/NEET पेपर लीक से लेकर CBSE रिजल्ट गड़बड़ी का जवाब! नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी के पास ये 5 सबसे बड़ी चुनौतियां

New Education Minister Pralhad Joshi: देश के करोड़ों छात्रों की ओर से इस समय शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं. हाल के महीनों में एजुकेशन सिस्टम पर कई सवाल खड़े हुए हैं. छात्रों का भरोसा खत्म होता हुआ नजर आया है. लगातार Gen Z छात्रों का विरोध देखने को मिला, उनके सपोर्ट में कई अन्य स्टूडेंट्स और अभिभावक भी खड़े नजर आए. देश की शिक्षा व्यवस्था इस समय कई बड़े बदलावों और विवादों के दौर से गुजर रही है. NEET परीक्षा से जुड़े विवाद, CBSE के मूल्यांकन पर उठे सवाल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के क्रियान्वयन को लेकर लगातार बहस हो रही है.
ऐसे माहौल में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और फिर प्रल्हाद जोशी को इस पद की कमान सौंपना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है. उनके सामने सिर्फ मंत्रालय चलाने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि छात्रों का भरोसा दोबारा कायम करने की भी चुनौती है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आगामी महीनों में नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा लिए गए फैसले करोड़ों छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को प्रभावित कर सकते हैं.
पिछले कुछ वर्षों में NEET, UGC NET, शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक और परीक्षा सुरक्षा पर लगातार सवाल उठे हैं. कई राज्यों में भर्ती परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं, जबकि कुछ मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियों तक पहुंची. ऐसे मामलों ने छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ाई. अब शिक्षा मंत्रालय के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने का है. साथ ही तकनीकी निगरानी मजबूत हो और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों में लोगों का विश्वास फिर से स्थापित करना है.
सीबीएसई के रिजल्ट, री-इवैल्यूएशन, ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM), अंकों में बदलाव और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर कई छात्रों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं. कहीं न कहीं इस साल कक्षा 12वीं के परिणाम के बाद बोर्ड विवादों में घिरा हुआ है. ऐसे में नई जिम्मेदारी संभालने वाले शिक्षा मंत्री के लिए ये जरूरी होगा कि वो मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनाएं जिससे शिकायतों का समय पर समाधान हो सके. इसके अलावा छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा के लिए स्पष्ट और भरोसेमंद व्यवस्था मिल सके.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को लागू करने की प्रक्रिया अभी भी कई राज्यों में अलग-अलग गति से चल रही है. चार साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम, स्किल एजुकेशन, मातृभाषा में शिक्षा और डिजिटल लर्निंग जैसे कई प्रावधानों को पूरी तरह लागू करना अभी बाकी है. ऐसे में ये जिम्मेदारी अब नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी के सामने एक चुनौती की तरह होगी. उन्हें राज्यों, विश्वविद्यालयों और स्कूलों के साथ बेहतर बनाने के लिए नीति में सुधार करना पड़ सकता है.
कोविड-19 के बाद डिजिटल शिक्षा का विस्तार जरूर हुआ, लेकिन आज भी देश के कई ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में इंटरनेट, स्मार्ट डिवाइस और डिजिटल संसाधनों की कमी बनी हुई है. एजुकेशन सिस्टम भी अब डिजिटल होता जा रहा है, ऐसे में प्रल्हाद जोशी के सामने एक चुनौती ये भी है कि उन्हें डिजिटल शिक्षा का लाभ सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं बल्कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों तक भी समान रूप से पहुंचाना होगा जिसके लिए सरकार को नई योजना पर काम करना पड़ सकता है.
शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी से सिर्फ एजुकेशन सिस्टम तक बदलाव की उम्मीद नहीं की जा रही है. उनसे डिग्री के साथ-साथ रोजगार को लेकर भी छात्रों की उम्मीदें हैं. दरअसल, उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उद्योगों की जरूरतों के अनुसार कौशल विकसित करना अभी भी चुनौती बना हुआ है. विश्वविद्यालयों में रिसर्च, इनोवेशन, इंटर्नशिप और इंडस्ट्री सहयोग को बढ़ावा देना मंत्रालय के लिए जरूरी होगा जिससे छात्रों को पढ़ाई के बाद बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें.