NEET PG Cut off: अरे ये क्या? नीट में -40 नहीं, -8 नंबर वालों को भी मिल रहा है भारत के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन

NEET PG Cut off Low Marks: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने 13 जनवरी 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें नीट कट ऑफ का जिक्र था. राष्ट्रीय पात्रता आयोग (NTA) के तहत पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कट-ऑफ में बदलाव किया गया. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 276 से घटाकर 103 किया गया. जबकि, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति समेत अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ को 235 से घटाकर -40 किया गया. नीट पीजी काउंसलिंग के लिए कट-ऑफ में काफी कमी की गई जिसे नीट पीजी 2026 के तीसरे राउंड काउंसलिंग पर लागू किया गया. इसके तहत माइनस स्कोर करने वालों को भी मेडिकल सीट के लिए योग्य बताया गया. वहीं, अब एक हैरान करने वाला मामला ये सामने आया है कि -8 या -12 नंबर लाने वाले भी मेडिकल सीट हासिल कर सकेंगे.

-8 और -12 स्कोर वालों के लिए मेडिकल सीटें

जी हां, देश के टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज में -8 और -12 स्कोर वाले भी एडमिशन करा रहे हैं. हरियाणा और तमिलनाडु में टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज में इतने कम नंबर लाने पर भी उम्मीदवारों को एडमिशन मिल रहा है. नीट पीजी के तीसरे काउंसलिंग राउंड में कट ऑफ में इतनी ज्यादा कमी करने के कारण 800 में से -8 या -12 तक लाने वालों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट दे दी जा रही है.

लॉ मार्क्स पर तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन

नीट पीजी के थर्ड काउंसलिंग राउंड में 800 में से -12 नंबर लाने वालों का एडमिशन तमिलनाडु के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में किया गया. फिजियोलॉजी की सीट के साथ कॉलेज में एडमिशन दिया गया. सिर्फ इतने नंबर तक एडमिशन नहीं हो रहे हैं बल्कि और भी लॉ मार्क्स से सीटें मिल रही हैं. फिजियोलॉजी के लिए -12, बायोकेमिस्ट्री के लिए -8, ऑर्थोपेडिक्स के लिए -4, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के लिए 10, जनरल सर्जरी के लिए 47, ऑबेस्ट्रिक एंड गायनोलॉजी के लिए 44 और एनाटॉमी के लिए 11 अंकों के आने पर भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है. 800 में से इतने लॉ मार्क्स लाने पर भी उम्मीदवारों को टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है.

मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड कम!

जुलाई 2022 का एक मामला है जब नीट पीजी की कट-ऑफ कम करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया गया था. उस दौरान शिक्षा स्तर को बनाए रखने और मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड कम न करने का तर्क देते हुए केंद्र सरकार सामने आई थी और इस पर कोर्ट ने भी अपनी सहमति जताई थी. साथी है चेतावनी दी थी कि ऐसा करने पर समाज पर बुरा असर पड़ सकता है. लोगों की जिंदगी और मौत का संबंध मामला कहते हुए कोर्ट ने कट ऑफ में कमी की याचिका को खारिज कर दिया था. मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड कम न करने का हवाला दिया गया था लेकिन अब नीट पीजी एडमिशन के लिए कट ऑफ को माइनस तक कर दिया गया है जो एक चिंता का विषय हो सकता है.

