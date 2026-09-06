NEET PG 2026: किस तारीख को आएगी नीट PG की आंसर-की? जानें कहां और कैसे करें डाउनलोड?

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से NEET PG 2026 की आंसर की 10 सितंबर तक जारी किए जाने की संभावना है. हालांकि, उम्मीदवारों को अंतिम अपडेट के लिए NBEMS की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए. उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को आधिकारिक उत्तरों से मिलाकर परीक्षा में अपने प्रदर्शन का अनुमान लगा सकेंगे.
NEET PG उम्मीदवारों के लिए इस साल की उत्तर कुंजी इसलिए भी अहम है क्योंकि NBEMS ने 2025 में पहली बार आधिकारिक आंसर की उपलब्ध कराई थी. इससे पहले उम्मीदवारों को परीक्षा के अंतिम परिणाम तक आधिकारिक उत्तरों की जानकारी नहीं मिलती थी. 2025 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए NBEMS ने रॉ स्कोर, आंसर की और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला प्रकाशित करने की प्रक्रिया शुरू की.
29 अप्रैल 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद NBEMS ने अगस्त 2025 में NEET PG आंसर की और उम्मीदवारों के रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जारी करने से संबंधित नोटिस प्रकाशित किया था. यह NEET PG के इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव था, क्योंकि पहली बार उम्मीदवार आधिकारिक उत्तरों के साथ अपने जवाबों की तुलना कर सके. इससे मूल्यांकन प्रक्रिया को समझने में मदद मिली और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी.
2026 में क्या उम्मीद है?
NEET PG 2026 में भी पिछले साल शुरू की गई प्रक्रिया जारी रहने की उम्मीद है. उम्मीदवार निर्धारित NBEMS पोर्टल के माध्यम से आधिकारिक उत्तर और अपने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स देख सकेंगे. इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि किन सवालों के जवाब सही थे और किन प्रश्नों में उनके उत्तर आधिकारिक उत्तर से अलग थे. हालांकि, आंसर की से प्राप्त अनुमानित प्रदर्शन को अंतिम परिणाम नहीं माना जाना चाहिए.
उम्मीदवारों को आंसर की से अपने जवाब मिलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी. NEET PG में अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए प्रश्न और विकल्प अलग क्रम में हो सकते हैं. 2025 में NBEMS ने स्पष्ट किया था कि प्रश्नों और विकल्पों को शफल किया गया था, जबकि रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को मास्टर क्वेश्चन पेपर के क्रम के अनुसार प्रदर्शित किया गया था. इसलिए केवल प्रश्न नंबर देखकर उत्तर की तुलना करना भ्रम पैदा कर सकता है.
NEET PG जैसी प्रतियोगी परीक्षा में कुछ अंकों का अंतर भी उम्मीदवार की रैंक को प्रभावित कर सकता है. सीमित पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रतिस्पर्धा करते हैं. ऐसे में आंसर की उम्मीदवारों को संभावित प्रदर्शन समझने में मदद कर सकती है और आगे की तैयारी तथा काउंसलिंग को लेकर बेहतर अंदाजा दे सकती है.
अभ्यर्थियों को आंसर की से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक NBEMS वेबसाइट और अपने NEET PG applicant login पर भरोसा करना चाहिए. कोचिंग संस्थानों या सोशल मीडिया पर उपलब्ध अनऑफिशियल आंसर की को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए. अंतिम मूल्यांकन NBEMS की आधिकारिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा.
NEET PG 2026 का रिजल्ट और इसके बाद होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए अगले बड़े चरण होंगे. ऐसे में आंसर की परीक्षा के बाद आने वाले शुरुआती महत्वपूर्ण अपडेट्स में शामिल होगी. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आधिकारिक नोटिस, उत्तर कुंजी और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स से जुड़े निर्देशों पर नजर बनाए रखें.