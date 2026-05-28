'महाराष्ट्र बना पेपर लीक का हब'... Raut ने CM और धर्मेंद्र प्रधान पर साधा निशाना

NEET पेपर लीक विवाद ने पूरे देश में छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है. शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र इस पूरे पेपर लीक नेटवर्क का “सेंटर पॉइंट” बन चुका है. दूसरी तरफ केंद्र सरकार परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए बड़े कदमों पर विचार कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भविष्य में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और ढुलाई में सेना की मदद भी ली जा सकती है. इसी मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर अहम बैठक हुई, जिसमें शिक्षा मंत्रालय, NTA और CBSE के बड़े अधिकारी शामिल हुए. सरकार अब छात्रों का भरोसा वापस जीतने और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने में जुटी है.

क्या महाराष्ट्र बना सेंटर पॉइंट?

शिवसेना (UBT) सांसद Sanjay Raut ने गुरुवार को बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले का सबसे बड़ा केंद्र महाराष्ट्र बनकर उभरा है. उन्होंने कहा कि लातूर, पुणे और अहिल्यानगर से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी इस नेटवर्क की गहरी जड़ों की ओर इशारा करती है. राउत ने सवाल उठाया कि अगर रैकेट की कड़ियां महाराष्ट्र से जुड़ी हैं तो मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis और केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan इसकी जिम्मेदारी लेंगे या नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों छात्रों का भविष्य इन पेपर लीक मामलों की वजह से खतरे में पड़ रहा है.

क्या सरकार अलर्ट मोड में?

पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार अब परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह फुलप्रूफ बनाने में जुट गई है. इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री Rajnath Singh के आवास पर हाई लेवल बैठक हुई. बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, NTA, CBSE और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. सूत्रों के मुताबिक, प्रश्नपत्रों की सुरक्षित ढुलाई और संरक्षण के लिए नई रणनीति पर चर्चा हुई. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि भविष्य में सेना की मदद से प्रश्नपत्रों को सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जा सकता है. सरकार का फोकस अब परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और छात्रों के लिए भरोसेमंद बनाना है.

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क्या जांच में बढ़ रही मुश्किलें?

CBI ने अब तक इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें ज्यादातर आरोपी महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों से जुड़े बताए जा रहे हैं. जांच एजेंसी लगातार नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है. संजय राउत ने सवाल उठाया कि जब CBI जांच कर रही है तो राज्य की मशीनरी और पुलिस को पहले इसकी भनक क्यों नहीं लगी. उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश की परीक्षा प्रणाली और शासन व्यवस्था पर बड़ा सवाल है. राउत ने केंद्र और महाराष्ट्र की BJP सरकारों पर महंगाई, ईंधन कीमतों और आर्थिक हालात को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया.

क्या छात्रों का भरोसा लौटेगा?

NEET विवाद के बाद सबसे बड़ी चुनौती छात्रों और अभिभावकों का भरोसा वापस जीतना बन गई है. लाखों छात्र वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा देते हैं और ऐसे मामलों से उनका आत्मविश्वास प्रभावित होता है. यही वजह है कि सरकार अब परीक्षा सुरक्षा को लेकर बड़े बदलावों पर विचार कर रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल निगरानी, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और मजबूत जांच व्यवस्था से भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोका जा सकता है. फिलहाल पूरे देश की नजर जांच एजेंसियों और सरकार के अगले कदमों पर टिकी हुई है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि देश के शिक्षा तंत्र की साख से भी जुड़ गया है.