NEET PG काउंसलिंग के राउंड 3 चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट बढ़ी, सीट आवंटन में हो सकती है देरी

NEET PG Round 3 Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से नीट पीजी 2025 के तीसरे दौरे के काउंसलिंग की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है. इसके लिए 30 जनवरी, शुक्रवार की समयसीमा तय की गई है.
Trending Photos
NEET PG Counselling Round 3 Choice Filling Last Date Extended: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट पीजी 2025 के तीसरे दौर की काउंसलिंग के लिए अंतिम तिथि को लेकर ऐलान किया गया है. इसकी समयसीमा में बदलाव किया गया है. निर्धारित समय सीमा की जगह नीट पीजी काउंसलिंग के राउंड 3 चॉइस फिलिंग की आखिरी तारीख 30 जनवरी 2026 कर दी गई है. इसके साथ ही सीट आवंटन परिणाम में देरी हो सकती है. छात्रों के विकल्प परिणाम को पीडीएफ के रूप में जारी किया जाएगा.
NEET PG 2025 काउंसलिंग के तीसरे दौर के लिए सीट आवंटन परिणाम की डेट का ऐलान जल्द किया जा सकता है. इससे पहले एमसीसी की ओर से सीट आवंटन परिणाम की डेट 29 जनवरी 2026 तय थी और इस तारीख पर सीट आवंटन का पीडीएफ अपलोड किया जाने वाला था.
एमसीसी जल्द ही तीसरे दौर के NEET PG 2025 सीट आवंटन परिणाम का ऐलान करेगा. इसके लिए रिजल्ट को पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा. छात्रों को नीट पीजी के काउंसलिंग 3 के लिए विकल्प की घोषणा 30 जनवरी 2026 तक करनी होगी. इससे पहले छात्रों के पास तीसरे चरण के लिए विकल्प भरने की संशोधित लास्ट डेट 28 जनवरी 2026 थी.
नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के माध्यम से एमसीसी द्वारा सीटों का आवंटन किया जाता है. काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित सभी अपडेट और डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाना होगा.
हाल ही में नीट पीजी 2025 के कटऑफ का संशोधन किया गया. इसके तहत SC और ST जैसे कैटेगरी के लिए कटऑफ को 40 से घटाकर 0 प्रतिशत कर दिया गया. -40 अंक के कटऑफ करने पर काफी विवाद भी खड़ा हो गया है. कटऑफ को लेकर छात्रों द्वारा सरकारी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) भी दायर की गई है.
ये भी पढ़ें- NEET PG MDS Exam: नीट पीजी और एमडीएस परीक्षा का शेड्यूल जारी, चेक करें तारीख से लेकर सब कुछ