NEET PG MDS Exam: नीट पीजी और एमडीएस परीक्षा का शेड्यूल जारी, चेक करें तारीख से लेकर सब कुछ

NEET PG and MDS 2026 Exam Schedule: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पोस्ट ग्रेजुएट और नीट मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है. ये दोनों ही परीक्षाएं देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक हैं. इच्छुक और योग्य पोस्टग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट अपने कैलेंडर में इन तारीखों को अंकित कर सकते हैं. इसके साथ ही कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए तैयारी भी शुरू कर सकते हैं. नीट पीजी 2026 और नीट एमडीएस 2026 परीक्षाओं की तारीखें क्या हैं? कब कौन सी परीक्षाएं आयोजित हो सकती हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं.

नीट पीजी 2026 परीक्षा की तारीख?

नीट पीजी 2026 परीक्षा की संभावित तारीख 30 अगस्त 2026 है. इस परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोग्राम को 30 सितंबर 2026 तक पूरा करना होगा.

क्या है नीट एमडीएस 2026 परीक्षा की डेट?

नीट एमडीएस 2026 परीक्षा की संभावित तारीख 2 मई 2026 है. एलिजिबिलिटी के लिए जरूरी होगा कि छात्र 2 मई 2026 तक इंटर्नशिप पूरा कर लें.

किस तरह की परीक्षा होगी?

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की ओर से नीट पीजी और नीट एमडीएस परीक्षा 2026 का आयोजन किया जाएगा. दोनों परीक्षाएं भारत में अलग-अलग नामित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी.

संभावित तारीखों का ऐलान

नीट पीजी और एमडीएस परीक्षाओं की संभावित तारीखों का ऐलान किया गया है. ऐसे में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को एक समय सीमा का अंदाजा मिल गया है. ऐसे में परीक्षा की तैयारी के लिए प्लान कर सकते हैं. जल्द इसे लेकर ऑफिशियल तौर पर एक कंफर्म तारीख का भी ऐलान किया जा सकता है. टेंटेटिव तारीख का मतलब होता है कि इसकी तारीख में बदलाव हो सकता है. फिलहाल, नीट पीजी परीक्षा के लिए 30 अगस्त 2026 टेंटेटिव डेट है. जबकि, नीट एमडीएस परीक्षा के लिए टेंटेटिव डेट 2 मई 2026 है.

NEET PG और MDS 2026 का शेड्यूल जारी होने के साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा साइकल की शुरुआत हो जाती है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सभी आगामी अपडेट, आधिकारिक सूचनाओं, आवेदन प्रोसेस की शुरुआत से लेकर एडमिट कार्ड आदि की जानकारी के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट (natboard.edu.in) पर जा सकते हैं.

