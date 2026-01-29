NEET PG काउंसलिंग के राउंड 3 चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट बढ़ी, सीट आवंटन में हो सकती है देरी

NEET PG Counselling Round 3 Choice Filling Last Date Extended: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट पीजी 2025 के तीसरे दौर की काउंसलिंग के लिए अंतिम तिथि को लेकर ऐलान किया गया है. इसकी समयसीमा में बदलाव किया गया है. निर्धारित समय सीमा की जगह नीट पीजी काउंसलिंग के राउंड 3 चॉइस फिलिंग की आखिरी तारीख 30 जनवरी 2026 कर दी गई है. इसके साथ ही सीट आवंटन परिणाम में देरी हो सकती है. छात्रों के विकल्प परिणाम को पीडीएफ के रूप में जारी किया जाएगा.

सीट आवंटन परिणाम की डेट जल्द होगी जारी

NEET PG 2025 काउंसलिंग के तीसरे दौर के लिए सीट आवंटन परिणाम की डेट का ऐलान जल्द किया जा सकता है. इससे पहले एमसीसी की ओर से सीट आवंटन परिणाम की डेट 29 जनवरी 2026 तय थी और इस तारीख पर सीट आवंटन का पीडीएफ अपलोड किया जाने वाला था.

सीट आवंटन में हो सकती है देरी

एमसीसी जल्द ही तीसरे दौर के NEET PG 2025 सीट आवंटन परिणाम का ऐलान करेगा. इसके लिए रिजल्ट को पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा. छात्रों को नीट पीजी के काउंसलिंग 3 के लिए विकल्प की घोषणा 30 जनवरी 2026 तक करनी होगी. इससे पहले छात्रों के पास तीसरे चरण के लिए विकल्प भरने की संशोधित लास्ट डेट 28 जनवरी 2026 थी.

NEET PG 2025 Counselling: राउंड 3 चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर mcc.nic.in पर जाएं. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाकर लॉगिन कर लें. नीट PG सीट आवंटन 2025 के लिए कॉलेज और कोर्स को चुने. नए चॉइस को चुनने के लिए '+' बटन पर क्लिक करें. भरे गए चॉइस का क्रम बदलने के लिए इच्छित स्थान पर खींचें. आखिर में विकल्पों को लॉक कर लें और फिर 'सेव एंड नेक्स्ट' पर क्लिक करें.

नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के माध्यम से एमसीसी द्वारा सीटों का आवंटन किया जाता है. काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित सभी अपडेट और डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाना होगा.

NEET PG 2025 कट ऑफ संशोधित

हाल ही में नीट पीजी 2025 के कटऑफ का संशोधन किया गया. इसके तहत SC और ST जैसे कैटेगरी के लिए कटऑफ को 40 से घटाकर 0 प्रतिशत कर दिया गया. -40 अंक के कटऑफ करने पर काफी विवाद भी खड़ा हो गया है. कटऑफ को लेकर छात्रों द्वारा सरकारी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) भी दायर की गई है.

