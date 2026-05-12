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NEET पेपर लीक में बड़ा खुलासा! अब तक 45 गिरफ्तार, जांच में सामने आया मनीष यादव गैंग नाम, पटना से है कनेक्शन

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि देशभर में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुकी है. लाखों छात्रों की मेहनत और सपनों के बीच पेपर लीक की खबर ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है. सोशल मीडिया से लेकर जांच एजेंसियों तक हर जगह इसी मामले की चर्चा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 12, 2026, 02:15 PM IST
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NEET पेपर लीक में बड़ा खुलासा! अब तक 45 गिरफ्तार, जांच में सामने आया मनीष यादव गैंग नाम, पटना से है कनेक्शन

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि देशभर में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुकी है. लाखों छात्रों की मेहनत और सपनों के बीच पेपर लीक की खबर ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है. सोशल मीडिया से लेकर जांच एजेंसियों तक हर जगह इसी मामले की चर्चा है. अब तक 45 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी, कई राज्यों में छापेमारी और बड़े गैंग के नाम सामने आने से मामला और गंभीर हो गया है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े परीक्षा सिस्टम में सेंध कैसे लगी? और क्या छात्रों का भरोसा फिर से वापस आ पाएगा?

National Testing Agency यानी NTA ने NEET UG 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है. यह फैसला केंद्रीय एजेंसियों से मिली शुरुआती जानकारी के बाद लिया गया. एजेंसियों ने 3 मई को हुई परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर चिंता जताई थी. NEET UG 2026 में करीब 22 लाख छात्र शामिल हुए थे, जिससे यह देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक बन गई थी. लेकिन पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद एजेंसी ने परीक्षा को जारी रखना सही नहीं समझा.

सरकार ने क्या बड़ा कदम उठाया?

लाखों छात्रों के प्रभावित होने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में सीधा हस्तक्षेप किया. सरकार ने Central Bureau of Investigation यानी CBI को जांच सौंपी और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया. NTA ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि सभी सबूतों की समीक्षा के बाद परीक्षा को वैध मानना संभव नहीं था. एजेंसी ने कहा कि पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह फैसला जरूरी था. अब छात्रों की नजर नई परीक्षा तारीख और जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है.

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45 गिरफ्तारियां कैसे हुईं?

NEET पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. जांच एजेंसियों ने देशभर से 45 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें छात्र, सॉल्वर गैंग के सदस्य, बिचौलिए और कथित पेपर सप्लायर शामिल बताए जा रहे हैं. जांच में बिहार, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक फैला एक इंटर-स्टेट नेटवर्क सामने आया है. एजेंसियों का मानना है कि यह सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं, बल्कि कई राज्यों में फैला संगठित नेटवर्क हो सकता है.

मनीष यादव गैंग का नाम क्यों आया?

जांच के दौरान राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG ने मनीष यादव को हिरासत में लिया. जांच एजेंसियों के मुताबिक, उसका नाम इस पूरे नेटवर्क के अहम चेहरों में सामने आया है. वहीं CBI जांच में संजीव मुखिया का नाम भी मुख्य मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया है, जो अभी फरार बताया जा रहा है. एजेंसियां दोनों नेटवर्क के बीच संभावित कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं. इससे मामला और बड़ा होता नजर आ रहा है.

पटना स्कूल कनेक्शन क्या है?

CBI ने पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में आरोप है कि इन्होंने 4 मई की रात पटना के एक निजी स्कूल में 20 से 25 परीक्षार्थियों को कथित तौर पर पेपर याद करवाया था. बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को जांच के दौरान आधे जले हुए प्रश्नपत्र भी मिले थे. शुरुआती जानकारी में यह पेपर हजारीबाग के एक परीक्षा केंद्र से लीक होने की आशंका जताई गई है.

अब छात्रों के सामने क्या चुनौती है?

NEET 2026 रद्द होने के बाद लाखों छात्रों के सामने तैयारी, मानसिक दबाव और भविष्य की चिंता सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. छात्र जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी मेहनत का जिम्मेदार कौन है. लगातार हो रही गिरफ्तारियां और नए नाम सामने आने से साफ है कि जांच अभी और गहराई तक जाएगी. शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अब सिर्फ जांच नहीं, बल्कि परीक्षा सुरक्षा सिस्टम को पूरी तरह बदलने की जरूरत है, ताकि छात्रों का भरोसा दोबारा मजबूत हो सके.

ये भी पढ़ें: 2024 के बाद 2026! खोखले साबित हो रहे हर बार सख्ती के दावे; क्यों नहीं जागा सिस्टम?

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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