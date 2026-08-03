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NEET PG Exam 2026: 2.73 लाख कैंडिडेट देंगे परीक्षा, आधार वेरिफिकेशन से लेकर 60 हजार स्टाफ तक, जानिए इस बार क्या-क्या बदला?

Major Changes in NEET PG 2026 Exam: नीट यूजी 2026 परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित होगी. इस बार 2.73 लाख से अधिक कैंडिडेट परीक्षा देंगे. जानिए परीक्षा का नया पैटर्न, आधार सत्यापन, सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा शहरों का चयन, CCTV निगरानी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कैंडिडेट को क्या सलाह दी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 03, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:40 PM IST
NEET PG Exam 2026: 2.73 लाख कैंडिडेट देंगे परीक्षा, आधार वेरिफिकेशन से लेकर 60 हजार स्टाफ तक, जानिए इस बार क्या-क्या बदला?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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