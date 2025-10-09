Advertisement
trendingNow12954565
Hindi Newsशिक्षा

NEET PG 2025: कब जारी होगा नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल, जानें कैसे कर पाएंगे चेक?

NEET PG 2025 Counselling: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने अब तक NEET PG काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल जारी नहीं किया है. जानें जारी होने पर कैसे कर पाएंगे चेक?

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 09, 2025, 04:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET PG 2025: कब जारी होगा नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल, जानें कैसे कर पाएंगे चेक?

NEET PG 2025 Counselling Schedule: नीट पीजी (NEET PG) काउंसलिंग 2025 की काउंसलिंग शेड्यूल का तमाम कैंडिडेट्स को इंतजार है. हालांकि, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने अभी तक NEET PG काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल जारी नहीं किया है. बता दें, शेड्यूल जारी होने पर NEET PG परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर इसके लिए  आवेदन कर सकते हैं.  काउंसलिंग की प्रक्रिया चार राउंड में आयोजित की जाएगी. 

NEET PG Counselling शेड्यूल कौसे करें चेक?

  • नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने पर सबसे पहले mcc.nic.in पर जाएं. 

    Add Zee News as a Preferred Source

  • होम पेज पर शेड्यूल से संबंधित लिंक आपको मिल जाएगी. 

  • इस पर क्लिक करें. 

  • ऐसा करते ही आपके सामने पूरा शेड्यूव खुल जाएगा. 

आता है खाना बनाने? यहां निकली Chef के लिए भर्ती, सैलरी 50,000 तक! जानें आवदेन प्रोसेस
 
NEET PG Counselling Round 1 के लिए कैसे अप्लाई करें?

  • नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने पर आपको सबसे पहले MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाना होगा. 

  • होम पेज पर आपको Round 1 रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मिल जाएगी. 

  • इस पर क्लिक करें और मांगी गई सारी डिटेल्स को अच्छे से लिखकर फॉर्म को सबमिट करें. 

  • लास्ट में फाइनल पेज का प्रिंटआउट जरूर निकालें.   

खूबसूरती में ये IPS अधिकारी बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हसीनाओं को देती हैं टक्कर; देखें फोटोज

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

NEET PG 2025NEET PG Counselling

Trending news

जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
Atal Bihari Vajpayee
जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक
Crime news in Hindi
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक
'मैं हैरान रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
BR Gawai
'मैं हैरान रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Pune
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
Haryana news
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
P Chidambram
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
Supreme Court
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
Keir Starmer
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
Supreme Court
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
Bhiwandi
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम