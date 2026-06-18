NEET UG Re-Exam 2026 Paper Leak: नीट यूजी री-एग्जाम से पहले देशभर में एक बार फिर पेपर लीक और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से रहे कथित फ्रॉड को लेकर चर्चाएं हो रही हैं. सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन ग्रुप्स में ये दावा किया जा रहा है कि परीक्षा का प्रश्नपत्र पहले ही लीक हो चुका है, जबकि कई जगह इसे सिर्फ पैसे ऐंठने और छात्रों को गुमराह करने का एक सुनियोजित तरीका बताया जा रहा है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि क्या वाकई NEET का पेपर लीक हुआ है या फिर ये सिर्फ एक डिजिटल धोखा है जिसे कुछ जालसाज छात्रों के डर और परीक्षा के दबाव का फायदा उठाकर फैला रहे हैं?
इसी उलझन के बीच NTA और सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी और जांच की बात कर रही हैं, जिससे अफवाहों और वास्तविकता के बीच की सच्चाई सामने लाई जा सके. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से लेकर IIT मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटी ने भी इससे संबंधित जानकारी आधिकारिक तौर पर दी है. आइए जानते हैं कि क्या सच में नीट पेपर लीक हुआ या कोई डिजिटल धोखा है?
NTA के दखल के बाद टेलीग्राम को दो अहम निर्देश दिए गए जिनमें पहला परीक्षा के एक दिन बाद यानी 22 जून तक कुछ फीचर्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाए. दूसरा ये है कि 30 जून 2026 तक मैसेज एडिटिंग फीचर को अस्थायी रूप से बंद किया जाए. सरकार का दावा है कि ये कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि एडिटिंग फीचर का गलत इस्तेमाल करके परीक्षा से जुड़े फर्जी सबूत तैयार किए जा सकते हैं.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से लेकर IIT मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटी के अनुसार आगामी नीट पेपर लीक नहीं हुआ है. टेलीग्राम के माध्यम से डिजिटल धोखा किया जा रहा था और छात्रों को गुमराह कर नीट पेपर भी बेचा जा रहा था. NTA के अनुसार टेलीग्राम पर मौजूद सिस्टम का इस्तेमाल कर कुछ लोग इस तरह भ्रम फैलाते हैं. पहले एक साधारण मैसेज पोस्ट किया जाता है बाद में उसे एडिट करके उसमें पेपर लीक जैसी जानकारी जोड़ दी जाती है.
टाइमस्टैम्प न बदलने की वजह से ये मैसेज पुराना और विश्वसनीय दिखता है फिर इसको वायरल कर वास्तविक लीक का दावा किया जाता है. अभी तक आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि नहीं हुई है कि नीट री-एग्जाम का पेपर लीक हुआ है. जबकि, अफवाहों और फ्रॉड का खुलासा हुआ है.
To every NEET candidate and parent - please watch this. A few minutes that could save you serious money and stress this week.
Scammers on Telegram were running two rackets targeting you:
Channels demanding ₹14,000 to ₹25,000 - some even ₹10 lakh - claiming they'll send you… pic.twitter.com/aqpickJLAv
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 16, 2026
हाल ही में अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने टेलीग्राम के जरिए चल रहे एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जयपुर के ITI ग्रेजुएट सुमेर सिंह और कोटा के BA ग्रेजुएट आकाश मीणा शामिल हैं. दोनों पर NEET की तैयारी कर रहे छात्रों को निशाना बनाकर अंतर-राज्यीय टेलीग्राम स्कैम चलाने का आरोप है.
जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी आठ टेलीग्राम चैनल संचालित कर रहे थे, जिनमें फर्जी तरीके से सब्सक्राइबर संख्या बढ़ाकर उन्हें विश्वसनीय दिखाया जाता था. वे छात्रों से प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर 49,999 रुपये तक वसूलते थे. जांच में यह भी सामने आया है कि कई बैंक खातों के जरिए करीब ₹1.5 करोड़ के लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था.