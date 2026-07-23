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NEET पेपर लीक प्रोटेस्ट के बीच छात्र ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, नीट री-एग्जाम में 552 की जगह मिले सिर्फ 95 अंक

NEET 2026 Re-Exam Result Dispute: नीट री-एग्जाम के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर जब एनटीए की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दो छात्रों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. दोनों छात्रों का दावा है कि उन्हें स्कोरकार्ड में बहुत कम अंक दिए गए हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 23, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:28 PM IST
NEET पेपर लीक प्रोटेस्ट के बीच छात्र ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, नीट री-एग्जाम में 552 की जगह मिले सिर्फ 95 अंक
Image Credit: NEET 2026 Re-Exam Result Dispute

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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