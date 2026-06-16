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'छात्र का अधिकार नहीं छीन सकते'... 10 लाख में NEET पेपर बेचने का आरोप, फिर भी देगा परीक्षा

NEET UG 2026 Re-Exam: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार यश यादव को कोर्ट ने 21 जून की पुनर्परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है. हालांकि अदालत ने जमानत देने से इनकार किया, लेकिन कहा कि केवल आरोपों के आधार पर छात्र के परीक्षा देने के अधिकार नहीं छीने जा सकते.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 16, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:36 PM IST
'छात्र का अधिकार नहीं छीन सकते'... 10 लाख में NEET पेपर बेचने का आरोप, फिर भी देगा परीक्षा

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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