Advertisement
trendingNow13082998
Hindi Newsशिक्षाNEET PG MDS Exam: नीट पीजी और एमडीएस परीक्षा का शेड्यूल जारी, चेक करें तारीख से लेकर सब कुछ

NEET PG MDS Exam: नीट पीजी और एमडीएस परीक्षा का शेड्यूल जारी, चेक करें तारीख से लेकर सब कुछ

NEET PG and MDS 2026 Exam Schedule: भारत की दो सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं- नीट पोस्ट ग्रेजुएट और नीट मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी की संभावित एग्जाम शेड्यूल को जारी किया गया है. राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड (NBEMS) ने शेड्यूल के साथ एग्जाम डेट, इंटर्नशिप के लिए आधिकारिक कट-ऑफ डेट्स और एलिजिबिलिटी समेत अन्य डिटेल्स को जारी किया गया है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET PG MDS Exam: नीट पीजी और एमडीएस परीक्षा का शेड्यूल जारी, चेक करें तारीख से लेकर सब कुछ

NEET PG and MDS 2026 Exam Schedule: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पोस्ट ग्रेजुएट और नीट मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है. ये दोनों ही परीक्षाएं देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक हैं. इच्छुक और योग्य पोस्टग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट अपने कैलेंडर में इन तारीखों को अंकित कर सकते हैं. इसके साथ ही कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए तैयारी भी शुरू कर सकते हैं. नीट पीजी 2026 और नीट एमडीएस 2026 परीक्षाओं की तारीखें क्या हैं? कब कौन सी परीक्षाएं आयोजित हो सकती हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं.

नीट पीजी 2026 परीक्षा की तारीख?

नीट पीजी 2026 परीक्षा की संभावित तारीख 30 अगस्त 2026 है. इस परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोग्राम को 30 सितंबर 2026 तक पूरा करना होगा.

क्या है नीट एमडीएस 2026 परीक्षा की डेट?

नीट एमडीएस 2026 परीक्षा की संभावित तारीख 2 मई 2026 है. एलिजिबिलिटी के लिए जरूरी होगा कि छात्र 2 मई 2026 तक इंटर्नशिप पूरा कर लें. 

Add Zee News as a Preferred Source

किस तरह की परीक्षा होगी?

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की ओर से नीट पीजी और नीट एमडीएस परीक्षा 2026 का आयोजन किया जाएगा. दोनों परीक्षाएं भारत में अलग-अलग नामित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी.

संभावित तारीखों का ऐलान

नीट पीजी और एमडीएस परीक्षाओं की संभावित तारीखों का ऐलान किया गया है. ऐसे में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को एक समय सीमा का अंदाजा मिल गया है. ऐसे में परीक्षा की तैयारी के लिए प्लान कर सकते हैं. जल्द इसे लेकर ऑफिशियल तौर पर एक कंफर्म तारीख का भी ऐलान किया जा सकता है. टेंटेटिव तारीख का मतलब होता है कि इसकी तारीख में बदलाव हो सकता है. फिलहाल, नीट पीजी परीक्षा के लिए 30 अगस्त 2026 टेंटेटिव डेट है. जबकि, नीट एमडीएस परीक्षा के लिए टेंटेटिव डेट 2 मई 2026 है.

NEET PG और MDS 2026 का शेड्यूल जारी होने के साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा साइकल की शुरुआत हो जाती है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सभी आगामी अपडेट, आधिकारिक सूचनाओं, आवेदन प्रोसेस की शुरुआत से लेकर एडमिट कार्ड आदि की जानकारी के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट (natboard.edu.in) पर जा सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- World Economic Forum: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? आसान भाषा में समझिए WEF का उद्देश्य और काम

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

NEET

Trending news

NCP-शिवसेना के बीच फंसी BJP, क्या अजित पवार की पार्टी का हो गया गेम ओवर?
Maharashtra news
NCP-शिवसेना के बीच फंसी BJP, क्या अजित पवार की पार्टी का हो गया गेम ओवर?
समंदर का सीना फाड़कर निकलेगी भारत की हाइपरसॉनिक मिसाइल, 26 जनवरी को दिखेगी झलक
DRDO
समंदर का सीना फाड़कर निकलेगी भारत की हाइपरसॉनिक मिसाइल, 26 जनवरी को दिखेगी झलक
16 साल से कम उम्र वालों के लिए बड़ा झटका! इस स्टेट में नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया
Social media ban news
16 साल से कम उम्र वालों के लिए बड़ा झटका! इस स्टेट में नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया
विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी
Asaduddin Owaisi
विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी
12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...
bangladesh
12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...
डोडा में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी मोड़ पर फिसला सेना का वाहन, 10 जवान शहीद; 10 घायल
Indian Army Vehicle Crash
डोडा में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी मोड़ पर फिसला सेना का वाहन, 10 जवान शहीद; 10 घायल
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा तंज, मनरेगा खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप
MNREGA
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा तंज, मनरेगा खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
mumbai bmc mayor
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
dhar bhojshala
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
West Bengal news
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा