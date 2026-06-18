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NEET Paper Leak या सिर्फ एक डिजिटल धोखा? जानिए टेलीग्राम स्कैम की पूरी इनसाइड स्टोरी

NEET UG री-एग्जाम से पहले देशभर में पेपर लीक और टेलीग्राम के जरिए हो रहे फ्रॉड को लेकर चर्चाएं तेज हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सच में NEET का पेपर लीक हुआ है या यह सिर्फ जालसाजों का एक ऐसा नेटवर्क है जो छात्रों को ठगने के लिए अफवाहें फैला रहा है?

Written BySimran Singh
Published: Jun 18, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:55 AM IST
NEET Paper Leak या सिर्फ एक डिजिटल धोखा? जानिए टेलीग्राम स्कैम की पूरी इनसाइड स्टोरी
Image Credit: NEET Paper Leak or Digital Fraud

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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