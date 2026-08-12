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NEET PG 2026: NBEMS का लास्ट अलर्ट, 15 अगस्त से पहले ठीक कर लें ये गलतियां; रिजेक्ट हो सकता है एप्लीकेशन

NEET PG 2026 Application Correction Window: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नीट पीजी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत उम्मीदवार 15 अगस्त तक अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं. इसमें फोटो और सिग्नेचर जैसी इमेज री-अपलोड करने से जुड़े खास निर्देश भी शामिल हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 12, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:03 PM IST
NEET PG 2026: NBEMS का लास्ट अलर्ट, 15 अगस्त से पहले ठीक कर लें ये गलतियां; रिजेक्ट हो सकता है एप्लीकेशन

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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