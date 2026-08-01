/NEET-PG 2026: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की परीक्षा तैयारियों की समीक्षा, सुरक्षा व्यवस्था पर दिया बड़ा बयान, छात्रों के लिए क्या है खास प्लान?

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने NEET PG 2026 परीक्षा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और अभ्यर्थी हितैषी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर फैलने वाली पेपर लीक जैसी अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक सूचना को ही सही मानें. इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष और भरोसेमंद परीक्षा वातावरण उपलब्ध कराना है.
नीट यूजी 2026 का आयोजन 30 अगस्त 2026 को देशभर में एक ही शिफ्ट में किया जाएगा. इस वर्ष परीक्षा के लिए 2,73,183 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.5 प्रतिशत अधिक हैं. परीक्षा 340 शहरों के 1,300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी. उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार उन्हें तीन राज्यों का विकल्प देने की व्यवस्था की गई है, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को उनके घर के नजदीक परीक्षा केंद्र मिल सके और यात्रा संबंधी परेशानियां कम हों.
इस बार परीक्षा प्रक्रिया को अधिक उम्मीदवार-अनुकूल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. परीक्षा शहर की जानकारी उम्मीदवारों को परीक्षा से लगभग तीन सप्ताह पहले उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे वे समय रहते अपनी यात्रा और रहने की व्यवस्था कर सकें. इसके अलावा प्रश्नों की संख्या 200 से घटाकर 180 कर दी गई है. परीक्षा की कुल अवधि 210 मिनट रहेगी, जिससे प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए पहले की तुलना में अधिक समय मिलेगा. इन बदलावों का उद्देश्य उम्मीदवारों पर समय का दबाव कम करना और बेहतर प्रदर्शन का अवसर देना है.
NEET PG 2026 को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए इस बार कई आधुनिक सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं. परीक्षा के दौरान आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य रहेगा. यदि किसी उम्मीदवार के फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होता है, तो उसकी पहचान आईरिस (आंख) स्कैन के माध्यम से की जाएगी. सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों, बायोमेट्रिक सत्यापन, फ्रिस्किंग, सिग्नल जैमर और लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहेगी. परीक्षा संचालन के लिए 60 हजार से अधिक कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके.
पेपर लीक की अफवाहों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया कि अंतिम प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले ही अत्यंत सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है. ऐसे में किसी के पास पहले से प्रश्नपत्र होने का दावा पूरी तरह झूठा, भ्रामक और अफवाह है. उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि यदि परीक्षा से जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि या गलत सूचना सामने आती है, तो उसकी जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें. इससे अफवाहों पर रोक लगाने और परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद मिलेगी.
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य हर उम्मीदवार को सुरक्षित, निष्पक्ष और तनावमुक्त परीक्षा अनुभव उपलब्ध कराना है. इसके लिए संबंधित सभी एजेंसियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे अपनी तैयारी पर ध्यान दें, किसी भी अपुष्ट जानकारी या सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों से भ्रमित न हों और केवल आधिकारिक नोटिस व अपडेट पर ही भरोसा करें. सरकार का मानना है कि पारदर्शी व्यवस्था और मजबूत सुरक्षा के माध्यम से ही परीक्षा प्रणाली पर छात्रों का विश्वास और मजबूत होगा.