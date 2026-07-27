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NEET पेपर लीक से लेकर CBSE रिजल्ट गड़बड़ी का जवाब! नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी के पास ये 5 सबसे बड़ी चुनौतियां

New Education Minister Pralhad Joshi: शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी से छात्रों समेत अभिभावकों और शिक्षकों को कई उम्मीदें है. वहीं, शिक्षा मंत्री के सामने भी पद संभालने के साथ कई बड़ी चुनौतियां है. आइए 5 सबसे बड़ी चुनौतियों के बारे में जानते हैं जिनका सामना नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी को करना पड़ सकता है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 27, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:56 PM IST
NEET पेपर लीक से लेकर CBSE रिजल्ट गड़बड़ी का जवाब! नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी के पास ये 5 सबसे बड़ी चुनौतियां
Image Credit: challenges for Education Minister Pralhad Joshi

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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