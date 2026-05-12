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NEET 2026 Cancelled: 2024 के बाद 2026 में भी लीक! खोखले साबित हो रहे हर बार सख्ती के दावे; क्यों नहीं जागा सिस्टम?

EET UG पेपर लीक विवाद फिर सुर्खियों में है. 2024 के बाद 2026 में दोबारा पेपर लीक के आरोपों ने NTA की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जानिए पूरी रिपोर्ट, कमेटी की सिफारिशें और सिस्टम की बड़ी खामियां.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 12, 2026, 01:37 PM IST
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NEET 2026 Cancelled: 2024 के बाद 2026 में भी लीक! खोखले साबित हो रहे हर बार सख्ती के दावे; क्यों नहीं जागा सिस्टम?

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET एक बार फिर सवालों के घेरे में है. 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया, जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, कमेटी बनी और सख्ती के बड़े-बड़े दावे किए गए. लेकिन अब 2026 में फिर वही कहानी दोहराई जाती दिख रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित गेस पेपर ने लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए हैं. दावा है कि वायरल पेपर के करीब 125 सवाल असली पेपर से मेल खाते हैं. अब परीक्षा रद्द होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है क्या हर बार जांच और सख्ती सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है?

NEET UG 2024 भी बड़े विवाद में फंसा था. उस समय बिहार से परीक्षा से जुड़ी जली हुई कॉपियां मिलने की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया था. जांच एजेंसियों ने जब मामले की पड़ताल की, तो करीब 68 सवाल असली पेपर से मेल खाते पाए गए. मामला अदालत तक पहुंचा और आखिरकार Supreme Court of India में भी इस मुद्दे पर सुनवाई हुई. इस पूरे विवाद ने परीक्षा सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे. लाखों छात्रों और अभिभावकों ने पारदर्शिता की मांग उठाई थी.

कमेटी क्यों बनाई गई थी?

2024 के विवाद के बाद Ministry of Education ने 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाई थी. इस कमेटी की अध्यक्षता K. Radhakrishnan को सौंपी गई थी. कमेटी में Randeep Guleria, IIT और विश्वविद्यालयों के कई विशेषज्ञ शामिल किए गए थे. मकसद था परीक्षा सिस्टम को मजबूत बनाना और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना. इस कमेटी ने परीक्षा सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए थे.

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101 सिफारिशों का क्या हुआ?

कमेटी ने कुल 101 सिफारिशें दी थीं. इनमें चुनाव जैसी सख्त और पारदर्शी व्यवस्था के साथ परीक्षा कराने का सुझाव शामिल था. कुछ सिफारिशों पर अमल जरूर हुआ, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि सभी सुझाव पूरी तरह लागू किए गए या नहीं. अब 2026 में फिर पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी कमेटी और इतनी सिफारिशों का फायदा क्या हुआ? अगर सुरक्षा मजबूत होती, तो क्या फिर ऐसा विवाद सामने आता?

2026 में फिर क्या हुआ?

NEET UG 2026 परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर एक कथित गेस पेपर वायरल हुआ. दावा किया गया कि इसमें दिए गए करीब 125 सवाल असली पेपर से हूबहू मेल खाते हैं. इसके बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं और पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू की गई. परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई. अब लाखों छात्रों की मेहनत और भविष्य दोनों सवालों के घेरे में हैं. इस घटना ने फिर परीक्षा सिस्टम की विश्वसनीयता पर चोट पहुंचाई है.

NTA का रिकॉर्ड क्या कहता है?

National Testing Agency की स्थापना 2018 में हुई थी. शिक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया था कि एजेंसी अब तक 240 से ज्यादा परीक्षाएं करा चुकी है, जिसमें 5.4 करोड़ से अधिक छात्र शामिल हुए. हालांकि एजेंसी को कम से कम 16 परीक्षाएं स्थगित भी करनी पड़ीं. इसमें JEE Main, NEET-UG, UGC-NET, ICAR, CMAT और NCET जैसी बड़ी परीक्षाएं शामिल हैं. कोविड, तकनीकी खराबी, प्रशासनिक और लॉजिस्टिक कारणों को वजह बताया गया था.

अब सिस्टम पर सवाल क्यों हैं?

2024 में पेपर लीक, कमेटी गठन और सख्ती के दावों के बाद भी 2026 में फिर ऐसा मामला सामने आना सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है. छात्र और अभिभावक जानना चाहते हैं कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है. अगर चुनाव जैसी सुरक्षा व्यवस्था की सिफारिश हुई थी, तो उसे पूरी तरह लागू क्यों नहीं किया गया? विशेषज्ञों का मानना है कि अब सिर्फ जांच नहीं, बल्कि परीक्षा प्रबंधन में तकनीक, निगरानी और जवाबदेही को और मजबूत करना जरूरी है ताकि छात्रों का भरोसा वापस लौट सके.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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