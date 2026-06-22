Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /NEET एग्जाम सेंटर के बाहर चीखता रहा पिता, हाथ जोड़े, लोहे के गेट पर सिर फोड़ा; बस एक गुहार- मेरी बेटी को परीक्षा देने दो

NEET एग्जाम सेंटर के बाहर चीखता रहा पिता, हाथ जोड़े, लोहे के गेट पर सिर फोड़ा; बस एक गुहार- मेरी बेटी को परीक्षा देने दो

NEET Students denied to appear for exam: 'नीट पेपर लीक हुआ तो इसमें हमारी क्या गलती, 3 मई को दी थी नीट परीक्षा, अब कुछ मिनट की देरी पर नहीं दे रहे प्रवेश' एक बेटी के पिता का वीडियो सामने आया है जिन्होंने परीक्षा केंद्र में बेटी को री-एग्जाम देने जाने के लिए गुहार लगाई, मगर उनकी एक नहीं सुनी गई.

Written BySimran Singh
Published: Jun 22, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:58 PM IST
NEET एग्जाम सेंटर के बाहर चीखता रहा पिता, हाथ जोड़े, लोहे के गेट पर सिर फोड़ा; बस एक गुहार- मेरी बेटी को परीक्षा देने दो
Image Credit: NEET Candidate Not Allowed Inside Father Crying Outside Centre

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मंदिरों का पैसा सिर्फ धार्मिक कामों पर खर्च होगा, CM विजय ने पलटा DMK सरकार का फैसला
CM Vijay31 min ago
2
dream astrology33 min ago
3
FIFA World Cup 202637 min ago
4
Keir Starmer43 min ago
5
mp news55 min ago