NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी के दूसरे राउंड काउंसलिंग के लिए बढ़ी 2,620 नई सीटें, मौका छूटने से पहले फटाफट कर लें अप्लाई

NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी काउंसेलिंग के दूसरे चरण के लिए मेडिकल काउंसेलिंग कमेटी ने एक बड़ा अपडेट दिया है. ये उन छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिनको पहले राउंड में सीट नहीं मिली है या पहली बार वो लोग आवेदन करना चाहते हैं. इस बार दूसरे राउंड काउंसलिंग के लिए 2,620 नई सीटें बढ़ा दी गई है. पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए अवसरों को बढ़ा दिया गया है. फीस जमा करने की सुविधा भी शुरू हो गई है. आइए आपको इस खबर के जरिए इसके बारे में सभी चीजों को बताते हैं.



आवेदन और अंतिम तिथि

नीट पीजी के दूसरे राउंड काउंसलिंग के लिए 5 दिसंबर 2025 को आवेदन और चॉइस भरने कीृ प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है. ये उन सभी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशी है, जिनको पहले राउंड में सीट नहीं मिली या एडमिशन पाने से रह गए थें अब आप वो सभी छात्रा आसानी से कर सकते हैं. इसकी अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2025 को है, इससे पहले ही आपको ये भर देना चाहिए. जो भी छात्र इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है वो सभी उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकते हैं.



वर्चुअल सीटें

mcc ने नई सीटों के साथ-साथ वर्चुअल खाली सीटों को भी भरने के लिए सीटे जारी की हैं. पहले राउंड में आवंटित सीटों को अगर आपने छोड़ दिया है, तो अब आप इसका फायदा उठा सकते हैं.

आखिर क्यों सीटों का बढ़ना जरूरी है?

ये बदलाव काफी बड़ा और जरूरी है. मेडिकल में कुल 2,620 नई सीटों को फिर से जोड़ा गया है. कई सारे मेडिकल कॉलेजों के कोर्स में जोड़ी गई है. आपको ये भी बता दें सीटे बढ़ने के साथ-साथ इसको सीधा असर कट-ऑफ रैंक पर भी पड़ेगा.



