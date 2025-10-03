NEET PG Counselling 2025: काउंसलिंग शेड्यूल जल्द होगा जारी, कैसे और कहां से करना होगा रजिस्ट्रेशन; जानिए

NEET PG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा जल्द ही नीट पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जा सकता है. आइए जानते हैं कितने चरणों में काउंसलिंग होगी और इसे कैसे डाउनलोड कर सकेंगे?
NEET PG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा अभी तक नीट पीजी 2025 काउंसलिंग शेड्यूल को जारी नहीं किया गया है. एमडी एमएस या पीजी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने वाले उम्मीदवार का इंतजार जल्द खत्म हो जाएगा और आप नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल देखने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. कई मीडिया रिपोर्ट्स की ओर से दावा किया गया है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक नीट पीजी 2025 काउंसलिंग शेड्यूल को जारी किया जा सकता है. इसके बाद ही पीजी कोर्स में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपना सकेंगे.
कुल चरणों में होगी काउंसलिंग
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा कुल चार चरणों में काउंसलिंग की जाएगी. राउंड-1, राउंड-2, राउंड-3 और स्ट्रे राउंड में नीट पीजी काउंसलिंग किया जाएगा. जैसे ही एमसीसी की ओर से नीट पीजी काउंसलिंग को जारी किया जाएगा. वैसे ही इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. इसके बाद उम्मीदवारों के लिए च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग करना भी जरूरी होगा.
एडमिशन के लिए वेरिफिकेशन भी जरूरी
इसके बाद उम्मीदवार को एमसीसी द्वारा 1-2 दिन में अलॉटमेंट रिजल्ट भी मिल जाएगा. लिस्ट में नाम शामिल होने के बाद आखिर में उम्मीदवार को आवंटित कॉलेज में जाना होगा और वहां पर दाखिले के लिए दस्तावेज वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को अपनाना होगा.
नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के लिए कैसे करें आवेदन?
