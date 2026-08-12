/NEET PG 2026: NBEMS का लास्ट अलर्ट, 15 अगस्त से पहले ठीक कर लें ये गलतियां; रिजेक्ट हो सकता है एप्लीकेशन

NEET PG 2026 Application Final Correction Window: देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों में MD, MS और पोस्ट MBBS डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने NEET PG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले सभी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए फाइनल करेक्शन विंडो खोल दी है. 12 अगस्त से 15 अगस्त तक करेक्शन के लिए विंडो खुली रहेगी. बोर्ड द्वारा जारी हालिया निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में हुई गलतियों में सुधार करना होगा. खासतौर पर फोटो, सिग्नेचर, और थंब इम्प्रेशन जैसे संवेदनशील डिटेल्स को सुधारने का ये अंतिम मौका दिया गया है.