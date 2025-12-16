Advertisement
NEET PG 2025 राउंड 2 काउंसलिंग का परिणाम आज, ऐसे चेक करें MCC सीट अलॉटमेंट लिस्ट

NEET PG 2025 Counselling Round 2 Result: मेडिकल काउंसिल कमेटी की ओर से नीट पीजी 2025 के दूसरे राउंड का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा. ऑफिशियल वेबसाइट पर सीट आवंटन की लिस्ट देख सकते हैं. आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 12:00 PM IST
NEET PG 2025 Counselling Round 2 Result: मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर से आज यानी 16 दिसंबर 2025 को नीट पीजी काउंसलिंग के राउंड 2 के सीट आवंटन का ऐलान किया जाएगा. रिजल्ट की घोषणा के साथ दूसरे अलॉटमेंट की पीडीएफ को जारी कर दिया जाएगा. ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए उम्मीदवार रिजल्ट चेक कर सकते हैं. सीट आवंटन की पीडीएफ को mcc.nic.in पर जारी कर दिया जाएगा. आइए इसे डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

कैसे चेक करें सीट अलॉटमेंट रिजल्ट?

मेडिकल काउंसिल कमेटी द्वारा एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग के राउंड 2 के आवंटन लिस्ट को स्टूडेंट्स की ओर से चुने गए ऑप्शन के आधार पर जारी किया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन नंबर या आवेदन आईडी और पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन करना होगा. इसके बाद वो आवंटन लिस्ट देख सकते हैं.

इन तारीखों का रखें ख्याल

छात्रों के लिए 17 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 के बीच की तारीख बेहद जरूरी है. छात्रों को इन तारीखों तक जरूरी दस्तावेजों के साथ आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा. इसके बाद हाथ से मौका निकल सकता है.

NEET PG राउंड 2 आवंटन रिजल्ट डाउनलोड प्रोसेस

स्टेप 1: सबसे पहले NEET पीजी काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: राउंड 2 के अलॉटमेंट की PDF फाइल शो होगी उस पर क्लिक करें.

स्टेप 3: इसके बाद राउंड 2 के आवंटित सीटों की लिस्ट शो हो जाएगी.

स्टेप 4: अब आपको लॉगिन विंडो पर जाना होगा और लॉगिन प्रोसेस अपनाना होगा.

स्टेप 5: आवेदन आईडी और पासवर्ड को एंटर करें और फिर लॉगिन हो जाएगा.

स्टेप 6: राउंड 2 के आवंटन रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 7: यहां से आवंटन सीट लिस्ट का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं.

