NEET Students denied to appear for exam: डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ उस बेटी की आंखों में नहीं था, बल्कि उसके पिता ने भी उसे पूरा करने के लिए न जाने कितने त्याग किए थे, लेकिन जब Re-NEET परीक्षा के दिन बेटी कुछ मिनट की देरी से परीक्षा केंद्र पहुंची, तो उसके साथ पहुंचे पिता की दुनिया जैसे वहीं थम गई. सेंटर के बाहर वो कभी हाथ जोड़कर अधिकारियों से गुहार लगाता रहा, कभी लोहे के गेट पर सिर पटकता रहा और कभी चीख-चीखकर बस एक ही बात कहता रहा- 'मेरी बेटी को परीक्षा देने दो.' नीट री-एग्जाम के लिए देरी से परीक्षा केंद्र पहुंचने पर छात्रा को अंदर प्रवेश नहीं मिल सका. ऐसे में अपनी बेटी के भविष्य की चिंता में डूबे पिता ने हर तरह से कोशिश करते हुए बस एक ही गुहार की कि उसकी बेटी को परीक्षा देने के लिए अंदर जाने दिया जाए.