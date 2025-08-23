NEET PG परीक्षा कर लिया पास, अब College के लिए हो रही टेंशन? यहां देखें देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के नाम
शिक्षा

NEET PG परीक्षा कर लिया पास, अब College के लिए हो रही टेंशन? यहां देखें देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के नाम

Medical Colleges: अगर आप देश की टॉप मेडिकल कॉलेज के बारे में तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. चेक करें टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के नाम यहां.. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:12 AM IST
NEET PG परीक्षा कर लिया पास, अब College के लिए हो रही टेंशन? यहां देखें देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के नाम

India Best Medical Colleges for MD MS: नीट पीजी 2025 (NEET PG Exam 2025) के नतीजे जारी हो चुके हैं. वहीं, अब जल्द ही काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. ऐसे में NEET PG 2025 पास होने के बाद MD-MS करने के लिए बस्टे कॉलेज चुनना सबसे जरूरी है क्योंकि सही कॉलेज ही आपके भविष्य को अच्छा बनाने में मदद कर सकता है. ऐसे में आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के नाम, जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए बेहतरीन माने जाते हैं.  

ये भी पढ़ें- Schools Holidays: विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि, दशहरा..त्योहारों से भरा है सितंबर महीना, जानें कब-कब रहेंगे स्कूल बंद?

ये हैं देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज

  • AIIMS दिल्ली, नई दिल्ली

  • PGIMER चंडीगढ़

  • JIPMER पुडुचेरी

  • किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) लखनऊ

  • ग्रांट मेडिकल कॉलेज, मुंबई

  • मद्रास मेडिकल कॉलेज,चेन्नई

  • SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर

  • लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली

  • BJ मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद

  • गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नागपुर

ये भी पढ़ें- 2,15,900 रुपये तक सैलरी! बिना लिखित परीक्षा होगा सेलेक्शन, जानें कौन और कैसे कर सकता अप्लाई?​

बता दें, नीट पीजी परीक्षा पास करके कैंडिडेट्स MD (Doctor of Medicine) और MS (Master of Surgery) की पढ़ाई करते हैं. इस कोर्स को करने के बाद डॉक्टर अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हैं. ऐसे में किसी सरकारी कॉलेज में दाखिला पाना हर एक कैंडिडेट का सपना होता है. 

ये भी पढ़ें
NBEMS के नियमों के मुताबिक, नीट पीजी की आंसर-की जारी नहीं की जाती है, लेकिन अब NBEMS नीट पीजी 2025 की आंसर-की जारी करने की तैयारी कर रहा है. ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब NBEMS नीट पीजी की आंसर-की जारी होगी. इस साल 19 अगस्त 2025 को नीट पीजी परीक्षा के नतीजे घोषित हुए थे. 

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं.

medical collegesNEET PG 2025

;