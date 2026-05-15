NEET Paper Leak: बड़ा खुलासा! 12वीं के बायोलॉजी में सिर्फ 20 नंबर, ग्रेसिंग से पास होने वाला ये छात्र लीक पेपर से बनने जा रहा था डॉक्टर

NEET Paper Leak CBI Update: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी है. अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी और मामले की जांच में एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे हैं. सीबीएसई की नई जांच में एक छात्र का नाम सामने आया है जिसने नीट पेपर खरीदकर परीक्षा दी थी. छात्र को जयपुर के जमवारामगढ़ के बिवाल परिवार का बताया जा रहा है जिस पर आरोप लगाया गया है कि NEET का पेपर खरीदकर परीक्षा दी थी. छात्र की 12वीं मार्कशीट को देखने के बाद एक चिंताजनक सवाल भी खड़ा हो चुका है. स्टूडेंट की 12वीं मार्कशीट में इतने कम अंक हैं जिसके बाद छात्र का पेपर खरीदकर डॉक्टर बनने का विचार यकीनन भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

बायोलॉजी में सिर्फ 20 अंक, बनने जा रहा था डॉक्टर

जांच में पता चला कि छात्र के अंक 12वीं में काफी कम थे जिस सब्जेक्ट का खास रोल डॉक्टरी में हो सकता है उसी में छात्र को सिर्फ 20 अंक मिले थे. सीबीएसई 12वीं के फिजिक्स में सिर्फ 9 अंक, बायोलॉजी में 20 अंक और केमिस्ट्री में सिर्फ 15 अंक मिले थे. बताया जा रहा है कि जयपुर के जमवारामगढ़ के बिवाल परिवार का लड़का सीबीएसई 12वीं में ग्रेस मार्क्स से पास हुआ था. अगर नीट पेपर का मामला सामने न आया होता थो ऐसे अंकों से पास होने वाला छात्र लीक पेपर के जरिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में आसानी से एडमिशन पा सकता था.

पिता पर पेपर खरीदने का आरोप

जांच में सामने आया कि छात्र ऋषि के पिता ने अपने बेटे और भतीजे अमन के लिए नीट पेपर खरीदा था और उसके लिए बड़ी रकम भी चुकाई थी. ये मामला तब सामने आया जब इसे पेपर को बड़े पैमाने में लीक करने की कोशिश की गई. बताया जा रहा है कि ऋषि ने राकेश मंडावरिया के माध्यम से बड़े स्तर पर पेपर लीक किया. ऐसा आरोप लगा है कि ऋषि ने नीट परीक्षा से सिर्फ 15 घंटे पहले राजस्थान के सीकर के अलग-अलग कोचिंग सेंटर्स में छात्रों को नीट पेपर बांटा था. इस मामले को लेकर सीबीएसई की जांच और कड़ी हो चुकी है.

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CBI इस मामले में कोचिंग संस्थानों, बिचौलियों और संबंधित व्यक्तियों के बीच संभावित संबंधों की गहन जांच कर रही है. फिलहाल यह मामला बड़े स्तर की परीक्षा धांधली के रूप में देखा जा रहा है.

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