NEET PG 2026 City Intimation Slip Soon: आज किसी भी वक्त जारी हो सकता है सिटी स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी NBEMS की ओर से NEET PG 2026 की City Intimation Slip आज जारी की जानी है. आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार छात्र स्लिप जारी होने के बाद इसे NBEMS की वेबसाइट natboard.edu.in से डाउनलोड कर सकेंगे. इस स्लिप में छात्र को यह जानकारी मिलेगी कि NEET PG परीक्षा के लिए उसका परीक्षा शहर कौन सा निर्धारित किया गया है. यह एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि परीक्षा केंद्र से जुड़े शहर की पहले से जानकारी देने वाला दस्तावेज है. NEET PG 2026 की परीक्षा 30 अगस्त 2026 को देशभर में कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाएगी.
City Intimation Slip में क्या पता चलेगा?
सिटी इंटिमेशन स्लिप का मुख्य उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के लिए निर्धारित शहर की जानकारी पहले उपलब्ध कराना है. इसमें आम तौर पर उम्मीदवार का नाम, आवेदन संख्या, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख और समय तथा परीक्षा शहर जैसी जानकारी दी जा सकती है. छात्रों के लिए यह जानकारी इसलिए जुरूरी है, क्योंकि परीक्षा शहर पता चलने के बाद वे यात्रा और रहने से जुड़ी तैयारी पहले कर सकते हैं. उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि City Intimation Slip और Admit Card अलग-अलग दस्तावेज हैं. सिटी स्लिप परीक्षा शहर बताती है, जबकि एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र समेत जरूरी परीक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी होती है.
City Slip कैसे डाउनलोड कर पाएंगे?
सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने के बाद छात्र इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा. इसके बाद NEET PG 2026 से संबंधित City Intimation Slip के डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना होगा. मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर सिटी स्लिप दिखाई देगी. उम्मीदवार इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए इसकी एक कॉपी सुरक्षित रख सकते हैं. किसी भी तरह की समस्या होने पर उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पोस्ट या अनधिकृत वेबसाइटों पर भरोसा करने के बजाय NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को प्राथमिकता देनी चाहिए.
NEET PG परीक्षा कब होगी?
NEET PG 2026 परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड यानी CBT में देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी. NEET PG के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू हुई थी और उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 21 जुलाई तक का समय दिया गया था. अब परीक्षा से पहले City Intimation Slip जारी की जा रही है. इसके बाद उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का इंतजार रहेगा. आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार NEET PG 2026 का परिणाम 30 सितंबर 2026 तक घोषित किया जाना निर्धारित है.
किन कोर्स में मिलेगा दाखिला?
NEET PG 2026 के जरिए 2026-27 शैक्षणिक सत्र में विभिन्न पोस्टग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा. इसमें MD, MS और PG Diploma पाठ्यक्रम शामिल हैं. परीक्षा के दायरे में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की All India 50 प्रतिशत quota seats और State quota seats शामिल हैं. इसके अलावा देश के निजी मेडिकल कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय और deemed universities भी इसके दायरे में आते हैं. Armed Forces Medical Services संस्थानों के अलावा Post-MBBS DNB, Direct 6-year DrNB और Post-MBBS NBEMS Diploma पाठ्यक्रमों में प्रवेश भी NEET PG प्रक्रिया से जुड़ा है.
किन संस्थानों में NEET PG लागू नहीं है?
कुछ प्रमुख चिकित्सा संस्थान NEET PG के जरिए होने वाली केंद्रीकृत MD और MS प्रवेश प्रक्रिया के दायरे में नहीं आते हैं. इनमें AIIMS New Delhi और अन्य AIIMS, PGIMER Chandigarh, JIPMER Puducherry, NIMHANS Bengaluru और Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram शामिल हैं. इन संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में अलग नियम लागू होते हैं. इसलिए उम्मीदवारों को किसी संस्थान में आवेदन करने से पहले संबंधित संस्थान की आधिकारिक प्रवेश प्रक्रिया और पात्रता शर्तों की जानकारी जरूर देखनी चाहिए.
क्या अलग से प्रवेश परीक्षा होगी?
NEET PG 2026 के तहत MD, MS और PG Diploma पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य सरकार या निजी मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय अलग से प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते. यानी जिन संस्थानों और सीटों पर NEET PG की केंद्रीकृत प्रवेश व्यवस्था लागू है, वहां दाखिले के लिए इसी परीक्षा की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे परीक्षा, सिटी स्लिप, एडमिट कार्ड, परिणाम और काउंसलिंग से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए NBEMS तथा संबंधित आधिकारिक संस्थानों की वेबसाइट पर जारी नोटिस को ही अंतिम और विश्वसनीय स्रोत मानें.
NEET PG 2026 के उम्मीदवारों को आज City Intimation Slip जारी होने के बाद सबसे पहले उसमें दर्ज अपना नाम, आवेदन संख्या, रोल नंबर, परीक्षा शहर और परीक्षा से जुड़ी तारीख व समय जैसी जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए. यदि किसी जानकारी में समस्या दिखाई देती है तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय NBEMS के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए. साथ ही उम्मीदवारों को यह समझना जरूरी है कि सिटी स्लिप मिलने का मतलब एडमिट कार्ड जारी होना नहीं है. परीक्षा 30 अगस्त को है, इसलिए एडमिट कार्ड और आगे के सभी अपडेट के लिए आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा. परिणाम 30 सितंबर तक घोषित किए जाने का कार्यक्रम है.