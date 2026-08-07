/NEET Paper Leak Update: सबसे पहले किस छात्र के हाथ लगा था नीट पेपर? जमा करना पड़ा था 10वीं-12वीं का सर्टिफिकेट, CBI का खुलासा

NEET Paper Leak Update: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है. जांच एजेंसी की ओर से दाखिल की गई 94 पन्नों की चार्जशीट में 13 आरोपियों का जिक्र किया गया है. साथ ही ये जानकारी भी दी गई है कि इस पेपर लीक के मुख्य साजिशकर्ता कौन हैं. चार्जशीट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के नाम का खुलासा हुआ है, जिन्हें सबसे पहले पेपर लीक करने का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है. इसके अलावा, चार्जशीट में NTA की सुरक्षा खामियों पर भी सवाल उठाए गए हैं, विशेषकर कॉन्फिडेंशियल सेक्शन का जिक्र करते हुए पूछा गया है कि एक्सपर्ट्स की चेकिंग और तलाशी से जुड़ा कोई ठोस नियम क्यों नहीं था.