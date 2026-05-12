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Hindi Newsशिक्षाNEET Paper Leak Case: पहली कॉपी नासिक में छपी, फिर हरियाणा पब्लिश हुए 5 सेट... NEET पेपर लीक की इनसाइड स्टोरी

NEET Paper Leak Case: पहली कॉपी नासिक में छपी, फिर हरियाणा पब्लिश हुए 5 सेट... NEET पेपर लीक की इनसाइड स्टोरी

NEET Paper Leak Case: नीट यूजी पेपर लीक को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कैसे और किन राज्यों से होकर नीट का पेपर लीक हुआ है. आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 12, 2026, 03:02 PM IST
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neet paper leak case
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NEET 2026 Paper Leak Case Update: नीट यूजी परीक्षा आयोजित होने के 9 दिनों के अंदर एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दिया जिसके बाद से हर तरफ हंगामा मचा हुआ है. नीट पेपर लीक के मामले के बाद ये फैसला लिया गया. 7 मई से लगातार नीट यूजी पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है जिसे लेकर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है. नीट यूजी पेपर रद्द हो जाने के बाद नीट परीक्षा से संबंधित एक बड़ा खुलासा हुआ है. दरअसल, नीट यूजी पेपर लीक के बड़े नेटवर्क के संकेत का पता चला है. नीट का पेपर किस राज्य से सबसे पहले लीक किया गया और किन-किन राज्यों तक पहुंचा ये डिटेल सामने आ चुकी है.

नासिक से हरियाणा नीट पेपर छपा

सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि पेपर की पहली कॉपी महाराष्ट्र के नासिक में छपी थी जिसके बाद नीट की एक कॉपी को हरियाणा भेजा गया, जहां कथित रूप से पेपर के कई सेट तैयार किए गए. जानकारी के मुताबिक हरियाणा में कुल 5 अलग-अलग सेट बनाए गए थे और प्रत्येक सेट में 10-10 कॉपियां शामिल थीं. इसके बाद इन कॉपियों को अलग-अलग माध्यमों से अन्य राज्यों में भेजा गया.

हो सकता है बड़े नेटवर्क का हाथ

सूत्रों के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की आशंका है. दावा किया जा रहा है कि नीट पेपर की पहली कॉपी नासिक में छपी थी और फिर हरियाणा में 5 सेट तैयार किए गए. इसके बाद अलग-अलग राज्यों में नीट पेपर की कॉपियां भेजी गईं. कहा जा रहा है कि 5 राज्यों तक इन कॉपियों को बांटा गया था. फिलहाल, जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पुष्टि और जांच में जुटी हुई हैं.

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कई राज्यों में फैला था पेपर लीक का जाल

नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी. सूत्रों के अनुसार एक पेपर की कीमत 5 से 10 लाख रुपये के बीच थी और इसे लेकर एक बड़ा जाल फैला हुआ था. सॉल्वर गैंग की ओर से पहले ही स्टूडेंट्स से पेपर के लिए 5 से 10 लाख रुपये एडवांस लिए जा रहे थे. इस बात की पुष्टि पटना में हुई छापेमारी से हो रही है. दरअसल, यहां से उत्तर पुस्तिकाएं मिली है जो एक बड़ा सबूत है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हुए थे.

ये भी पढ़ें- Neet UG परीक्षा रद्द, क्या करेंगे 22 लाख छात्र और कब होगा फिर से एग्जाम?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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