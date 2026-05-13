NEET Exam Paper Leak: कौन है NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड? CBI का बड़ा एक्शन, कई राज्यों में छापेमारी

NEET Paper Leak Investigation Update: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से नीट यूजी 2026 एग्जाम को रद्द कर देने के बाद और नीट पेपर लीक मामले के कारण देश भर में हड़कंप मचा हुआ है. नीट पेपर लीक मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है और पूरी टीम तेजी से सभी राज्यों में जांच कर रही है. सीबीआई ने उन सभी राज्यों में जांच शुरू कर दी है, जहां इस मामले से संबंधित तार मिलने की आशंका जताई गई है. सूत्रों के अनुसार CBI की अलग-अलग टीमें विभिन्न राज्यों में पहुंच चुकी हैं और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मामले की गहराई से जांच कर रही हैं.

NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन?

सूत्रों के मुताबिक CBI लगातार राज्य पुलिस एजेंसियों के संपर्क में है जिससे अब तक हुई जांच, गिरफ्तारियों और संदिग्धों से जुड़ी जानकारी साझा की जा सके. अभी तक अलग-अलग राज्यों से मामले से संबंधित लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और CBI के अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जा रही है. एजेंसी जानने की कोशिश कर रही है कि नीट पेपर लीक का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं.

नीट पेपर लीक के नेटवर्क की तलाश

सीबीआई द्वारा नीट पेपर लीक मामले को एक सामान्य पेपर लीक नहीं माना जा रहा है बल्कि इसे एक संभावित संगठित अपराध के तौर पर भी देखा जा रहा है. ये ही कारण है कि CBI पुराने NEET पेपर लीक मामलों की जांच कर चुकी टीमों के संपर्क में है और उनसे सलाह भी ले रही है. खासतौर पर बिहार मॉड्यूल से संबंधित पुराने मामलों की कड़ियों को दोबारा खंगाला जा रहा है जिससे ये पता लगाया जा सके कि इस बार के नीट पेपर लीक के लिए वही पैटर्न अपनाया गया है या फिर कोई नया नेटवर्क सक्रिय हुआ है.

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CBI ने बनाई अलग-अलग टीमें

सूत्रों के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में कुछ लोगों का कनेक्शन नहीं है बल्कि एक बड़ा गैंग शामिल है. इसलिए सीबीआई ने इस मामले की जांच के लिए अलग-अलग टीमें बनाई है जिससे जल्द से जल्द नीट पेपर लीक के दोषियों का पता लगाकर और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके. इस केस में साइबर टीम भी एक्टिव हो गई है.

Telegram पर भेजे मैसेज की जांच

सीबीआई की साइबर टीम ये जांच कर रही है कि टेलीग्राम पर किसने और क्या मैसेज थे और किस अकाउंट्स से ये मैसेज भेजा गया है. जांच से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले पेपर कहां से शेयर किया गया और कौन-कौन कनेक्ट है. इस मामले की जांच तेजी से सीबीआई कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड का पता लग सकेगा.

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