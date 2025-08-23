NEET PG परीक्षा कर लिया पास, अब College के लिए हो रही टेंशन? यहां देखें देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के नाम

India Best Medical Colleges for MD MS: नीट पीजी 2025 (NEET PG Exam 2025) के नतीजे जारी हो चुके हैं. वहीं, अब जल्द ही काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. ऐसे में NEET PG 2025 पास होने के बाद MD-MS करने के लिए बस्टे कॉलेज चुनना सबसे जरूरी है क्योंकि सही कॉलेज ही आपके भविष्य को अच्छा बनाने में मदद कर सकता है. ऐसे में आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के नाम, जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए बेहतरीन माने जाते हैं.

ये हैं देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज

PGIMER चंडीगढ़

JIPMER पुडुचेरी

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) लखनऊ

ग्रांट मेडिकल कॉलेज, मुंबई

मद्रास मेडिकल कॉलेज,चेन्नई

SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली

BJ मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नागपुर

बता दें, नीट पीजी परीक्षा पास करके कैंडिडेट्स MD (Doctor of Medicine) और MS (Master of Surgery) की पढ़ाई करते हैं. इस कोर्स को करने के बाद डॉक्टर अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हैं. ऐसे में किसी सरकारी कॉलेज में दाखिला पाना हर एक कैंडिडेट का सपना होता है.

NBEMS के नियमों के मुताबिक, नीट पीजी की आंसर-की जारी नहीं की जाती है, लेकिन अब NBEMS नीट पीजी 2025 की आंसर-की जारी करने की तैयारी कर रहा है. ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब NBEMS नीट पीजी की आंसर-की जारी होगी. इस साल 19 अगस्त 2025 को नीट पीजी परीक्षा के नतीजे घोषित हुए थे.