NEET PG 2025: कब जारी होगा नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल, जानें कैसे कर पाएंगे चेक?

NEET PG 2025 Counselling Schedule: नीट पीजी (NEET PG) काउंसलिंग 2025 की काउंसलिंग शेड्यूल का तमाम कैंडिडेट्स को इंतजार है. हालांकि, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने अभी तक NEET PG काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल जारी नहीं किया है. बता दें, शेड्यूल जारी होने पर NEET PG परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. काउंसलिंग की प्रक्रिया चार राउंड में आयोजित की जाएगी.

NEET PG Counselling शेड्यूल कौसे करें चेक?

नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने पर सबसे पहले mcc.nic.in पर जाएं.

होम पेज पर शेड्यूल से संबंधित लिंक आपको मिल जाएगी.

इस पर क्लिक करें.

ऐसा करते ही आपके सामने पूरा शेड्यूव खुल जाएगा.

NEET PG Counselling Round 1 के लिए कैसे अप्लाई करें?

नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने पर आपको सबसे पहले MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाना होगा.

होम पेज पर आपको Round 1 रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मिल जाएगी.

इस पर क्लिक करें और मांगी गई सारी डिटेल्स को अच्छे से लिखकर फॉर्म को सबमिट करें.

लास्ट में फाइनल पेज का प्रिंटआउट जरूर निकालें.

