिस्टम बने. एनटीए को भी यही करना चाहिए. आइए देखें तब सीबीएसई ने क्या कदम उठाए थे. 

A. डिजिटल एनक्रिप्शन

सीबीएसई अब कई संवेदनशील परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों को भौतिक रूप से भेजने के बजाय 'डिजिटल एनक्रिप्शन' का उपयोग करता है. पेपर परीक्षा से मात्र 45 मिनट पहले केंद्र को ई-मेल या पोर्टल के जरिए भेजे जाते हैं, जिनका पासवर्ड सीधे बोर्ड मुख्यालय से परीक्षा शुरू होने के समय आता है. यदि एनटीए ने इसे अपनाया होता, तो लगातार दो बार पेपर लीक की संभावना ही खत्म हो जाती.

B. 'जस्ट-इन-टाइम' प्रिंटिंग

सीबीएसई के मॉडल में पेपर केंद्रों पर ही प्रिंट होते हैं. इससे प्रिंटिंग प्रेस से लेकर गोदामों तक की लंबी सप्लाई चेन खत्म हो जाती है, जहां लीक होने का सबसे अधिक खतरा होता है.

C. जियो-टैगिंग और फोटो साक्ष्य

सीबीएसई 'सीएमटीएम' ऐप का उपयोग करता है. केंद्र अधीक्षक को प्रश्नपत्र के पैकेट खोलते समय, छात्रों को बांटते समय और ओएमआर शीट सील करते समय जियो-टैग्ड फोटो खींचकर तुरंत सर्वर पर अपलोड करनी होती है. यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी प्रक्रिया समय से पहले या बाद में (छेड़छाड़ के उद्देश्य से) नहीं की गई.

बचाव के उपाय

नीट जैसी उच्च-स्तरीय परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए हमें एक 'थ्री-लेयर' सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता है:  

1. तकनीकी सुधार 

AI आधारित निगरानी: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उन छात्रों की पहचान की जानी चाहिए जिनके पिछले रिकॉर्ड (10वीं-12वीं के अंक) और नीट के अंकों में असामान्य अंतर है.
ब्लॉकचेन तकनीक: प्रश्नपत्रों के वितरण के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग किया जा सकता है, जिससे यह पता चल सके कि पेपर की डिजिटल कॉपी कब और किसके द्वारा एक्सेस की गई.

2. हाइब्रिड मॉडल:

पूरी तरह से ऑनलाइन परीक्षा में सर्वर हैकिंग का डर रहता है और पूरी तरह ऑफलाइन में पेपर चोरी का. समाधान 'हाइब्रिड मॉडल' में है—प्रश्नपत्र डिजिटल रूप से सेंटर पर आए और छात्र उसे ओएमआर पर हल करें. इससे लॉजिस्टिक की समस्या खत्म हो जाएगी.

3. सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट:

हाल ही में लागू 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' एक सराहनीय कदम है। इसके तहत 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. लेकिन केवल कानून पर्याप्त नहीं है. ऐसे मामलों के लिए 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' होने चाहिए ताकि दोषियों को हफ्तों के भीतर सजा मिले, सालों के भीतर नहीं.

4. कोचिंग संस्कृति पर लगाम:

छात्रों पर 'रट्टा मारने' और 'शॉर्टकट' अपनाने का दबाव कोचिंग माफिया पैदा करते हैं. स्कूलों की शिक्षा को इतना मजबूत करना होगा कि कोचिंग और उसके साथ जुड़े अनैतिक गठजोड़ की प्रासंगिकता कम हो जाए.

सीबीएसई ने 2018 की विफलता से सीखकर खुद को बदला, और आज एनडीए को भी उसी कठोर आत्ममंथन की जरूरत है. हमें यह समझना होगा कि एक डॉक्टर का गलत तरीके से चुना जाना भविष्य में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है. सरकार को चाहिए कि वह राजनीति से ऊपर उठकर विशेषज्ञों की एक समिति बनाए और परीक्षा सुधारों को 'मिशन मोड' में लागू करे.

About the Author
author img
Sharad Gupta

शरद गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं जो टाइम्स आफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, दैनिक भास्कर और अमर उजाला जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं. वर्तमान में इंडियन मास्टरमाइंड्स क...और पढ़ें

TAGS

neet paper leakCBSE exam

Trending news

CBSE ने साख बचाने को जो किया, वो NEET को 'लीक' से बचाने का बन सकता है ब्लू प्रिंट
neet paper leak
CBSE ने साख बचाने को जो किया, वो NEET को 'लीक' से बचाने का बन सकता है ब्लू प्रिंट
चाट की राजधानी दिल्ली में चख लें आलू टिक्की से लेकर दही भल्ले का स्वाद
Street food
चाट की राजधानी दिल्ली में चख लें आलू टिक्की से लेकर दही भल्ले का स्वाद
भारत-पाक बातचीत की वकालत करने वाले RSS नेता को महबूबा मुफ्ती का समर्थन
Jammu-kashmir
भारत-पाक बातचीत की वकालत करने वाले RSS नेता को महबूबा मुफ्ती का समर्थन
महाराष्ट्र ATS का बड़ा ऑपरेशन, PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा
Maharashtra ATS
महाराष्ट्र ATS का बड़ा ऑपरेशन, PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा
हेरोइन, हवाला और हिजबुल कनेक्शन... 5 साल बाद भारत लाया गया 'शेरा'
NIA
हेरोइन, हवाला और हिजबुल कनेक्शन... 5 साल बाद भारत लाया गया 'शेरा'
साधना, मुलायम और अब प्रतीक... चार साल में तीसरी मौत से यादव परिवार टूटा!
prateek yadav
साधना, मुलायम और अब प्रतीक... चार साल में तीसरी मौत से यादव परिवार टूटा!
6 चोटों के निशान और... प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा
Prateek Yadav Death
6 चोटों के निशान और... प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा
प्रतीक यादव को क्‍या बीमारी थी? इलाज करने वाली डॉक्‍टर ने बताई ये बात
prateek yadav
प्रतीक यादव को क्‍या बीमारी थी? इलाज करने वाली डॉक्‍टर ने बताई ये बात
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
Global Energy
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
prabhdeep singh
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता