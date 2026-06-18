NEET UG Re-Exam 2026 Paper Leak: नीट यूजी री-एग्जाम से पहले देशभर में एक बार फिर पेपर लीक और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से रहे कथित फ्रॉड को लेकर चर्चाएं हो रही हैं. सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन ग्रुप्स में ये दावा किया जा रहा है कि परीक्षा का प्रश्नपत्र पहले ही लीक हो चुका है, जबकि कई जगह इसे सिर्फ पैसे ऐंठने और छात्रों को गुमराह करने का एक सुनियोजित तरीका बताया जा रहा है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि क्या वाकई NEET का पेपर लीक हुआ है या फिर ये सिर्फ एक डिजिटल धोखा है जिसे कुछ जालसाज छात्रों के डर और परीक्षा के दबाव का फायदा उठाकर फैला रहे हैं?