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NEET Paper Leak Update: सबसे पहले किस छात्र के हाथ लगा था नीट पेपर? जमा करना पड़ा था 10वीं-12वीं का सर्टिफिकेट, CBI का खुलासा

NEET Paper Leak Update: सीबीआई जांच की 94 पन्नों की चार्जशीट में न सिर्फ ये बताया गया है कि पेपर कैसे लीक किया गया, बल्कि उस छात्र की पहचान भी सामने आ गई है जिसे सबसे पहले नीट का प्रश्न पत्र मिला था. मामले की तेजी सुनवाई के लिए सीबीआई ने ये चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में दाखिल की है.

Written BySimran Singh
Published: Aug 07, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:27 PM IST
NEET Paper Leak Update: सबसे पहले किस छात्र के हाथ लगा था नीट पेपर? जमा करना पड़ा था 10वीं-12वीं का सर्टिफिकेट, CBI का खुलासा
Image Credit: NEET Paper Leak Update

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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