/NEET पेपर लीक प्रोटेस्ट के बीच छात्र ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, नीट री-एग्जाम में 552 की जगह मिले सिर्फ 95 अंक

महाराष्ट्र के एक छात्र ने आरोप लगाया कि एनटीए ने उसे 552 अंक की जगह सिर्फ 95 नंबर दिए हैं. बीड जिले के छात्र सोहम नितिन गावटे ने इसे लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बताया कि जब उसने अपनी OMR शीट और आधिकारिक आंसर की के जरिए अंकों की गणना की थी तो 522 अंक बन रहे थे, मगर रिजल्ट में सिर्फ 95 अंक दिए गए हैं. छात्र ने कोर्ट से कहा कि 21 जून को हुई री-नीट परीक्षा में उसने 148 सवालों का जवाब दिया था जिनमें 136 सवालों के जवाब सही और 12 जवाब गलत थे. ऐसे में 720 अंकों में से 522 अंक मिलने चाहिए थे मगर नीट रिजल्ट में NTA ने सिर्फ 95 अंक दिए हैं.