Advertisement
trendingNow13033119
Hindi Newsशिक्षा

NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी के दूसरे राउंड काउंसलिंग के लिए बढ़ी 2,620 नई सीटें, मौका छूटने से पहले फटाफट कर लें अप्लाई

NEET PG Counselling 2025: मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों पर एडमिशन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. आपको बता दें  नीट पीजी के दूसरे राउंड काउंसलिंग के लिए सीटों को बढ़ा दिया गया है आइए आपके इस खबर में सब कुछ बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 08, 2025, 10:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी के दूसरे राउंड काउंसलिंग के लिए बढ़ी 2,620 नई सीटें, मौका छूटने से पहले फटाफट कर लें अप्लाई

NEET PG Counselling 2025:  नीट पीजी काउंसेलिंग के दूसरे चरण के लिए मेडिकल काउंसेलिंग कमेटी ने एक बड़ा अपडेट दिया है. ये उन छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिनको पहले राउंड में सीट नहीं मिली है या पहली बार वो लोग आवेदन करना चाहते हैं. इस बार दूसरे राउंड काउंसलिंग के लिए 2,620 नई सीटें बढ़ा दी गई है. पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए अवसरों को बढ़ा दिया गया है. फीस जमा करने की सुविधा भी शुरू हो गई है. आइए आपको इस खबर के जरिए इसके बारे में सभी चीजों को बताते हैं. 
 

आवेदन और अंतिम तिथि

नीट पीजी के दूसरे राउंड काउंसलिंग के लिए 5 दिसंबर 2025 को आवेदन और चॉइस भरने कीृ प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है. ये उन सभी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशी है, जिनको पहले राउंड में सीट नहीं मिली या एडमिशन पाने से रह गए थें अब आप वो सभी छात्रा आसानी से कर सकते हैं. इसकी अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2025 को है, इससे पहले ही आपको ये भर देना चाहिए. जो भी छात्र इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है वो सभी उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकते हैं. 
 

Add Zee News as a Preferred Source

वर्चुअल सीटें

mcc ने नई सीटों के साथ-साथ वर्चुअल खाली सीटों को भी भरने के लिए सीटे जारी की हैं. पहले राउंड में आवंटित सीटों को अगर आपने छोड़ दिया है, तो अब आप इसका फायदा उठा सकते हैं.

आखिर क्यों सीटों का बढ़ना जरूरी है?

ये बदलाव काफी बड़ा और जरूरी है. मेडिकल में कुल 2,620 नई सीटों को फिर से जोड़ा गया है. कई सारे मेडिकल कॉलेजों के कोर्स में जोड़ी गई है. आपको ये भी बता दें सीटे बढ़ने के साथ-साथ इसको सीधा असर कट-ऑफ रैंक पर भी पड़ेगा. 
 

इसे भी पढ़ें: NCERT में In–Out जारी! एक पैराग्राफ नहीं, 6 पेज में पढ़ाई जाएगी गजनी की काली दास्तान 

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

NEET PG Counselling 2025NEET PG Counselling 2025 Round 2

Trending news

आखिर वंदे मातरम पर क्यों लड़ रही बीजेपी-कांग्रेस, समझिए क्या है पूरा माजरा
Vande Mataram
आखिर वंदे मातरम पर क्यों लड़ रही बीजेपी-कांग्रेस, समझिए क्या है पूरा माजरा
Vande Mataram discussion Live: लोकसभा में 'वंदे मातरम' पर होगी चर्चा; 150 साल पूरे होने पर बोलेंगे पीएम मोदी
Vande Mataram Live Update
Vande Mataram discussion Live: लोकसभा में 'वंदे मातरम' पर होगी चर्चा; 150 साल पूरे होने पर बोलेंगे पीएम मोदी
हे भगवान! गोवा क्लब में डांस देखने के चक्कर में ये क्या किया? आग लगने की वजह अब दिखी
Goa Fire Tragedy
हे भगवान! गोवा क्लब में डांस देखने के चक्कर में ये क्या किया? आग लगने की वजह अब दिखी
मार-पीटकर देंगे सजा... SIR पर बिगड़े कांग्रेस विधायक के बोल; BLO's को दी खुली धमकी
Sir
मार-पीटकर देंगे सजा... SIR पर बिगड़े कांग्रेस विधायक के बोल; BLO's को दी खुली धमकी
नेहरू किस पर कोड़ा चला रहे? भाजपा ने एक कार्टून दिखाकर राहुल गांधी पर बोला हमला
congress bjp news
नेहरू किस पर कोड़ा चला रहे? भाजपा ने एक कार्टून दिखाकर राहुल गांधी पर बोला हमला
अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का पता नहीं, लेकिन बंगाल में फैलने लगा बाबरी का 'वायरस'
Humayun Kabir
अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का पता नहीं, लेकिन बंगाल में फैलने लगा बाबरी का 'वायरस'
5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
Umeed Portal
5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
IMD का अलर्ट, इन 4 राज्यों में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से भयंकर कोहराम!
IMD
IMD का अलर्ट, इन 4 राज्यों में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से भयंकर कोहराम!
‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
Parliamnet session
‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल
Darjeeling News in Hindi
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल