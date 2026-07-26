/NEET PG 2026: आवेदन में गलती हुई? करेक्शन विंडो खुली, जानें एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप की डेट

NEET PG 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है. जिन अभ्यर्थियों से आवेदन भरते समय कोई गलती हो गई थी, वे अब 28 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर उसमें सुधार कर सकते हैं. बोर्ड ने साथ ही सिटी इंटिमेशन स्लिप, एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी अहम तारीखों की भी घोषणा कर दी है.
NBEMS के अनुसार उम्मीदवार आवेदन फॉर्म में जन्म तिथि, जेंडर, PwD स्टेटस, EWS स्टेटस और शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं. हालांकि नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, राष्ट्रीयता और परीक्षा शहर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों में संशोधन की अनुमति नहीं होगी. इसलिए उम्मीदवारों को बदलाव करते समय निर्धारित दिशा-निर्देशों का ध्यान रखना होगा.
अगर किसी उम्मीदवार की फोटो, सिग्नेचर या अंगूठे के निशान (थंब इंप्रेशन) में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसके लिए अलग से मौका दिया जाएगा. NBEMS के शेड्यूल के मुताबिक 31 जुलाई से 8 अगस्त 2026 तक Image Scrutiny टैब के जरिए इन दस्तावेजों को दोबारा अपलोड या सही किया जा सकेगा. इससे आवेदन तकनीकी कारणों से रद्द होने की संभावना कम हो जाएगी.
उम्मीदवार सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं. इसके बाद Examinations सेक्शन में जाकर NEET PG 2026 चुनें और Applicant Login पर क्लिक करें. अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके साइन इन करें. जिन जानकारियों में बदलाव की अनुमति है, उन्हें अपडेट करें और Save & Next पर क्लिक करें. अंत में सभी विवरण दोबारा जांचकर फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.
करेक्शन प्रक्रिया पूरी होने के बाद NBEMS 11 अगस्त 2026 को सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करेगा, जिससे उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकेंगे. इसके बाद 27 अगस्त 2026 को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. NEET PG 2026 की परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित होगी, जबकि परिणाम और कट-ऑफ 30 सितंबर 2026 तक घोषित किए जा सकते हैं. ऐसे में उम्मीदवारों को सभी महत्वपूर्ण तारीखों का ध्यान रखना चाहिए.
NBEMS के अनुसार NEET PG 2026 में कुल 180 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे, जो 720 अंकों के होंगे. परीक्षा की अवधि 3 घंटे 30 मिनट होगी. प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे, जबकि हर गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा. जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा, उन पर न तो अंक मिलेंगे और न ही कोई अंक काटा जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को नकारात्मक अंकन (Negative Marking) को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाकर परीक्षा देनी चाहिए.