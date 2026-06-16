NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी यश यादव को अदालत से बड़ी राहत मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि भले ही आरोपी पर पेपर लीक करने और उसके व्यापार से जुड़े गंभीर आरोप लगे हों, लेकिन केवल आरोपों के आधार पर उसके छात्र होने के अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते. अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी छात्र को पुनर्परीक्षा में शामिल होने का अवसर न देना जमानत को सजा में बदलने जैसा होगा.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी परीक्षा में छात्र की पात्रता, उम्मीदवारी और चयन परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के नियमों और आदेशों पर निर्भर करता है. ऐसे में अदालत का मानना है कि यश यादव को 21 जून को होने वाली NEET-UG 2026 पुनर्परीक्षा में शामिल होने का अधिकार है. न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अंतिम दोष सिद्ध होने से पहले किसी व्यक्ति को उसके शैक्षणिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी परीक्षा में छात्र की पात्रता, उम्मीदवारी और चयन परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के नियमों और आदेशों पर निर्भर करता है. ऐसे में अदालत का मानना है कि यश यादव को 21 जून को होने वाली NEET-UG 2026 पुनर्परीक्षा में शामिल होने का अधिकार है. न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अंतिम दोष सिद्ध होने से पहले किसी व्यक्ति को उसके शैक्षणिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता.
हालांकि अदालत ने यश यादव को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. न्यायाधीश ने कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है और कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाए जाने बाकी हैं. साथ ही अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच जारी है. इसलिए अदालत ने हिरासत से रिहाई की अनुमति नहीं दी, लेकिन हिरासत में रहते हुए परीक्षा में शामिल होने की व्यवस्था पर सहमति जताई.
यश यादव ने अदालत में आवेदन देकर पुनर्परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी. सीबीआई ने उसे 13 मई को NEET पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी के अनुसार, यश यादव ने कथित रूप से लीक हुए प्रश्नपत्र को जयपुर निवासी मांगीलाल बिवाल उर्फ मांगीलाल खटीक को 10 लाख रुपये में उपलब्ध कराया था. बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
सीबीआई की जांच के मुताबिक, इस पूरे मामले में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. जांच के दौरान आरोपी शुभम खैरनार ने कथित रूप से बताया कि उसने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रश्नपत्र यश यादव तक पहुंचाया था और इसके बदले 15 लाख रुपये लिए थे. एजेंसी अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.
गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित NEET-UG 2026 परीक्षा को कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था. अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित करने जा रही है. इस परीक्षा पर लाखों छात्रों का भविष्य टिका है, इसलिए इसकी सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार, सीबीआई और विभिन्न एजेंसियां विशेष निगरानी रख रही हैं.