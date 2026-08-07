/NEET Paper Leak Update: सवाल याद, चिट तैयार और फिर पेपर लीक! जांच टीम के 94 पेज में बड़ा खुलासा, कैसे हुआ नीट प्रश्न पत्र लीक?

CBI की ओर से आरोप लगाया है कि मॉडरेशन प्रक्रिया के समय एनटीए के इन तीनों ने एक्सपर्ट्स ने पहले सवालों को याद किया था और फिर उन सवालों को कागज की पर्चियों पर उतारा. इसके बाद उन्होंने संबंधित सब्जेक्ट से जुड़े NCERT चैप्टर के पैराग्राफ पर निशान लगाया. इसके बाद पेपर लीक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया. उन्होंने भरोसेमंद बिचौलियों समेत कोचिंग नेटवर्क से संपर्क किया जिसके बाद नीट यूजी 2026 परीक्षा का पेपर एग्जाम डेट से पहले ही छात्रों तक पहुंचाया गया था.