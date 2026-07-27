/NEET पेपर लीक से लेकर CBSE रिजल्ट गड़बड़ी का जवाब! नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी के पास ये 5 सबसे बड़ी चुनौतियां

New Education Minister Pralhad Joshi: देश के करोड़ों छात्रों की ओर से इस समय शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं. हाल के महीनों में एजुकेशन सिस्टम पर कई सवाल खड़े हुए हैं. छात्रों का भरोसा खत्म होता हुआ नजर आया है. लगातार Gen Z छात्रों का विरोध देखने को मिला, उनके सपोर्ट में कई अन्य स्टूडेंट्स और अभिभावक भी खड़े नजर आए. देश की शिक्षा व्यवस्था इस समय कई बड़े बदलावों और विवादों के दौर से गुजर रही है. NEET परीक्षा से जुड़े विवाद, CBSE के मूल्यांकन पर उठे सवाल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के क्रियान्वयन को लेकर लगातार बहस हो रही है.