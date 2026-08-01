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NEET-PG 2026: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की परीक्षा तैयारियों की समीक्षा, सुरक्षा व्यवस्था पर दिया बड़ा बयान, छात्रों के लिए क्या है खास प्लान?

नीट पीजी 2026 परीक्षा से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तैयारियों की समीक्षा की. 30 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, आधार सत्यापन, CCTV निगरानी, पेपर लीक पर सरकार का बड़ा बयान और उम्मीदवारों के लिए अहम निर्देश जानिए.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 01, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:55 PM IST
NEET-PG 2026: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की परीक्षा तैयारियों की समीक्षा, सुरक्षा व्यवस्था पर दिया बड़ा बयान, छात्रों के लिए क्या है खास प्लान?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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