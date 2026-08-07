/NEET Paper Leak Update: सबसे पहले किस छात्र के हाथ लगा था नीट पेपर? जमा करना पड़ा था 10वीं-12वीं का सर्टिफिकेट, CBI का खुलासा

NEET Paper Leak Update: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है. जांच एजेंसी की ओर से दाखिल की गई 94 पन्नों की चार्जशीट में 13 आरोपियों का जिक्र किया गया है. साथ ही ये जानकारी भी दी गई है कि इस पेपर लीक के मुख्य साजिशकर्ता कौन हैं. चार्जशीट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के नाम का खुलासा हुआ है, जिन्हें सबसे पहले पेपर लीक करने का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है. इसके अलावा, चार्जशीट में NTA की सुरक्षा खामियों पर भी सवाल उठाए गए हैं, विशेषकर कॉन्फिडेंशियल सेक्शन का जिक्र करते हुए पूछा गया है कि एक्सपर्ट्स की चेकिंग और तलाशी से जुड़ा कोई ठोस नियम क्यों नहीं था.
नीट पेपर लीक मामले के 13 आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं जिनमें वो छात्र भी जिसे लेकर आरोप है कि उसने सबसे पहले प्रश्न पत्र खरीदा था और दूसरों छात्रों तक पहुंचाया था. क्या आप जानते हैं नीट यूजी 2026 का प्रश्न पत्र लीक होने से पहले किस छात्र के हाथ लगा था?
3 मई 2026 की नीट परीक्षा में शामिल हुए छात्र यश यादव पर आरोप है कि उसने नीट के प्रश्नपत्रों को आगे पहुंचा था और अन्य छात्रों व कोचिंग से संपर्क कर लीक प्रश्न पत्र दिया था. करीब 10 लाख रुपये लेकर नीट प्रश्न पत्र को लीक किया गया था. 13 आरोपियों में यश यादव का नाम भी शामिल है. सीबीआई के मुताबिक यश यादव के आवास से केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ प्रश्नों के प्रिंटआउट को बरामद किया गया था.
जांच के दौरान नीट प्रश्न पत्रों के अलावा संबंधित अन्य सबूतों से जोड़ने वाली जानकारी भी मिली है. जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से इज्जात लेकर नीट री-एग्जाम में यश यादव शामिल हुए थे. हालांकि, एनटीए ने से यश यादव का रिजल्ट और स्कोरकार्ड जारी नहीं किया है.
सीबीआई की चार्जशीट में नीट पेपर लीक मामले की जांच में कई खास दावे किए गए हैं. जांच से पता चला कि पहले उम्मीदवारों से पैसों की मांग के साथ लीक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की कोशिशि की गई. इस दौरान कुछ उम्मीदवारों के 10वीं-12वीं के शैक्षणिक दस्तावेजों को सिग्नेचर के साथ खाली चेक लिया गया था. बाद में इन दस्तावेजों को जमा करके प्रश्न पत्र दिया गया था.
सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की इस चार्जशीट को भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट में पेश किया. अदालत में दाखिल 94 पन्नों की मुख्य चार्जशीट के साथ सीबीआई ने करीब 20,000 पन्नों के दस्तावेजी साक्ष्य भी जमा किए हैं. केस को मजबूत बनाने के लिए जांच एजेंसी ने 360 गवाहों के बयान, 43 भौतिक सबूत और 422 अन्य दस्तावेज शामिल किए हैं.