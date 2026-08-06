बेटे को खो चुकी मां की गुहार, बोलीं- अब किसी छात्र के साथ ऐसा न हो

नीट पेपर लीक विवाद से जुड़े एक बेहद भावुक घटनाक्रम में आत्महत्या करने वाले छात्र सुशील धागे की मां शीटल धागे ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. बुधवार को उन्होंने वालुज महानगर स्थित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके से मुलाकात कर सरकार पर दबाव बनाने की अपील की. उनका कहना है कि यदि इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में और भी छात्र मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं. यह मामला परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है.
19 वर्षीय सुशील धागे महाराष्ट्र के हिंगोली जिले का रहने वाला था. उसका सपना डॉक्टर बनने का था और उसने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वर्षों तक लगातार मेहनत की. परिवार के अनुसार, वह कक्षा 11 से ही NEET परीक्षा की तैयारी कर रहा था और 3 मई को आयोजित परीक्षा में शामिल भी हुआ. लेकिन परीक्षा के बाद सामने आई पेपर लीक की खबरों ने उसे गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया. इसी तनाव के बीच उसने आत्महत्या जैसा दुखद कदम उठा लिया. हालांकि, आत्महत्या के कारणों की आधिकारिक जांच संबंधित एजेंसियों के स्तर पर अलग विषय है.
सुशील की मां शीटल धागे ने भावुक होकर कहा कि उनके बेटे ने कक्षा 10 में 92 प्रतिशत अंक हासिल किए थे और डॉक्टर बनने के लिए दिन-रात मेहनत की थी. उन्होंने बताया कि पहले उनके पति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी थी और अब बेटे को खो देने का दर्द उनके परिवार के लिए असहनीय है. उन्होंने सरकार और समाज से अपील की कि परीक्षा में गड़बड़ियों पर ऐसी सख्ती होनी चाहिए जिससे किसी भी छात्र को भविष्य में निराशा या अवसाद के कारण अपनी जान न गंवानी पड़े.
शीटल धागे ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. उनका मानना है कि यदि परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष और भरोसेमंद होगी तो छात्रों का आत्मविश्वास भी बना रहेगा. उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दी जाए और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था लागू की जाए.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शीटल धागे को सांत्वना देते हुए भरोसा दिलाया कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए चल रहे आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि उनकी आवाज लगातार उठती रहेगी ताकि सुशील धागे के परिवार को न्याय मिले और इस मामले के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो. दिपके ने यह भी कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़ी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज और प्रशासन दोनों को गंभीरता से काम करना होगा.
NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा लाखों छात्रों के करियर से जुड़ी होती है. ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल परीक्षा की विश्वसनीयता को ही नहीं, बल्कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके भविष्य पर भी गहरा असर डालती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्ध जांच और छात्रों के लिए बेहतर मनोवैज्ञानिक सहायता व्यवस्था बेहद जरूरी है. सुशील धागे का मामला इस बात की याद दिलाता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता और विश्वास बनाए रखना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व भी है.