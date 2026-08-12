/NEET PG 2026: NBEMS का लास्ट अलर्ट, 15 अगस्त से पहले ठीक कर लें ये गलतियां; रिजेक्ट हो सकता है एप्लीकेशन

NEET PG 2026 Application Final Correction Window: देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों में MD, MS और पोस्ट MBBS डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने NEET PG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले सभी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए फाइनल करेक्शन विंडो खोल दी है. 12 अगस्त से 15 अगस्त तक करेक्शन के लिए विंडो खुली रहेगी. बोर्ड द्वारा जारी हालिया निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में हुई गलतियों में सुधार करना होगा. खासतौर पर फोटो, सिग्नेचर, और थंब इम्प्रेशन जैसे संवेदनशील डिटेल्स को सुधारने का ये अंतिम मौका दिया गया है.
NBEMS ने साफ किया है कि सही फॉर्म जमा न होने की स्थिति में उम्मीदवारों का आवेदन पत्र सीधे रद्द किया जा सकता है, जिस वजह से उन्हें परीक्षा में बैठने का भी मौका नहीं दिया जाएगा. अंतिम समय की हड़बड़ी से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सुधार प्रक्रिया पूरी कर लें.
नीट पीजी 2026 के उन उम्मीदवारों के लिए बोर्ड ने एक फाइनल करेक्शन विंडो ओपन किया है. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें फोटो, सिग्नेचर या अंगूठे के निशान आदी इमेज-अपलोड करेक्शन करनी है तो उसके लिए वो गाइडलाइंस के मुताबिक सुधार कर सकते हैं. फाइनल सेलेक्टिव एडिट विंडो के तहत 15 अगस्त को रात 11:55 बजे तक सुधार कर सकते हैं. इसके बाद सुधार के लिए विंडो को बंद कर दिया जाएगा.
इमेज अपलोड करेक्शन को लेकर खास ध्यान दें, क्योंकि एनबीईएमएस की ओर से पहले भी रजिस्ट्रेशन रद्द करने को चेतावनी दी जा चुकी है. अगर किसी उम्मीदवार ने गलत इमेज, धुंधली इमेज, पुरानी इमेज को अपलोड किया हुआ है तो उनका आवेदन रद्द किया जा सकता है. इसे लेकर NBEMS पहले भी आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन में चेतावनी दे चुका है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो NBEMS के निर्देश के अनुसार ही फोटो को अपलोड करें.
NBEMS has extended the selective edit window till 15.08.2026 (11:55 PM) to enable NEET-PG 2026 candidates to upload their photographs, signatures and/or thumb impressions in their applications as per prescribed Image Upload Instructions.
Refer NBEMS website for details.
— NBEMS (@NBEMS_Official) August 12, 2026
सिर्फ फोटो अपलोड को लेकर ही चेतावनी नहीं है, बल्कि फॉर्म में सही सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है. इन गलतियों को भी नजरअंदाज न करें. बोर्ड के अनुसार सही सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन की इमेज को भी तय तरीके के तहत अपलोड करें. अधिक जानकारी के लिए NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जा सकते हैं.
ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने फॉर्म भरते समय फर्जी दस्तावेज अपलोड किए हैं या गलत नाम, फर्जी कैटेगरी (जाति प्रमाण पत्र आदि) जैसी भ्रामक जानकारी दी है, उनका आवेदन पत्र तुरंत रद्द कर दिया जाएगा. NBEMS ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की गलत या फर्जी जानकारी पाए जाने पर उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही, ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य में आयोजित होने वाली नेशनल बोर्ड की परीक्षाओं से डिबार भी किया जा सकता है.