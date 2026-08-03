/NEET PG Exam 2026: 2.73 लाख कैंडिडेट देंगे परीक्षा, आधार वेरिफिकेशन से लेकर 60 हजार स्टाफ तक, जानिए इस बार क्या-क्या बदला?

Major Changes in NEET PG 2026 Exam: नीट यूजी 2026 परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित होगी. इस बार 2.73 लाख से अधिक कैंडिडेट परीक्षा देंगे. जानिए परीक्षा का नया पैटर्न, आधार सत्यापन, सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा शहरों का चयन, CCTV निगरानी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कैंडिडेट को क्या सलाह दी.
Major Changes in NEET PG 2026 Exam: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) 30 अगस्त 2026 को NEET PG 2026 आयोजित करेगा. इस वर्ष 2,73,183 कैंडिडेट ने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले साल की तुलना में 12.5 प्रतिशत से अधिक है. परीक्षा पूरे देश के लगभग 340 शहरों और 1300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी.
NBEMS के अनुसार, अधिक शहरों और केंद्रों की व्यवस्था का उद्देश्य कैंडिडेट को उनके निवास स्थान के नजदीक परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराना और परीक्षा को अधिक सुगम बनाना है.
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 1 अगस्त को NEET PG 2026 की तैयारियों की समीक्षा की. उन्हें परीक्षा की लॉजिस्टिक्स, उम्मीदवारों के लिए सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई. समीक्षा बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक-संचालित तरीके से आयोजित हो. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष और समान अवसर मिले तथा परीक्षा प्रक्रिया पर पूरा भरोसा कायम रहे.
स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने अभ्यर्थियों से स्पष्ट रूप से कहा कि वे पेपर लीक या प्रश्नपत्र पहले से उपलब्ध होने जैसे किसी भी दावे पर विश्वास न करें. उन्होंने बताया कि अंतिम प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले एन्क्रिप्टेड, समयबद्ध और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रक्रिया के तहत तैयार और जारी किया जाता है. ऐसे में किसी के पास पहले से प्रश्नपत्र होने का दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है. उन्होंने छात्रों से केवल NBEMS और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करने की अपील की.
NBEMS ने इस वर्ष उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अब आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को तीन राज्यों की प्राथमिकता देनी होगी, जिसमें पत्राचार वाला राज्य पहली पसंद होना अनिवार्य रहेगा. टेस्ट सिटी इंटिमेशन स्लिप परीक्षा से लगभग तीन सप्ताह पहले जारी की जाएगी, ताकि कैंडिडेट यात्रा और ठहरने की बेहतर योजना बना सकें. परीक्षा में अब 180 प्रश्न होंगे, जिन्हें 210 मिनट में हल करना होगा. इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा के दिन आधार आधारित सत्यापन (Aadhaar Authentication) भी लागू किया गया है, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.
NBEMS के अनुसार, इस बार परीक्षा सुरक्षा को पहले से अधिक मजबूत बनाया गया है. सभी परीक्षा केंद्रों की अग्रिम सीलिंग और सत्यापन, CCTV निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, उम्मीदवारों की फ्रिस्किंग, सिग्नल जैमर, लाइव मॉनिटरिंग, केंद्रीय और क्षेत्रीय कमांड सेंटर से निगरानी तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी. इसके अलावा 60,000 से अधिक परीक्षा कर्मियों को परीक्षा संचालन में लगाया जाएगा. प्रश्नपत्र की तैयारी से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया मल्टी-लेयर एन्क्रिप्शन, सुरक्षित ऑफलाइन तैयारी और निर्धारित समय पर नियंत्रित डिजिटल डिक्रिप्शन के माध्यम से होगी. इससे प्रश्नपत्र की गोपनीयता और परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी.