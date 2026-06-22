NEET Students denied to appear for exam: 'नीट पेपर लीक हुआ तो इसमें हमारी क्या गलती, 3 मई को दी थी नीट परीक्षा, अब कुछ मिनट की देरी पर नहीं दे रहे प्रवेश' एक बेटी के पिता का वीडियो सामने आया है जिन्होंने परीक्षा केंद्र में बेटी को री-एग्जाम देने जाने के लिए गुहार लगाई, मगर उनकी एक नहीं सुनी गई.
NEET Students denied to appear for exam: डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ उस बेटी की आंखों में नहीं था, बल्कि उसके पिता ने भी उसे पूरा करने के लिए न जाने कितने त्याग किए थे, लेकिन जब Re-NEET परीक्षा के दिन बेटी कुछ मिनट की देरी से परीक्षा केंद्र पहुंची, तो उसके साथ पहुंचे पिता की दुनिया जैसे वहीं थम गई. सेंटर के बाहर वो कभी हाथ जोड़कर अधिकारियों से गुहार लगाता रहा, कभी लोहे के गेट पर सिर पटकता रहा और कभी चीख-चीखकर बस एक ही बात कहता रहा- 'मेरी बेटी को परीक्षा देने दो.' नीट री-एग्जाम के लिए देरी से परीक्षा केंद्र पहुंचने पर छात्रा को अंदर प्रवेश नहीं मिल सका. ऐसे में अपनी बेटी के भविष्य की चिंता में डूबे पिता ने हर तरह से कोशिश करते हुए बस एक ही गुहार की कि उसकी बेटी को परीक्षा देने के लिए अंदर जाने दिया जाए.
सोशल मीडिया पर ये भावुक वीडियो देखा जा सकता है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी को नीट परीक्षा दिलवाने के लिए एग्जाम सेंटर पहुंचता है, लेकिन वो कुछ मिनट की देरी से पहुंचते हैं जिस वजह से एग्जाम सेंटर में जाने नहीं दिया जाता. वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रा का पिता पहले अपना सिर परीक्षा केंद्र के लोहे के गेट पर तेज की मारता है जिसके बाद उनकी बेटी और अन्य लोग उन्हें पकड़ते हैं. छात्रा का भी रो-रोकर बुरा हाल होता नजर आता है. चंद मिनटों की देरी के कारण परीक्षा केंद्र में छात्रा को प्रवेश न देने पर आसपास के लोग भी काफी गुस्से में नजर आए.
पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने 3 मई को हुई नीट परीक्षा दी थी. गुस्से में पिता ने कहा कि पिछली बार एग्जाम दिया था और पेपर लीक हो गया, अगर अब केवल कुछ मिनट की देरी हो गई तो परीक्षा केंद्र जाने नहीं दिया जा रहा है, उस वक्त कहां थी सरकार, कहां था नियम जब पेपर लीक हुआ, उसमें हमारी गलती नहीं थी, ये बोलते-बोल पिता और बेटी दोनों रोने लगे.
इसीलिए कहा जाता है कि परीक्षा के दिन समय का एक-एक मिनट बहुत कीमती होता है।
यह वीडियो RE-NEET परीक्षा का बताया जा रहा है, जिसमें एक लड़की अपने पिता के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचती है, लेकिन कुछ देर हो जाने की वजह से नियमों के अनुसार उसे अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता।
पिता, जिसने… pic.twitter.com/JrUNkayz3x
— ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ (@Rudhrayadav001) June 22, 2026
सोशल मीडिया के दावे के अनुसार मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले पिता ने अपनी बेटी को नीट कोचिंग करवाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था. जमीन-जायदाद को बेचकर बिटिया को डॉक्टर बनने के लिए नीट परीक्षा दिलवाने आए थे. उनकी बेटी भी नीट परीक्षा क्रैक करने के लिए दिन-रात पढ़ाई करती थी और घर से स्थित दूर कोचिंग जाती थी. 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में शामिल हुई थी लेकिन पेपर लीक के बाद फिर से आयोजित नीट री-एग्जाम में शामिल नहीं हो पाई.